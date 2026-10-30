Damián Betular corrigió a Hernán de Mala Fama y su respuesta descolocó a todos: “Cierren el pico”

En MasterChef Celebrity el jurado Damián Betular supervisa la estación de cocina de Hernán Coronel, cantante de Mala Fama

Guardar

La preparación de un pastel de papa derivó en un cruce con humor entre Damián Betular y Hernán de Mala Fama durante la emisión de este jueves de MasterChef Celebrity (Telefe). El músico estaba frente a su estación, con varias elaboraciones en marcha, cuando el jurado se acercó para saber cuál era su idea. Las dudas sobre el menú, la cantidad de platos y el nombre de una salsa alteraron el tono de la conversación.

“Dale, el multipremiado”, lanzó Damián Betular al llegar al puesto de Hernán, en alusión a su recorrido previo dentro de la competencia. El cantante respondió con un carraspeo, antes de escuchar las primeras preguntas del pastelero sobre los ingredientes que tenía sobre la mesada.

PUBLICIDAD

Betular quiso saber si una de las preparaciones tenía sal y enseguida reparó en el puré. “Bueno, el puré. Veo un puré. ¿Esto qué es?”, consultó al señalar otro recipiente. “Brócoli”, respondió Hernán, quien explicó que tenía previsto usarlo para una guarnición junto con puerro y lo que llamó “unos chimirriquis”.

La definición provocó la risa de Betular, que intentó entender el planteo general del participante. “¿Pero qué vas a hacer?”, preguntó. El músico fue directo: “Pastel de papa, mi amor”.

La respuesta no despejó todas las dudas del jurado. Betular quiso saber por qué el músico sumaba el brócoli si el plato central iba a ser un pastel de papa. Hernán sostuvo que buscaba una alternativa adicional porque le habían advertido que la preparación principal no alcanzaba como propuesta completa.

PUBLICIDAD

El pastelero Damián Betular durante sus indicaciones a Hernán de Mala Fama

“Para hacer una guarnición aparte, porque me dijeron que con el pastel de papa no alcanzaba”, explicó el artista. En ese punto, Betular observó el estado del brócoli y le recomendó que modificara su estrategia antes de que avanzara más con la cocción.

“Sí, pero escuchá, escuchá, esto no me gusta. Porque se te pasó un poco el brócoli”, le señaló el integrante del jurado, por lo que le propuso una salida más simple. Según su explicación, Hernán ya tenía dos componentes definidos para su plato: el relleno y el puré. Por eso, en vez de insistir con una guarnición que podía restarle tiempo y sumar dificultades, le sugirió acompañar el pastel con una preparación fresca.

PUBLICIDAD

“Hacés el pastel de papa porque tenés el relleno, el puré, ahí tenés dos”, le indicó Betular. Luego le recomendó preparar una salsa criolla cortada para servir junto al plato.

La propuesta abrió un nuevo momento de confusión en la estación. Hernán no pareció registrar de inmediato el nombre de la salsa y pidió precisiones. “Ah, ¿cómo es? ¿Criolla?”, consultó. Entonces, intervino Pablo Migliore, quien trabajaba en una estación cercana y lo confundió con Martitegui llamándolo “Germán”. Fue allí cuando Betular lanzó una observación que cambió el tono de la charla. “Apréndanse los nombres primero”, expresó, con una mezcla de ironía y advertencia para el participante y quienes lo acompañaban con indicaciones.

PUBLICIDAD

Hernán Coronel cocina en su estación durante una emisión del programa de televisión MasterChef Celebrity

Hernán reaccionó con una frase que sorprendió al jurado y a quienes seguían la escena: “Sí, sí, sí, o cierren el pico si no”. El comentario dejó expuesto el fastidio del músico por las intervenciones alrededor de su estación, aunque el intercambio conservó el registro humorístico que suele atravesar las recorridas de los jurados durante las pruebas.

Lejos de detenerse en la respuesta, Betular volvió al objetivo central: que Hernán pudiera ordenar su preparación y llegar con una presentación coherente. El chef insistió con su recomendación de dejar de lado el brócoli y concentrarse en una combinación más segura para acompañar el pastel.

PUBLICIDAD

“Y hacés una ensaladita criolla, pero una salsita criolla cortadita para acompañar el pastel de papa. ¿Lo hacés?”, le preguntó. La escena dejó a Hernán ante el desafío de redefinir su menú en plena competencia, con el reloj como un factor adicional y una frase con la que sintetizó su disgusto: “La salsa criolla es para el choripán”.