El Salvador

“Nos sentimos de manos atadas”, clama la madre de un salvadoreño reclutado bajo engaño laboral en territorio ruso

El entorno de la víctima reclama respuestas urgentes a la cancillería ante el silencio administrativo sobre el paradero del hombre, enviado al este de Europa mediante una red transnacional de captación

Hombre de espaldas con chaqueta de camuflaje y parche de la bandera de El Salvador frente a un campo con lodo y árboles entre la niebla.
Un uniformado que porta la bandera de El Salvador en la manga contempla un paisaje campestre cubierto por la niebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Infobae continúa con el seguimiento y registro de las denuncias de ciudadanos latinoamericanos captados para viajar a territorio ruso, entre los cuales figura la reciente desaparición de un salvadoreño que fue reclutado mediante supuestas ofertas laborales.

El trabajador, identificado como, Ávalos, perdió toda comunicación con su círculo familiar el 28 de septiembre, tras manifestar su descontento por el incumplimiento de las condiciones prometidas y señalar que había sido derivado a instalaciones militares vinculadas a la guerra con Ucrania.

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Antes de su partida, Ávalos, de 41 años, residía en la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán Sur, donde trabajaba en una pastelería en la que realizaba tareas múltiples, desde la elaboración de productos hasta funciones de supervisión e inventario.

El contacto inicial ocurrió a través de un aviso publicitario en redes sociales que ofrecía empleo como conductor civil en Rusia. Los intermediarios prometieron un salario de USD 2,500 y un incentivo económico de USD 30,000, cifras determinantes para que aceptara la propuesta.

La salida de El Salvador ocurrió de forma abrupta. Los coordinadores le notificaron la asignación del viaje en la tarde del 17 de agosto y tomó el vuelo en la madrugada del 18 de agosto. La ruta aérea incluyó escalas en Colombia, Brasil y Catar antes del arribo definitivo. En ese trayecto coincidió con otro salvadoreño, oriundo del departamento de Santa Ana, quien viajaba en idénticas condiciones.

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Contrato militar en español firmado por el salvadoreño reclutado, en el cual se estipula un período de servicio de un año en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
Contrato militar en español firmado por el salvadoreño reclutado, en el cual se estipula un período de servicio de un año en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

Un reclutamiento que terminó con traslados a cuarteles militares y pérdida de contacto

Al llegar a territorio ruso, los dos salvadoreños integraron un grupo junto a otros dos ciudadanos extranjeros y fueron trasladados directamente hacia una base castrense. Allí, Ávalos firmó un documento redactado en español con las cláusulas pactadas en el diálogo inicial.

No obstante, las rutinas incluyeron ejercicios de adiestramiento y el resguardo temporal de sus mochilas, en las cuales su compañero de viaje extravió documentos personales, mientras que a él le permitieron conservar su identificación.

Los contactos a través de mensajes de texto con su familia en El Salvador comenzaron con frecuencia diaria durante la primera semana. Con el paso de los días y los constantes traslados entre distintas dependencias, la comunicación se distanció a lapsos de ocho y diez días.

El 21 de septiembre, el hombre solicitó a sus parientes que buscaran asesoría legal urgente en el país centroamericano: “pidió que por favor le ayudáramos para ver qué se podía hacer con el contrato, porque no le estaban cumpliendo nada de lo que le habían ofrecido”, detallaron a este medio.

Última ubicación enviada por Ávalos a sus familiares antes de perder comunicación a finales de septiembre, registrada en la zona rural de Novaya Usman, en la región rusa de Vorónezh.
Última ubicación enviada por Ávalos a sus familiares antes de perder comunicación a finales de septiembre, registrada en la zona rural de Novaya Usman, en la región rusa de Vorónezh.

El último mensaje fue enviado el 28 de septiembre, cuando notificó una presunta vulneración en la cuenta bancaria donde debía percibir sus honorarios. Ávalos indicó que acudiría al banco al día siguiente para regularizar la situación, pero desde ese momento se perdió todo rastro. Sus allegados presumen que fue enviado a zonas de conflicto bélico en Ucrania.

Frente a la incomunicación prolongada, los allegados acudieron a diferentes instancias. En la cancillería se abrió un acta formal a cargo de funcionarias de la institución, pero la familia asegura que aún no recibe respuestas concretas sobre gestiones de localización o enlace con Rusia.

La madre del trabajador, de 65 años, realizó un llamado público a las autoridades para que intervengan de manera inmediata en la búsqueda: “estamos buscando ayuda y la verdad es que no tenemos respuesta, no sabemos más qué hacer ni para dónde movernos”, relató ante la incertidumbre sobre el paradero de su hijo.

Infobae documentó más de 10 casos en abril y registra nuevas alertas regionales

Las investigaciones periodísticas sobre estos esquemas de captación han evidenciado un patrón recurrente. Infobae documentó más de 10 casos solo en abril, pero con el transcurso de los meses ha sumado testimonios adicionales de personas afectadas en Centroamérica y el resto del continente.

Dentro de estas coberturas destaca el testimonio de un salvadoreño atrapado en el frente ruso, quien actualmente permanece a la espera de auxilio consular para ser evacuado junto a un contingente de dominicanos en condiciones similares.

La problemática adquirió dimensión global tras un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtió esta semana sobre la existencia de ciudadanos reclutados procedentes de al menos 29 países para sumarse a las filas rusas.

El organismo multilateral analiza estos esquemas bajo el encuadre de redes de trata de personas, debido al engaño en los contratos laborales que ocultan la verdadera finalidad bélica de los traslados hacia Europa.

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