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Mauro Icardi explicó por primera vez por qué no firmó con ningún club tras su salida de Galatasaray y se refirió a su situación sentimental

El delantero argentino se encuentra con el pase en su poder tras su paso por Galatasaray de Turquía

El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
Mauro Icardi continúa sin club tras su paso por Galatasaray
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Mauro Icardi expresó su deseo de volver al Inter para “cerrar el círculo” de otra manera, aunque dejó claro que solo aceptaría un regreso si existe una decisión compartida y un objetivo deportivo concreto. Sin equipo tras el cierre de su vínculo con Galatasaray, el delantero argentino habló de su futuro, de la pérdida de la cinta de capitán y de la lesión de rodilla que atravesó durante los últimos meses de su ciclo en el club de Milán y su situación amorosa.

En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, replicada por otros medios de ese país, Icardi sostuvo que un regreso al equipo nerazzurro “sería especial”. El delantero precisó que no busca un destino por la urgencia de volver a competir. Según explicó, recibió propuestas desde que quedó libre, pero optó por esperar una oferta que represente un proyecto que lo convenza. La posibilidad de regresar a Italia aparece entre sus prioridades, aunque evitó limitar su futuro a un único club.

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Tengo todavía mucho para dar”, afirmó el argentino. “Si vuelvo a un lugar, es para ser útil y para ganar”. La frase resume su posición ante las versiones de mercado que volvieron a ubicarlo cerca del fútbol italiano después de su salida de Galatasaray.

El atacante afirmó que extraña la vida en Italia, país en el que considera que creció como futbolista y como persona. También destacó la exigencia táctica de la Serie A, en particular la atención que se presta a los movimientos en el área y a los detalles defensivos.

He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido. Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante. La conexión con el pasado sigue ahí, pero miramos hacia el futuro”, señaló. El interés por retornar al campeonato italiano, de todos modos, no implica que exista una negociación abierta con el Inter ni con otra institución. Vale destacar que durante esta ventana de transferencias su nombre fue asociado a clubes como Lazio, Betis y Tottenham.

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“Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común. Todavía tengo mucho que ofrecer: si regreso a un club, lo hago para ser útil y para ganar”, remarcó el atacante.

A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista. Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar. A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo”, añadió el goleador.

Tras su salida de Galatasaray, Icardi atraviesa un período sin club. En su repaso sobre ese momento, insistió en que no eligió una institución solo para evitar continuar libre. El criterio, explicó, es encontrar una propuesta que le permita competir por objetivos y sentirse parte de un plan. En sus declaraciones, Icardi evitó fijar plazos para su regreso a las canchas. Su postura es esperar una oportunidad que responda a sus expectativas deportivas y le permita demostrar que todavía puede aportar en un equipo competitivo.

mauro icardi china suárez
Mauro Icardi ahondó en su relación con la China Suárez

El delantero argentino también abordó aspectos de su vida fuera del campo. Al ser consultado sobre la felicidad que muestran sus fotos en sus redes sociales, el ex PSG ahondó en el divorcio con Wanda Nara y su relación con la actriz Eugenia China Suárez.

“Es un buen momento. El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad. Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo. Además, claro, una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real”, sostuvo en declaraciones que replicó directamente el diario La Gazzetta dello Sport citando esta entrevista con La Reppublica.

El atacante admitió que cambiaría la forma en que enfrentó algunos episodios de la etapa final en el Inter, en especial después de que el club le quitó la capitanía. “Perder la cinta me dolió mucho”, señaló. Para él, esa función representaba una responsabilidad dentro del vestuario y una fuente de orgullo personal.

Icardi vinculó aquel período con un problema físico que, según relató, tuvo una incidencia directa en su desempeño y en el conflicto que rodeó su situación. El argentino contó que jugaba con infiltraciones por un dolor intenso en una rodilla y afirmó que le resultó difícil que la gravedad de la lesión fuera puesta en duda.

Prosiguiendo con su relato, manifestó: “Cambiaría la forma en que manejé ciertos momentos, especialmente al final. Perder el brazalete de capitán me dolió mucho. Al mismo tiempo, tenía un problema en la rodilla; jugué todos los partidos con inyecciones por el dolor. Que se cuestionara ese problema tan grave fue difícil de aceptar. Hoy podría explicarme mejor y afrontar ciertas situaciones con más claridad. Reconocer esto no le resta mérito a lo que le di al Inter. Significa que he crecido”.

Mauro Icardi confesó que le gustaría regresar a Inter (REUTERS/Massimo Pinca)
Mauro Icardi confesó que le gustaría regresar a Inter (REUTERS/Massimo Pinca)

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