Ciencia

“Jean-Luc Picard me hizo ver que la ciencia podía tener algún sentido”: el legado de Patrick Stewart entre los investigadores

Científicos de distintos países vincularon al capitán de Star Trek con una forma de dirigir equipos que prioriza las preguntas, el respeto y la consulta

Ilustración a lápiz de Patrick Stewart con chaqueta oscura y camisa blanca, apoyando una mano en la barbilla sobre un fondo claro.
El actor británico Patrick Stewart murió el 28 de octubre a los 86 años tras consolidar la figura de Jean-Luc Picard en televisión y cine. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Siempre hay una salida a cada problema, una solución a cada enigma; solo es cuestión de encontrarla”. Jean-Luc Picard pronuncia esa frase en el episodio 8 de la séptima temporada de Star Trek: The Next Generation, mientras intenta escapar de una prisión junto a la doctora Beverly Crusher y ambos descubren que sus mentes están conectadas. Tras la muerte de Patrick Stewart, científicos de distintos países recordaron cómo esa actitud ante los problemas influyó en su manera de entender el liderazgo, la curiosidad y la investigación.

La muerte de Stewart, abrió una serie de homenajes entre investigadores que identifican en el personaje un modelo de liderazgo basado en la escucha, el análisis y la colaboración.

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El actor británico murió el 28 de octubre a los 86 años. Entre 1987 y 1994 encarnó a Picard en la serie televisiva y más tarde retomó el papel en películas de la franquicia. Al mando de la nave USS Enterprise, el personaje dirigía misiones de exploración espacial en el siglo XXIV y enfrentaba conflictos con otros mundos y civilizaciones.

Según informó Nature, varios científicos asociaron esas historias con decisiones y valores que trasladaron a su propia trayectoria profesional. La figura de Picard, señalaron, ofrecía una referencia de autoridad que consideraba las dudas, los argumentos y las voces de cada integrante de un equipo.

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Patrick Stewart
Científicos de diversos países señalaron que el estilo de conducción del capitán de la USS Enterprise sirvió como modelo para sus propios equipos de trabajo. (IMDb)

Investigadores destacaron la escucha como rasgo central del personaje

Sarah Bickerton, investigadora de políticas públicas de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, afirmó que la disposición de Picard a revisar las distintas aristas de un problema fue uno de los aspectos que más influyó en su forma de trabajar.

“Su primera reacción era considerar todos los ángulos y hacer preguntas”, explicó Bickerton en declaraciones recogidas por Nature. La académica subrayó que el capitán consultaba a la tripulación antes de tomar decisiones, sin importar el rango de cada persona.

Ese criterio llevó a Bickerton a incorporar a asistentes de investigación y estudiantes de posgrado en decisiones relevantes de su trabajo. Para la investigadora, la dinámica de la USS Enterprise mostraba que el liderazgo podía incluir deliberación y responsabilidad compartida.

Una frase de Picard vinculó la ciencia con el bien colectivo

Patrick Stewart junto a Messi (@@SirPatStew)
Patrick Stewart junto a Messi (@@SirPatStew)

Bickerton también mencionó el impacto que tuvo en ella Star Trek: First Contact, película estrenada en 1996. En ese relato, Picard viaja al siglo XXI y describe una sociedad futura en la que el dinero dejó de existir.

El personaje plantea entonces una idea que la investigadora vinculó con el trabajo científico: “Trabajamos para mejorarnos y para mejorar al resto de la humanidad”. Bickerton sostuvo que esa formulación se acerca a la motivación de quienes investigan para ampliar el conocimiento y comprender el mundo.

La influencia de Jean-Luc Picard también fue destacada por Tracy Drain, ingeniera de sistemas de vuelo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, situado en Pasadena, California. En una entrevista publicada en 2025 por la revista Kentucky Alumni, Drain describió al capitán como una imagen de liderazgo respetuoso y sereno.

“Era equilibrado, respetuoso y amable con todos”, afirmó la ingeniera. También destacó que el personaje alentaba a su tripulación a buscar soluciones fuera de los esquemas habituales y respaldaba las tareas que cada integrante debía cumplir.

El argumento de la película Star Trek: First Contact vinculó la labor científica con una sociedad del futuro que prescinde del dinero y persigue el progreso colectivo. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El argumento de la película Star Trek: First Contact vinculó la labor científica con una sociedad del futuro que prescinde del dinero y persigue el progreso colectivo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El personaje impulsó vocaciones vinculadas con el espacio

La noticia de la muerte de Stewart también generó mensajes de investigadores en redes sociales. El psicólogo Jordan Harrison, de Ann Arbor, Míchigan, escribió en Bluesky que su interés inicial por la ciencia, el espacio y la astronomía estuvo ligado a Star Trek: The Next Generation y a la interpretación del actor.

Harrison relacionó la serie con recuerdos de su infancia junto a su padre y con una ética de cuidado hacia personas diferentes. “Esta pérdida duele”, escribió al referirse a Stewart y a su encarnación de Picard.

El físico Jan Coenen atribuyó a la interpretación de Patrick Stewart su motivación para orientar su carrera hacia la investigación sobre fusión nuclear.
El físico Jan Coenen atribuyó a la interpretación de Patrick Stewart su motivación para orientar su carrera hacia la investigación sobre fusión nuclear.

La trayectoria del actor quedó asociada a uno de los personajes más reconocibles de la ciencia ficción televisiva. Para parte de la comunidad científica, las decisiones del capitán de la USS Enterprise conservaron vigencia fuera de la pantalla como referencia para conducir equipos de investigación.

El físico Jan Coenen, del Centro de Investigación Jülich, en Alemania, declaró a Nature que la ciencia ficción, y en particular Star Trek, influyó en su decisión de dedicarse a la investigación sobre fusión nuclear. Según explicó, la serie presentaba la exploración de lo desconocido como una tarea valiosa y vinculaba la ciencia con la posibilidad de contribuir a un futuro mejor. “La interpretación de Patrick Stewart como Picard humanizó esos ideales”, añadió.

También Níckolas de Aguiar Alves, físico de la Universidad Federal ABC, en Santo André, Brasil, señaló que la influencia de Picard y Stewart en su manera de pensar la ciencia fue difícil de dimensionar. “Empecé a ver Star Trek por la ciencia. Luego me quedé por la filosofía, la arqueología, la antropología y la fascinante manera en que explora lo que significa ser humano”, afirmó.

“Pero, sobre todo, Picard me hizo replantearme el motivo por el que me dedico a la ciencia. Me hizo ver que todo esto podría tener algún sentido. Por eso, siempre le estaré agradecido”, añadió Alves.

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