Se hicieron pasar por operarios eléctricos, engañaron a una mujer de 89 años y le robaron la jubilación en San Martín

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Dos hombres que se presentaron como operarios de una empresa eléctrica ingresaron a la casa de una jubilada de 89 años y le robaron $700.000 en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Los delincuentes circulaban en una camioneta ploteada con insignias de la firma y uno de ellos llevaba ropa con el logo.

La víctima se llama Herminda y vive sobre la calle Córdoba al 4300. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que regresó a su domicilio con el changuito de las compras. Poco después, uno de los ladrones se acercó hasta la puerta y le explicó que debía revisar una supuesta falla en el suministro eléctrico. La mujer permitió que ingresaran.

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En declaraciones a TN, Herminda contó más detalles. Comentó que el primero de los hombres le dijo que había una “pérdida grande de luz” en la cuadra. “Me preguntó si cuando prendía la tele se apagaba. Fue a la heladera, después rompió donde había enchufe, todo eso me lo desarmaron todo”, relató.

La jubilada reconoció que no advirtió el engaño a tiempo. “No me di cuenta de, antes de abrirle, decirles a las chicas que me acompañaran”, dijo, en referencia a las mujeres que se encontraban en el gimnasio ubicado junto a su vivienda.

Durante la falsa revisión, uno de los hombres desconectó la heladera. Después, mientras simulaba revisar las instalaciones, obtuvo la llave de la puerta del comedor, entró a una habitación y dio aviso a su cómplice para que ingresara al domicilio.

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Herminda comenzó a sospechar. “Yo tengo una habitación donde guardo cosas de mi hijo, en un momento rompió la cerradura. Le digo: ‘¿A qué quiere entrar si ahí hay cosas de depósito de mi hijo?’”, recordó.

La víctima y los dos delincuentes

Los asaltantes recorrieron así distintos sectores de la casa hasta encontrar los ahorros de la víctima: $700.000, el dinero de su jubilación. A la mujer también intentaron quitarle los aros. “Le dije: ‘Esos son fantasía, no son de oro’”, señaló ella, quien afortunadamente no sufrió lesiones.

Antes de retirarse, los falsos operarios intentaron prolongar el engaño. Uno le indicó a Herminda que debía firmar una boleta y comprar un difusor. Ella respondió que no tenía dinero para pagarlo. “Entonces me dicen ‘voy y vengo’. Como no venían, al rato voy al gimnasio de al lado a decir que me habían robado”, relató.

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Fuentes policiales confirmaron que los autores escaparon y que, hasta el momento, no fueron detenidos. La investigación busca establecer su identidad a partir de los registros de las cámaras de seguridad.

“Dios los va a castigar, eso no se hace a una persona mayor”, advirtió Herminda, quien lamentó la pérdida, aunque destacó que había alcanzado a pagar una de sus cuentas antes del asalto: “Menos mal que ya había pagado el gas”.