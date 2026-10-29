Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

Estados Unidos extraditó a Michael Castillo Murga a El Salvador por los cargos de feminicidio agravado y homicidio imperfecto. (Foto: FGR)

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La extradición de Michael Castillo Murga a El Salvador permitirá que enfrente cargos por feminicidio agravado y homicidio imperfecto. El hombre, de 27 años y residente de Beaumont, en el condado de Riverside, fue entregado este miércoles a las autoridades salvadoreñas, según informó la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

La Embajada de Estados Unidos indicó que esta entrega representa la primera ocasión en que el país extradita a un ciudadano norteamericano para que enfrente a la Justicia por delitos presuntamente cometidos en El Salvador.

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El ciudadano con nacionalidad estadounidense y salvadoreña permanecía bajo custodia de Estados Unidos desde octubre de 2024. La solicitud de extradición lo vincula con el presunto asesinato de la madre de su hijo y con el abandono del niño en un terreno donde fue hallado días más tarde.

La entrega se produjo después de que la Justicia estadounidense certificara el pedido de El Salvador y desestimara los recursos presentados por la defensa. Castillo Murga deberá responder ante las autoridades salvadoreñas por los hechos que se remontan a 2019.

Un grupo de trabajadores agrícolas localizó al hijo de la víctima con deshidratación grave en las inmediaciones del lugar del crimen. (Publicación: FGR)

El niño apareció varios días después cerca del lugar del crimen

Las autoridades salvadoreñas encontraron el cuerpo de una mujer cerca de una carretera el 1 de febrero de 2019. Tres días más tarde, recibieron información sobre un niño menor de dos años que había sido localizado en las inmediaciones.

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El menor era hijo de la víctima y de Castillo Murga. Los médicos lo atendieron por problemas físicos y de salud mental, antes de que la investigación estableciera ese vínculo familiar.

Los trabajadores agrícolas que encontraron al niño avisaron a la policía porque desconocían si continuaba con vida. El examen médico determinó que presentaba deshidratación grave, desnutrición, cortes en el rostro, labios y nariz resecos, además de picaduras de insectos.

La investigación concluyó que las características físicas y ambientales del terreno accidentado donde apareció el menor suponían un peligro para su vida. El niño no había comido durante el tiempo que permaneció abandonado, de acuerdo con el comunicado oficial.

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La autopsia determinó que la víctima falleció a causa de una hemorragia masiva por cortes en las venas del cuello. (Foto: FGR)

La autopsia vinculó la muerte con heridas en el cuello

La solicitud salvadoreña expone que Castillo Murga y la víctima iniciaron una relación en 2014. Dos años después, ella quedó embarazada y en 2017 nació el hijo de ambos.

El acusado había prometido contribuir con la manutención del niño, aunque sus visitas eran irregulares. En ocasiones, dejaba dinero debajo de una piedra situada afuera de la vivienda de la mujer.

La noche del 31 de enero de 2019, Castillo Murga recogió a la víctima y al niño en la casa de la madre de ella. El traslado tenía como supuesto objetivo llevarlos a una vivienda alquilada para que vivieran juntos como familia.

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La policía salvadoreña considera que el acusado asesinó a la mujer y dejó al menor en el mismo lugar. La autopsia concluyó que la víctima murió por una hemorragia masiva originada en cortes de las venas del cuello y otras lesiones producidas con un cuchillo de plástico hallado en la escena.

El teléfono celular de Castillo Murga se encontraba en la zona del asesinato en el momento de la muerte, según determinaron los investigadores. Además, dos personas que transitaban por la carretera declararon haber visto a una persona alta y delgada que agredía a una mujer dentro de un vehículo gris.

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Michael Alejandro Castillo Murga tenía orden de captura internacional. (Imagen: FGR)

Los testigos observaron que la mujer pateaba y gritaba mientras estaba en el asiento trasero. Durante ese lapso, Castillo Murga no respondió las llamadas ni los mensajes enviados por su novia.

Luego, el acusado se comunicó con ella y le remitió una fotografía en la que aparecía con manchas de sangre en el rostro y el cuello. La Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California incluyó ese elemento entre los antecedentes del pedido de extradición.

La investigación incluyó un presunto intento de limpiar el vehículo

Las autoridades salvadoreñas también señalaron que Castillo Murga y otras personas intentaron ocultar la muerte de la mujer y el abandono del hijo de ambos. La investigación menciona a su novia, su abuela y un abogado.

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Según el expediente, la abuela y el abogado indicaron a dos personas que lavaran el vehículo del acusado. El automóvil tenía sangre tanto en el interior como en el exterior.

Las personas utilizaron agua, champú para automóviles y vinagre. Pese a ello, no lograron borrar todos los rastros de sangre del vehículo.

El 2 de febrero de 2019, Castillo Murga salió presuntamente de El Salvador a pie hacia Guatemala con la ayuda de su abuela y del abogado. Allí utilizó su pasaporte estadounidense en un puesto de control fronterizo.

El imputado será sometido al proceso correspondiente ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador. (Foto: FGR)

Los tribunales rechazaron los recursos contra la extradición

Estados Unidos arrestó a Castillo Murga en octubre de 2024 tras recibir la solicitud formal del Gobierno de El Salvador. La jueza magistrada federal Sheri Pym certificó la extradición el 28 de julio de 2025.

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El acusado presentó una petición de habeas corpus, que el juez federal de distrito John W. Holcomb rechazó el 5 de noviembre de 2025. Después de esa resolución, el secretario de Estado emitió la orden para entregarlo a las autoridades salvadoreñas.

Holcomb también desestimó el 24 de septiembre de 2026 una solicitud para suspender la medida. Esa decisión habilitó el traslado final del acusado desde Estados Unidos.

El fiscal federal adjunto John J. Lulejian y las abogadas Reena T. Mittelman y Amanda Matey Pyles, integrantes de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, participaron en el proceso. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos trasladó a Castillo Murga y lo entregó a la custodia de El Salvador.

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