El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Georgina Barbarossa y su hijo Tomás hicieron una parada en Portland, Maine, para visitar a su sobrina Agustina en medio de un paisaje rústico y natural (Instagram)

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Lejos del ritmo de la televisión y de sus compromisos habituales, Georgina Barbarossa viajó a Portland, en el estado de Maine, para compartir unos días con su familia. La conductora recorrió distintos paisajes de la zona junto a su hijo Tomás Lecuna, su sobrina Agustina y otros seres queridos, en una escapada que combinó caminatas, paseos frente al agua, comidas compartidas y momentos de descanso. A través de sus redes sociales, mostró parte del reencuentro y expresó su entusiasmo por el entorno que encontró durante su estadía en Estados Unidos.

La belleza del lugar sorprendió especialmente a la conductora de A la Barbarossa (Telefe), que decidió compartir algunas postales del viaje con sus seguidores. “Ahora unos días con mi adorada sobrina Agus y Jey en Portland, Maine. Un lugar encantado, parece que estamos adentro de una película, un bosque espectacular”, escribió junto a las imágenes.

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En una de las primeras fotografías, Barbarossa apareció junto a Tomás, Agustina y su pareja frente a un faro, una casa de techo rojo y el mar. La escena parecía salida de una postal familiar: Tomás llevaba una boina negra y una campera oscura, mientras que la conductora lucía anteojos de sol y una bufanda estampada. Agustina, por su parte, posaba con anteojos grandes y una prenda de abrigo clara, rodeada por el paisaje costero de Portland.

Georgina Barbarossa viajó a Portland para reencontrarse con su hijo Tomás para reencontrarse con su sobrina Agustina y su pareja

La conductora disfrutó de la zona boscosa de Portland, en Estados Unidos

En compañía de su hijo y su sobrina, Barbarossa, disfrutó del paisaje otoñal de los Estados Unidos

El recorrido también incluyó una zona boscosa en la que los árboles habían cambiado de color y mostraban hojas amarillas y naranjas. Barbarossa posó frente a la cámara sobre unas formaciones de piedra y, en otra toma, caminó entre el follaje junto a su sobrina mientras señalaba un punto del paisaje. El suelo estaba cubierto de hojas secas y las ramas exhibían los tonos propios del cambio de estación, como si el entorno hubiera sido preparado especialmente para acompañar el reencuentro familiar.

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Entre caminatas y paseos, la conductora también compartió varias selfies con su hijo. En una de ellas, ambos aparecieron bajo los árboles; en otra, se mostraron abrazados frente a un espejo de agua, con un velero detrás. Tomás llevó una cámara de fotos colgada del cuello, mientras que Georgina se mostró cómoda y abrigada cn una campera acolchada negra, una blusa violeta y la bufanda estampada que eligió para recorrer los paisajes de la región.

Georgina posa junto a su hijo Tomás frente a un lago durante su estadía en Portland, Estados Unidos

La conductor aprovechó cada paisaje natural para capturarlo ante la cámara

"Con mi amada sobrina", escribió Barbarossa sobre una postal junto a Agustina

Agustina también protagonizó una de las imágenes más afectuosas del viaje. La joven posó junto a su tía frente al agua, mientras ambas se abrazaban y sonreían con un velero y una costa cubierta de árboles detrás. “Con mi amada sobrina Agus”, escribió, acompañada por un arcoíris. La postal resumió el espíritu de esos días: dos integrantes de la familia juntas, en un paisaje abierto y lejos de la rutina que las separaba.

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En otra de las fotografías, Agustina apareció junto a Tomás frente a un faro de piedra blanca. Ella llevaba una campera beige, anteojos de sol y una bufanda multicolor. Él posaba con una cámara fotográfica, una remera blanca y una campera oscura. La imagen volvió a mostrar cómo los familiares habían aprovechado cada recorrido para guardar recuerdos del viaje y registrar los paisajes que habían visitado.

Georgina Barbarossa posando frente al icónico Portland Head Light, ubicado en Cape Elizabeth, Maine, Estados Unidos

Lejos de los estudios de televisión, Barbarossa buscó la tranquilidad con sus seres queridos y la naturaleza

Georgina Barbarossa recorre junto a su sobrina un bosque cubierto de hojas secas durante su visita a Portland

La familia también pasó por un local de antigüedades de la zona, cuya entrada estaba identificada con distintos carteles. Barbarossa, Tomás, Agustina y su pareja posaron frente al comercio, en una escena que sumó una nueva parada al recorrido. Entre faros, bosques y negocios tradicionales, el grupo había ido armando un álbum de momentos compartidos.

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Después de las excursiones, las reuniones continuaron dentro de la vivienda. En una de las imágenes, Barbarossa apareció sentada a la mesa junto a otras personas, rodeada de platos con carnes, ensaladas, verduras, bebidas y cubiertos. La escena sacó a relucir el costado más íntimo del viaje: una comida familiar después de un día de paseos, con todos reunidos alrededor de la mesa y compartiendo el tiempo sin apuro.

La tienda de antiguedades fue una de las paradas turísticas durante su visita a Portland

La familia compartió una comida familiar, rodeada de platos, bebidas y distintos alimentos

Panqueques, panceta y bebidas formaron parte de una de las comidas compartidas por la familia durante la estadía

Otra fotografía retrató un desayuno o una merienda con panqueques, panceta, vasos, una gaseosa y una bebida servida en una jarra. En una toma posterior, Georgina, su hijo Tomás, su sobrina Agustina y su pareja aparecieron reunidos durante la comida, mientras en primer plano se observaban botellas, vasos, papas fritas y otros alimentos. Las imágenes mostraron que el viaje no estuvo compuesto únicamente por caminatas y paisajes, sino también por esos momentos domésticos que suelen convertirse en los recuerdos más preciados de un reencuentro.

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Para Barbarossa, el viaje a Portland representó una pausa en medio de su agenda y una oportunidad para compartir con Tomás y Agustina. La presencia de otros familiares completó una escena de afecto y cercanía, con conversaciones, abrazos y recorridos por lugares que la conductora describió como encantados. En cada publicación, la naturaleza de Maine funcionó como el marco de una reunión familiar que había esperado y que decidió mostrar con entusiasmo.

La familia reunida deleitando su paladar con la comida rápida de un restaurante

Georgina Barbarossa recorriendo un bosque con follaje otoñal junto a su sobrina durante su estadía (Instagram)

Entre el agua, los faros de piedra, los bosques teñidos de amarillo y naranja y las mesas llenas de comida, Georgina Barbarossa construyó un álbum de viaje marcado por la calidez familiar. Portland quedó retratado a través de sus ojos como un paisaje de película, pero la verdadera magia estuvo en volver a encontrarse con los suyos. Lejos de las cámaras y de la rutina televisiva, la conductora disfrutó de unos días junto a su hijo, su sobrina y otros seres queridos, y convirtió esa escapada en un recuerdo compartido.

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