El FMI se mostró confiado en que las reformas de la Argentina permitirán transformar la estabilización en crecimiento y empleo

El acuerdo técnico de la tercera revisión habilitará un desembolso cercano a los 900 millones de dólares.

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La directora del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, detalló este jueves cuatro líneas de acción que el organismo acordó con el Gobierno argentino para que la estabilización macroeconómica se traduzca en mayor actividad y empleo. Las medidas incluyen el desarrollo de los mercados de capitales e hipotecario, una mayor flexibilidad laboral conseguida con la sanción de la ley a principios de año, el avance de concesiones de infraestructura y la ejecución de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante la conferencia de prensa regular del organismo, Kozack sostuvo que existe una “comprensión compartida” con las autoridades sobre la necesidad de ampliar los resultados de la estabilización. “Hay una comprensión compartida de ampliar los logros de estabilización alcanzados hasta ahora hacia un crecimiento más fuerte y creación de empleo”, afirmó.

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El FMI enumeró cuatro vías para impulsar la actividad y el empleo

La primera de las iniciativas señaladas por Kozack apunta a profundizar los mercados de capitales y de créditos hipotecarios. Según explicó, la meta es ampliar el acceso al financiamiento, apuntalar la inversión privada y, de forma más amplia, la demanda interna. “Ese es uno de los pasos clave”, dijo al describir el paquete de medidas.

La segunda propuesta es “mejorar la flexibilidad del mercado laboral” para favorecer la generación de puestos de trabajo en el sector privado. Para la vocera, ese punto será relevante para que el crecimiento se refleje en el empleo. La tercera medida consiste en avanzar con algunas de las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente.

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El cuarto eje es facilitar la concreción de inversiones estratégicas dentro del RIGI, el régimen creado para proyectos de gran escala. Kozack indicó que ya fueron aprobados proyectos por más de USD 70.000 millones. Agregó que esas acciones, junto con las reformas laborales y de mercado aprobadas previamente durante el año, buscan fortalecer el crecimiento y el empleo en Argentina con el paso del tiempo.

Julie Kozack detalló cuatro medidas consensuadas con la Argentina para dinamizar la actividad económica y el empleo.

Consultada por la posibilidad de que el deterioro de la actividad durante el tercer trimestre, después de la baja del segundo, implique una recesión técnica, la funcionaria no anunció una modificación del programa. Su mensaje fue que la Argentina debe sostener la orientación actual y ampliar los beneficios de la estabilización. “Nuestro mensaje general sobre Argentina es realmente mantener el rumbo con políticas fuertes, al tiempo que se amplían las ganancias”, planteó.

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El acuerdo técnico contempla un desembolso de USD 900 millones

Kozack recordó que el FMI y las autoridades argentinas anunciaron esta semana un acuerdo a nivel de personal técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba, el entendimiento habilitaría un desembolso de cerca de USD 900 millones. El organismo espera que el Directorio trate la revisión a comienzos de diciembre.

El paquete consensuado se estructura, según enumeró, sobre tres pilares: sostener la desinflación, reforzar la resiliencia de la economía y potenciar el crecimiento. En ese marco, aseguró que las autoridades mantienen su compromiso con el ancla fiscal de “un equilibrio general cero”.

También mencionó la intención de seguir ajustando el marco de política monetaria. Para Kozack, ese trabajo respaldará la remonetización de la economía, mejorará la gestión de la liquidez y tendrá importancia para la asignación del crédito. A la vez, dijo que el Gobierno se comprometió a continuar la recomposición de las reservas internacionales y a movilizar financiamiento para cumplir las obligaciones del país.

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El FMI pidió no sobredimensionar la referencia a pasos pendientes

Varios periodistas preguntaron qué medidas faltaban para completar el acuerdo y permitir el giro de fondos. La directora de Comunicaciones aclaró que la referencia a “pasos pendientes” incluida en el comunicado no aludía necesariamente a nuevas exigencias de política económica.

“Quiero advertir que no deberíamos sobreinterpretar ese lenguaje específico”, respondió. Explicó que, luego de un acuerdo a nivel técnico, deben completarse procedimientos internos: finalizar documentos, someterlos a revisión y remitirlos al Directorio Ejecutivo. “Eso es precisamente a lo que se refería el comunicado de prensa. Son nuestros procesos estándar normales”, remarcó.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva en una foto de archivo (Reuters)

Sobre la consulta acerca de un eventual waiver por el incumplimiento de una meta fiscal, Kozack evitó anticipar una definición. “Es algo que le corresponde determinar a nuestro Directorio Ejecutivo, así que esperaremos hasta que tome su decisión”, señaló.

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Reservas y posición externa, las claves para reducir el riesgo país

Ante las preguntas por la suba del riesgo país y por la posibilidad de que ceda el año próximo, la vocera evitó hacer pronósticos. Sin embargo, vinculó una eventual mejora con la continuidad del programa y el fortalecimiento de la posición externa.

“Nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con una implementación fuerte de las políticas”, afirmó. Luego destacó que la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento del frente externo son “fundamentales” para mejorar ese indicador.

Kozack sostuvo que las autoridades están comprometidas con esas metas y que ya avanzan en las acciones acordadas. “Mantener el rumbo” en la ejecución del programa, insistió, contribuiría a reducir el riesgo país.

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La funcionaria también fue consultada por la mención a esfuerzos para extender vencimientos de deuda y por la eventual reprogramación de bonos en moneda extranjera. Dijo no tener mayores detalles sobre ese tramo, aunque señaló que la administración de la deuda y de los picos de servicios y vencimientos forma parte central del programa de las autoridades. El FMI, añadió, podría aportar información adicional de manera bilateral.