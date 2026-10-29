Organismo electoral de Guatemala solicita al Congreso un presupuesto de USD 363 millones para los próximos comicios

El Tribunal Supremo Electoral solicitó al Congreso de Guatemala un presupuesto de 2.776 millones de quetzales para las elecciones generales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó al Congreso de Guatemala un presupuesto de Q2.776 millones (unos USD 363,5 millones) para el año electoral de 2027, con el mayor volumen de recursos previsto para contratación de personal y el funcionamiento de las juntas electorales.

La petición fue presentada por los magistrados ante diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso. El Ministerio de Finanzas Públicas había contemplado una asignación de Q2.300 millones, equivalentes a unos USD 301,1 millones, por lo que el órgano electoral pidió incorporar otros Q443 millones, cerca de USD 58 millones, para cubrir los costos del proceso.

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El principal rubro de la propuesta corresponde a la Dirección de Recursos Humanos, que recibiría Q1.012,966 millones (USD 132,6 millones), equivalente al 46% del presupuesto solicitado para 2027.

Las Juntas Electorales Departamentales, Municipales y Receptoras de Votos concentrarían el 17% de los recursos, con Q362,364 millones (USD 47,4 millones). El monto incluye la operación territorial de las estructuras que organizan y supervisan la jornada de votación.

Las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos requerirán más de 362 millones de quetzales para la jornada cívica. (AGN)

La Dirección General de Informática tendría asignados Q201,907 millones (USD 26,4 millones), el 9% del total. La Unidad de Medios de Comunicación recibiría Q189,686 millones (USD 24,8 millones), también con una participación del 9%.

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Para la Dirección Electoral se proyectaron Q178,536 millones (USD 23,4 millones), el 8% del presupuesto. El resto se distribuiría entre otras necesidades operativas y administrativas del proceso.

Durante la reunión en el Congreso, la presidenta del TSE, Mariella Rivera, sostuvo que la solicitud responde a lo establecido en el artículo 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que contempla un incremento presupuestario en los años de elecciones para cubrir los gastos inherentes a los comicios.

La presidenta Mariella Rivera respaldó el aumento financiero en el artículo 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. (Congreso de Guatemala)

Más mesas y centros de votación elevan la proyección de gasto

El magistrado Roberto Morales explicó que la planificación prevé un aumento de mesas receptoras de votos, de 24.500 en las elecciones previas a 29.400 para 2027.

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Los centros de votación pasarían de 3.468 a 4.205. Esa ampliación implica mayores requerimientos de personal, transporte, materiales, impresión de papeletas, capacitación y supervisión.

Morales también indicó que el TSE ya contrató a más de 800 personas para tareas de empadronamiento. Rivera planteó utilizar saldos de caja no comprometidos y recursos no ejecutados durante 2026 para complementar el financiamiento. Los magistrados estiman ejecutar más del 80% de la asignación anual.

La presidenta Mariella Rivera respaldó el aumento financiero en el artículo 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. (Congreso de Guatemala)

En tanto, la Dirección de Informática aún analiza el costo del software para el sistema preliminar de conteo de votos, cuya propiedad quedaría en manos de la institución. La propuesta será discutida en una reunión mensual con partidos políticos.

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En 2023, el TSE recibió Q1.100 millones para las elecciones

Como antecedente, el Congreso asignó al TSE Q1.100 millones (USD 144 millones) para las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano de 2023. Entre los principales rubros figuró la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, con un costo de Q148,8 millones (USD 19,5 millones).

La logística electoral, que incluyó traslado, embalaje, elaboración de papeletas y custodia de materiales, absorbió más de Q100,9 millones (USD 13,2 millones). El presupuesto también cubrió el funcionamiento de juntas electorales, personal temporal, viáticos, capacitación, empadronamiento y campañas institucionales de divulgación.

Diputados de la Comisión de Finanzas solicitaron al TSE un informe sobre la ejecución de los procesos electorales de 2019 y 2023.