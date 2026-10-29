La brecha entre pensiones y canasta básica en Nicaragua: un desequilibrio que presiona al sistema previsional

En Nicaragua, la pensión promedio del INSS (C$ 6,526.59) cubre apenas el 30.4% del costo de la canasta básica familiar, dejando una diferencia de casi 15,000 córdobas. (Imagen de cortesía)

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En Nicaragua, la pensión promedio del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte fue de C$ 6.526,59 mensuales en 2024 y equivalía al 30,4 % del costo de la canasta básica familiar de julio de 2026. La diferencia entre ambos indicadores alcanzaba C$ 14.948,35, según una comparación de 100% Noticias con estadísticas oficiales.

Los montos corresponden a años distintos, por lo que no permiten calcular el poder adquisitivo exacto de todas las prestaciones vigentes en octubre de 2026. Aun así, exponen la distancia entre el ingreso previsional de referencia y el valor de los productos y servicios básicos para una familia.

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Una brecha de casi 15,000 córdobas entre ingreso y canasta

La canasta básica familiar costaba C$21.474,94 en julio de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). El valor incluía los productos y servicios considerados esenciales para los hogares nicaragüenses.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, conocido como INSS, informó en su Anuario Estadístico 2024 que el promedio de C$ 6.526,59 reunía prestaciones de vejez, invalidez, viudez y pensiones reducidas. Por esa razón, la cifra no refleja exclusivamente lo que reciben quienes acceden a una jubilación ordinaria por edad.

La cesta familiar había cerrado diciembre de 2025 en C$ 20.821,68. Durante los siete meses siguientes aumentó C$ 653,26, un alza aproximada de 3,1%.

Carga económica: Los adultos mayores que viven solos o dependen exclusivamente de su pensión enfrentan la mayor presión económica ante el aumento del costo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encarecimiento también se observó en la comparación interanual: en julio de 2025, la canasta costaba C$ 20.549,67, por lo que un año después se necesitaban C$ 925,27 adicionales. Entre los productos con variaciones durante 2026 figuraron la cebolla, la papa y otros alimentos de consumo cotidiano.

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Los alimentos constituyen uno de los principales componentes del gasto de los hogares. Para una persona jubilada con ingresos limitados, incluso aumentos pequeños pueden obligar a reorganizar el presupuesto destinado a otras necesidades.

Pensiones reducidas y presión sobre la seguridad social

Las personas que no completaron las semanas de cotización exigidas para una jubilación ordinaria pueden acceder a una pensión reducida proporcional. Esa modalidad deja a sus beneficiarios con ingresos inferiores al promedio general del régimen.

Los datos del INSS para 2023 ubicaron la pensión promedio de vejez reducida proporcional en C$ 2.895,27 mensuales. Comparada solo como referencia con la canasta básica de julio de 2026, esa suma representaba el 13,5 % de su costo y dejaba una diferencia superior a C$ 18.500.

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El cálculo no permite establecer cuánto perciben actualmente los beneficiarios de prestaciones reducidas, porque utiliza un monto histórico. Sin embargo, muestra las dificultades que afrontan quienes llegan a la vejez con una cobertura menor.

Un adulto mayor nicaragüense revisa sus cuentas domésticas frente a una libreta de apuntes, pocos billetes y una bolsa de alimentos en la mesa de su cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte registraba 301.845 beneficiarios en 2024. La cifra reúne distintas categorías de pensionados y no equivale al número exclusivo de personas que cobran jubilaciones ordinarias de vejez.

El crecimiento de esa población plantea exigencias para el financiamiento de la seguridad social, que depende en buena medida de las cotizaciones de trabajadores y empleadores. En agosto de 2026, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, reconoció que la planilla de pensionados había crecido más rápido que la de asegurados activos en los últimos años.

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Según sus declaraciones, el número de pensionados aumentaba cerca de 4% anual, mientras los asegurados activos crecían aproximadamente 1%. Esa diferencia amplía la presión sobre los recursos del sistema.

Reclamos por ingresos frente al costo de vida

Las organizaciones de pensionados reclamaron una revisión de las prestaciones ante el aumento de los precios y los ajustes salariales. Representantes del sector dijeron a VOS TV durante 2026 que las pensiones no registraban incrementos suficientes para compensar la pérdida de capacidad de compra.

Una mujer consulta los precios de alimentos y granos básicos ante el puesto de un vendedor en un mercado popular de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dirigentes también propusieron la creación de un bono anual para los beneficiarios. Sus pedidos apuntaron a cubrir gastos de alimentación, servicios básicos y otras necesidades de la vejez.

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El presupuesto de una persona jubilada no se limita a la canasta alimentaria. Transporte, medicamentos, productos de higiene, atención médica y facturas de servicios pueden requerir recursos adicionales, incluso para quienes acceden a prestaciones médicas de la seguridad social.

La carga puede ser mayor para los adultos mayores que viven solos, dependen únicamente de su pensión o deben afrontar tratamientos de salud adicionales. Una parte de esa población tampoco recibe una pensión contributiva y subsiste con apoyo familiar, otros ingresos o actividades económicas.