Estados Unidos

La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % interanual en el tercer trimestre, su mayor avance en un año

El Departamento de Comercio atribuyó el resultado de julio a septiembre al gasto de los hogares y a la inversión corporativa, mientras la estimación de analistas era de 3,1 %

La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % anualizado en el tercer trimestre, su mayor avance en un año. (REUTERS/ARCHIVO)
La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % anualizado en el tercer trimestre, su mayor avance en un año. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento anualizado de 3,4 % entre julio y septiembre de 2026, su avance más acelerado en un año, según las cifras divulgadas por el Departamento de Comercio.

El resultado superó la previsión de 3,1 % de los economistas consultados por The Wall Street Journal y quedó por encima del crecimiento anualizado de 2,2 % que había mostrado el producto interno bruto (PIB) durante el segundo trimestre.

PUBLICIDAD

La inversión empresarial y el consumo sostuvieron la expansión

La aceleración estuvo respaldada por el gasto de los hogares y por un aumento de la inversión de las empresas. En particular, la construcción de infraestructura para inteligencia artificial aportó impulso a la actividad, ante la expansión de los centros de datos y la demanda de capacidad informática.

Una medición que excluye las variaciones de comercio exterior, inventarios y gasto público —las ventas finales a compradores privados internos— avanzó a una tasa anualizada de 4,9 %. El indicador había crecido 4,6 % en el trimestre anterior y alcanzó su mayor registro desde el segundo trimestre de 2021.

El producto interno bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 3,4 % durante el tercer trimestre de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El producto interno bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 3,4 % durante el tercer trimestre de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Goldman Sachs calcula que la inversión estadounidense vinculada a inteligencia artificial llegará a 1,9 % del PIB. Aunque parte de esos recursos se dirige a la compra de semiconductores importados, el desarrollo de centros de datos también ha elevado la actividad de construcción dentro del país.

PUBLICIDAD

La inflación erosiona los ingresos reales de los trabajadores

El repunte del PIB se produjo en un contexto de mayor presión sobre los presupuestos familiares. La inflación al consumidor llegó a 3,7 % en septiembre, frente a 2,4 % en febrero, de acuerdo con los datos recogidos por The Wall Street Journal.

La combinación de una inflación más alta y una desaceleración salarial provocó que el ingreso promedio por hora, descontada la inflación, cayera durante seis meses consecutivos. Los hogares de menores ingresos enfrentan un impacto más pronunciado por el encarecimiento de la gasolina, dado que destinan una proporción mayor de sus recursos a ese gasto.

Goldman Sachs calculó que la inversión estadounidense en infraestructura para inteligencia artificial llegará al 1,9 % del PIB. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Goldman Sachs calculó que la inversión estadounidense en infraestructura para inteligencia artificial llegará al 1,9 % del PIB. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El mercado laboral, además, mostró señales de menor dinamismo. Los empleadores sumaron 29.000 puestos de trabajo en septiembre, una cifra inferior a la esperada por los analistas, pese a que la tasa de desempleo se mantiene baja.

El gasto de los hogares beneficia a empresas de servicios

El consumo, especialmente entre los segmentos de mayores ingresos favorecidos por las ganancias en los mercados bursátiles, sostuvo las utilidades de compañías orientadas a los servicios y al ocio.

La empresa de cruceros Royal Caribbean Group informó un aumento de sus ganancias y señaló que las reservas para 2027 avanzan por encima de los niveles históricos, con tarifas más elevadas, según declaraciones de su director ejecutivo, Jason Liberty, recogidas por el diario.

Manos de un trabajador sobre una mesa de madera con billetes de dólar, una tarjeta, un sobre y la bandera de Estados Unidos al fondo.
La inflación al consumidor subió a 3,7 % en septiembre y provocó una caída del ingreso real por seis meses consecutivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, las firmas relacionadas con el mercado de la vivienda continúan afectadas por las tasas de interés altas. El fabricante de electrodomésticos Whirlpool anticipó pérdidas para el año y citó mayores costos de materias primas y combustibles.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios

El informe sobre el PIB se publicó un día después de que la Reserva Federal decidiera mantener sin cambios las tasas de interés. El presidente del organismo, Kevin Warsh, afirmó que el crecimiento se ha fortalecido por el avance del consumo y de la inversión empresarial.

“¿Está la economía funcionando demasiado rápido? Esa no es la evaluación de la mayoría de mis colegas”, dijo Warsh durante una conferencia de prensa. También señaló que la productividad está aumentando, un factor que podría ayudar a sostener la expansión sin generar una mayor presión inflacionaria.

El dato de crecimiento constituye la última medición económica de gran relevancia antes de las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el martes.

Temas Relacionados

Estados UnidosProducto Interno BrutoInflaciónInteligencia artificialÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

DoorDash compra Instacart por USD 17.000 millones para desafiar el dominio de Walmart y Amazon en el delivery de supermercado

El acuerdo, aprobado por unanimidad por ambos directorios, pagará USD 65 por acción y combina las dos redes de reparto más grandes del país

DoorDash compra Instacart por USD 17.000 millones para desafiar el dominio de Walmart y Amazon en el delivery de supermercado

Una mujer vestida con burka reprodujo el llamado islámico a la oración en una reunión oficial y fue retirada por la Policía por negarse a parar el audio

El debate por la ampliación de una mezquita en Florida tuvo un episodio inesperado durante una sesión pública que ya estaba marcada por las diferencias entre vecinos

Una mujer vestida con burka reprodujo el llamado islámico a la oración en una reunión oficial y fue retirada por la Policía por negarse a parar el audio

Florida queda entre los peores estados para conseguir empleo en Estados Unidos

Un estudio de WalletHub ubicó al estado en el puesto 47 del país, con el peor resultado nacional en crecimiento del empleo

Florida queda entre los peores estados para conseguir empleo en Estados Unidos

Llaman a la policía en un partido de fútbol infantil en Florida porque un niño de 3 años "jugaba demasiado bien"

La liga i9 Sports solicitó asistencia al 911 en Winter Park debido a las quejas de otros padres por el nivel del jugador, quien dejará el país para sumarse a una academia europea

Llaman a la policía en un partido de fútbol infantil en Florida porque un niño de 3 años "jugaba demasiado bien"

Florida ocupa el segundo lugar por el costo del seguro de auto frente al salario

La prima anual promedio alcanza los USD 4.171 y representa el 6,45 % del ingreso medio estatal, de acuerdo con un estudio de Save Max Auto

Florida ocupa el segundo lugar por el costo del seguro de auto frente al salario

TECNO

Street Fighter 5 deja de estar disponible en Steam y PlayStation Store: Capcom apaga servidores

Street Fighter 5 deja de estar disponible en Steam y PlayStation Store: Capcom apaga servidores

Accidente tren de Toledo: qué tecnología ferroviaria usa inteligencia artificial para evitar ese tipo de siniestros

Xbox cae un 14% en ventas de consolas y pierde ingresos por Game Pass: resultados financieros

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

ENTRETENIMIENTO

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Jack Nicholson, de leyenda de Hollywood a una vida de aislamiento: qué se sabe de él a sus 89 años

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

MUNDO

Un robot de reparto pasó un semáforo en rojo, chocó un autobús y abandonó la escena del accidente: nueve heridos

Un robot de reparto pasó un semáforo en rojo, chocó un autobús y abandonó la escena del accidente: nueve heridos

El Vaticano inauguró una exposición con ocho modelos de papamóvil utilizados desde 1930

“Odio el dolor. Odio tatuarme”: el maestro con casi todo el cuerpo tatuado que tiene hasta los ojos teñidos de negro y no piensa detenerse

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles

Netanyahu y Eisenkot pelean por liderar la compleja transición en Israel: ninguno obtuvo una mayoría electoral clara