La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % interanual en el tercer trimestre, su mayor avance en un año

La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % anualizado en el tercer trimestre, su mayor avance en un año. (REUTERS/ARCHIVO)

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La economía de Estados Unidos registró un crecimiento anualizado de 3,4 % entre julio y septiembre de 2026, su avance más acelerado en un año, según las cifras divulgadas por el Departamento de Comercio.

El resultado superó la previsión de 3,1 % de los economistas consultados por The Wall Street Journal y quedó por encima del crecimiento anualizado de 2,2 % que había mostrado el producto interno bruto (PIB) durante el segundo trimestre.

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La inversión empresarial y el consumo sostuvieron la expansión

La aceleración estuvo respaldada por el gasto de los hogares y por un aumento de la inversión de las empresas. En particular, la construcción de infraestructura para inteligencia artificial aportó impulso a la actividad, ante la expansión de los centros de datos y la demanda de capacidad informática.

Una medición que excluye las variaciones de comercio exterior, inventarios y gasto público —las ventas finales a compradores privados internos— avanzó a una tasa anualizada de 4,9 %. El indicador había crecido 4,6 % en el trimestre anterior y alcanzó su mayor registro desde el segundo trimestre de 2021.

El producto interno bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 3,4 % durante el tercer trimestre de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Goldman Sachs calcula que la inversión estadounidense vinculada a inteligencia artificial llegará a 1,9 % del PIB. Aunque parte de esos recursos se dirige a la compra de semiconductores importados, el desarrollo de centros de datos también ha elevado la actividad de construcción dentro del país.

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La inflación erosiona los ingresos reales de los trabajadores

El repunte del PIB se produjo en un contexto de mayor presión sobre los presupuestos familiares. La inflación al consumidor llegó a 3,7 % en septiembre, frente a 2,4 % en febrero, de acuerdo con los datos recogidos por The Wall Street Journal.

La combinación de una inflación más alta y una desaceleración salarial provocó que el ingreso promedio por hora, descontada la inflación, cayera durante seis meses consecutivos. Los hogares de menores ingresos enfrentan un impacto más pronunciado por el encarecimiento de la gasolina, dado que destinan una proporción mayor de sus recursos a ese gasto.

Goldman Sachs calculó que la inversión estadounidense en infraestructura para inteligencia artificial llegará al 1,9 % del PIB. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El mercado laboral, además, mostró señales de menor dinamismo. Los empleadores sumaron 29.000 puestos de trabajo en septiembre, una cifra inferior a la esperada por los analistas, pese a que la tasa de desempleo se mantiene baja.

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El gasto de los hogares beneficia a empresas de servicios

El consumo, especialmente entre los segmentos de mayores ingresos favorecidos por las ganancias en los mercados bursátiles, sostuvo las utilidades de compañías orientadas a los servicios y al ocio.

La empresa de cruceros Royal Caribbean Group informó un aumento de sus ganancias y señaló que las reservas para 2027 avanzan por encima de los niveles históricos, con tarifas más elevadas, según declaraciones de su director ejecutivo, Jason Liberty, recogidas por el diario.

La inflación al consumidor subió a 3,7 % en septiembre y provocó una caída del ingreso real por seis meses consecutivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, las firmas relacionadas con el mercado de la vivienda continúan afectadas por las tasas de interés altas. El fabricante de electrodomésticos Whirlpool anticipó pérdidas para el año y citó mayores costos de materias primas y combustibles.

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La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios

El informe sobre el PIB se publicó un día después de que la Reserva Federal decidiera mantener sin cambios las tasas de interés. El presidente del organismo, Kevin Warsh, afirmó que el crecimiento se ha fortalecido por el avance del consumo y de la inversión empresarial.

“¿Está la economía funcionando demasiado rápido? Esa no es la evaluación de la mayoría de mis colegas”, dijo Warsh durante una conferencia de prensa. También señaló que la productividad está aumentando, un factor que podría ayudar a sostener la expansión sin generar una mayor presión inflacionaria.

El dato de crecimiento constituye la última medición económica de gran relevancia antes de las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el martes.