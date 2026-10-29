Honduras

Policía de Honduras habilita una línea telefónica para la entrega voluntaria de pandilleros

Las reformas penales contemplan condenas de hasta cadena perpetua para los cabecillas de estas estructuras, mientras el Decreto 208-2026 establece un régimen penitenciario especial con restricciones a las visitas, las comunicaciones y la convivencia entre reclusos

Rigoberto Oseguera Mass anunció la habilitación de una línea telefónica para coordinar la entrega voluntaria de integrantes de estructuras criminales. (FOTO: Proceso Hn)
Rigoberto Oseguera Mass anunció la habilitación de una línea telefónica para coordinar la entrega voluntaria de integrantes de estructuras criminales. (FOTO: Proceso Hn)
Guardar

El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, habilitó la línea telefónica 8791-2158 para que integrantes de maras, pandillas y del Cártel del Diablo puedan entregarse voluntariamente a las autoridades y someterse a la justicia.

La iniciativa busca establecer un canal directo para quienes decidan abandonar estas organizaciones criminales, en medio del endurecimiento de las medidas legales contra la delincuencia organizada.

PUBLICIDAD

Durante la presentación de la medida, Oseguera Mass lanzó una advertencia a los integrantes de estas estructuras: «Entréguense o serán perseguidos».

El jefe policial señaló que personal especializado en el tratamiento de testigos atenderá las llamadas de quienes estén interesados en coordinar su entrega.

La institución busca facilitar el contacto con las autoridades y ofrecer una vía para que los miembros de estas organizaciones se presenten ante la justicia.

La habilitación del número telefónico se produce en un contexto de mayor presión policial y de nuevas disposiciones legales orientadas a endurecer las sanciones contra las estructuras criminales que operan en el país.

PUBLICIDAD

Tres jóvenes fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda alquilada por Airbnb en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, en Atlántida.
El número 8791-2158 estará disponible para quienes busquen comunicarse con personal especializado de la Policía Nacional. (Foto: Policía Nacional)

«Es el número al que pueden llamar. Personal especializado en tratamiento de testigos les va a atender», reiteró el director policial durante el anuncio.

La advertencia de Oseguera Mass combina la posibilidad de una entrega voluntaria con el mensaje de que los operativos de búsqueda y captura continuarán contra quienes permanezcan en estas organizaciones.

La Policía Nacional mantiene acciones a escala nacional para localizar a sus integrantes.

Las reformas recientes al Código Penal hondureño endurecieron las sanciones para los grupos criminales catalogados como terroristas.

Según la información proporcionada sobre la normativa vigente, los integrantes de estas estructuras pueden enfrentar penas de entre 30 y 40 años de prisión, mientras que para los cabecillas se contemplan condenas de 40 años hasta cadena perpetua.

Estas disposiciones forman parte de las medidas con las que las autoridades buscan combatir las maras, pandillas y otras organizaciones criminales.

La aplicación de las sanciones corresponde a los procedimientos judiciales establecidos en la legislación hondureña.

Las reformas al Código Penal contemplan penas de prisión de hasta cadena perpetua para los cabecillas de organizaciones criminales. (FOTO: INP Honduras)
Las reformas al Código Penal contemplan penas de prisión de hasta cadena perpetua para los cabecillas de organizaciones criminales. (FOTO: INP Honduras)

Además de las reformas penales, el Congreso Nacional aprobó un régimen penitenciario especial para los integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas.

La disposición quedó establecida en el Decreto 208-2026 y contempla condiciones de reclusión más restrictivas en los centros de máxima seguridad.

Los traslados fuera de las celdas deberán realizarse bajo escolta permanente y conforme a horarios establecidos por las autoridades penitenciarias.

También se contempla vigilancia reforzada mediante cámaras y sensores, además de requisas diarias para controlar las condiciones de seguridad dentro de los recintos.

Las nuevas disposiciones establecen limitaciones al acceso de dispositivos electrónicos y artículos procedentes del exterior. Los reclusos no podrán utilizar teléfonos, computadoras, televisores ni radios, y tampoco podrán recibir dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos o bebidas de personas externas.

En cuanto a las visitas, el régimen limita el ingreso de los abogados defensores a una visita semanal.

El Decreto 208-2026 establece un régimen penitenciario especial para integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas. (Foto: Archivo / REUTERS)
El Decreto 208-2026 establece un régimen penitenciario especial para integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas. (Foto: Archivo / REUTERS)

Los familiares necesitarán permisos especiales y no podrán mantener contacto físico durante los encuentros. Asimismo, la normativa prohíbe las visitas conyugales.

Las comunicaciones telefónicas quedarán restringidas a una llamada mensual de diez minutos, grabada y dirigida a números previamente autorizados. La correspondencia enviada y recibida también estará sujeta a revisión por parte de las autoridades penitenciarias.

Las condiciones de movilidad dentro de los centros serán igualmente limitadas. Los internos dispondrán de treinta minutos diarios de ejercicio en los pasillos de sus módulos, mientras que el tiempo de permanencia en los patios no podrá superar una hora semanal.

El personal penitenciario exigirá el uso permanente de un uniforme especial y las comparecencias judiciales se desarrollarán mediante videoconferencias, con el propósito de evitar traslados fuera de los recintos carcelarios.

Temas Relacionados

HondurasPolicía NacionalhablitaLínea telefonoentrega voluntariamaraspandillasgrupos terroristas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: departamento de El Paraíso concentra 12 casos de Chikungunya

La Secretaría de Salud confirmó cuatro nuevos casos de chikungunya en Tegucigalpa y La Ceiba. Las autoridades sanitarias instan a la población a eliminar criaderos de zancudos ante el riesgo de que aumenten las infecciones

Honduras: departamento de El Paraíso concentra 12 casos de Chikungunya

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

El Comando Sur de Estados Unidos entregó suministros de ayuda humanitaria valorados en 672 mil lempiras (25 mil dólares) a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

Honduras: Menos estudiantes y más docentes, deserción en aumento

Los datos forman parte del informe Planillas en desorden, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que advierte sobre inconsistencias en la administración del personal y baja en estudiantes

Honduras: Menos estudiantes y más docentes, deserción en aumento

Japón y Honduras firman acuerdo por L48 millones para combatir la sequía en el corredor seco

El programa contempla la habilitación de 25 pozos profundos y la incorporación de unas 125 hectáreas a la producción agrícola bajo riego en cuatro departamentos del país.

Japón y Honduras firman acuerdo por L48 millones para combatir la sequía en el corredor seco

Honduras registra hasta 900 denuncias anuales por abuso sexual contra menores: las niñas son las principales víctimas

La institución también alertó sobre los casos que permanecen ocultos durante años, especialmente cuando los presuntos agresores pertenecen al entorno familiar o de confianza de las víctimas

Honduras registra hasta 900 denuncias anuales por abuso sexual contra menores: las niñas son las principales víctimas

TECNO

Meta lanza app de mascota virtual con IA al estilo Tamagotchi

Meta lanza app de mascota virtual con IA al estilo Tamagotchi

“Podemos tener un ingreso universal por producto”: la promesa de Larry Ellison, director de tecnología de Oracle, sobre la IA

Cuánto vale el Nokia 1100 hoy y cuánto costaba cuando salió al mercado

Un hacker filtró datos de más de 40.000 empleados de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Microsoft recibió USD 10.000 millones de OpenAI en un trimestre, el 11% de todos sus ingresos

ENTRETENIMIENTO

Barry Keoghan revela el tratamiento estético al que se sometió tras hablar de las críticas que recibe por su apariencia

Barry Keoghan revela el tratamiento estético al que se sometió tras hablar de las críticas que recibe por su apariencia

Estas son las ocho películas de terror mejor valoradas de Netflix

Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, opta por una muerte asistida tras ser diagnosticada con cáncer terminal

La hija de Michael Jackson acusa de “incompetencia” a John Branca y pide recortar su remuneración

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

MUNDO

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

El Reino Unido elevó el impuesto a los bancos para financiar ayudas energéticas a 20 millones de hogares

Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre: “Debemos poner fin a esta guerra”

Crecen las críticas por un proyecto de ley en el Parlamento de Canadá que permitiría solicitudes anticipadas de eutanasia

El secreto que esconde el ADN de un pájaro hawaiano frente a un mal que llegó hace más de un siglo