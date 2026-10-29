“Podemos tener un ingreso universal por producto”: la promesa de Larry Ellison, director de tecnología de Oracle, sobre la IA

La idea central del directivo parte de un cambio en la forma de generar valor económico. (Reuters)

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Larry Ellison asegura que la inteligencia artificial terminará por generar un ingreso universal y que, gracias a la automatización de tareas en distintas industrias, “todos” serán más ricos. El presidente ejecutivo y director de tecnología de Oracle expuso esta visión durante un debate en el evento Oracle AI World, realizado en Las Vegas.

En el mismo evento también proyectó avances médicos derivados de la IA, como la posible desaparición de la mayoría de los cánceres en un plazo de entre cinco y 10 años.

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Por qué la IA llevaría a un ingreso universal, según Ellison

La idea central del directivo parte de un cambio en la forma de generar valor económico. Según explicó, el uso extendido de robots en diferentes sectores aumentará la productividad humana sin eliminar por completo el trabajo de las personas.

La propuesta de un ingreso universal vinculado a la IA no cuenta con respaldo unánime fuera del sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Decidimos obtener mejores herramientas y vamos a construir mejores sistemas... Las herramientas hacen a las personas mucho mejores, nos hacen mucho más productivos”, sostuvo Ellison.

El directivo mencionó casos como los cirujanos robóticos y los pilotos automáticos en aviones para ilustrar cómo la tecnología puede sustituir ciertas tareas y, al mismo tiempo, reducir costos operativos.

A partir de ese diagnóstico, propuso una transformación en los sistemas tributarios. Dado que los gobiernos gravan “todo lo que producimos”, planteó que es necesario “pasar de gravar el trabajo humano a gravar las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA)”. El ingreso universal por producto, explicó, podría financiarse con el valor agregado que generan los robots.

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El presidente ejecutivo y director de tecnología de Oracle expuso su visión durante un debate en el evento Oracle AI World, realizado en Las Vegas. REUTERS/Elizabeth Frantz

Un ingreso universal impulsado por IA es una propuesta que sostiene que, a medida que los robots y sistemas automatizados generen valor económico medible a través del IVA, ese excedente podría redistribuirse como un pago básico para toda la población, sin depender exclusivamente del empleo humano como fuente de ingresos.

Ellison reconoció que este escenario no es inmediato. “Eventualmente, los robots harán más y más trabajo que nosotros no queremos hacer, pero están agregando valor”, afirmó, al tiempo que estimó que el proceso tomará más de una década en materializarse.

“Estamos en camino de ser más saludables y más ricos gracias a la IA, y con los sistemas fiscales y los sistemas informáticos adecuados, todo eso es fundamental”, agregó el directivo de Oracle.

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Las dudas de la OIT sobre la renta básica financiada por el Estado

La propuesta de un ingreso universal vinculado a la IA no cuenta con respaldo unánime fuera del sector tecnológico. En un informe publicado en mayo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuestionó que la renta básica universal financiada por el gobierno sea una respuesta adecuada al impacto de la IA en el mercado laboral.

“Eventualmente, los robots harán más y más trabajo que nosotros no queremos hacer", dijo Larry Ellison. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo de las Naciones Unidas puso en duda dos premisas habituales entre directivos de tecnología: que la IA devastará los mercados laborales de forma catastrófica y que los aumentos de productividad que genere evitarán que las transferencias de ingresos resulten inflacionarias.

“Ambas afirmaciones son empíricamente débiles, y la segunda no es consecuencia de la primera, incluso si la primera fuera cierta”, señaló la OIT en su informe.

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El organismo advirtió que, para que una renta básica universal funcione, la IA debería expandir la oferta en los sectores donde las personas gastarán ese ingreso adicional, algo que, según su análisis, la composición actual de las ganancias de productividad no respalda.

“El Estado puede aumentar el número impreso en cada cheque. Que los bienes y servicios que determinan el bienestar real (vivienda, salud, alimentos de calidad, cuidados) estén disponibles en cantidad suficiente a precios estables depende de las condiciones de la oferta, que la IA mejora solo de manera parcial y desigual”, agregó el informe de la OIT.

Oracle Corporation es una multinacional estadounidense de tecnología especializada en el desarrollo de bases de datos, software empresarial y servicios de computación en la nube. (Reuters)

El impacto de la IA en la cura del cáncer

Más allá del debate sobre el ingreso universal, Ellison destacó el efecto que la IA tendrá en el sector salud, al que calificó como uno de los ámbitos donde el impacto será “extremadamente significativo”.

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“El gran regalo de la IA al mundo será... la mayoría de los cánceres desaparecerán en cinco años, y ciertamente en 10 años”, afirmó el directivo, quien remarcó que estas curas no quedarán reservadas para los sectores de mayores ingresos.

Para sustentar esa proyección, Ellison señaló que el aumento en el número de ensayos clínicos y el desarrollo de medicamentos asistido por IA permitirá acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los mercados.

Más allá del debate sobre el ingreso universal, Ellison destacó el efecto que la IA tendrá en el sector salud. REUTERS/Robert Galbraith

“Creemos que el descubrimiento de fármacos va a pasar por una edad de oro. Pero eso es solo la mitad del problema. Consigues los medicamentos. Luego tienes que llevarlos a donde se distribuyan en un volumen tal que los precios bajen”, explicó.

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El directivo también se refirió a innovaciones actuales que permiten diagnósticos más tempranos. Mencionó, por ejemplo, una prueba metagenómica habilitada por IA que mejora la detección de la sepsis antes de que la infección se vuelva mortal dentro de un hospital.