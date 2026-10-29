Guatemala

Homicidios en Guatemala bajan en el acumulado anual, pero septiembre rompió la tendencia con 18 crímenes más que en 2025

El país registró 59 homicidios menos entre enero y septiembre respecto al año anterior. Sin embargo, el último mes del período encendió las alarmas con un repunte del 33% que pone en cuestión la solidez de la mejora.

Mano que sostiene una pistola que expulsa fuego y humo, frente a un cuerpo cubierto en el suelo junto a una motocicleta.
La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió de 17,42 a 16,77 por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre, según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) elaborado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

La Coalición está integrada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers Guatemala.

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Sin embargo, la mejora acumulada convive con un dato que contradice la tendencia: en septiembre se registraron 260 homicidios, 18 más que en el mismo mes de 2025, un incremento de 33%.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

Entre enero y septiembre se contabilizaron 2.338 homicidios, 59 menos que los 2.397 reportados en igual período de 2025.

La reducción, aunque sostenida en el acumulado, muestra una brecha mínima frente al año anterior y un comportamiento irregular mes a mes, con el repunte de septiembre como principal señal de alerta.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

Los hombres concentran la mayoría de las víctimas

De los 260 homicidios registrados en septiembre, 36 víctimas fueron mujeres, lo que representa el 13,9% del total.

El dato confirma que los hombres siguen siendo el grupo mayoritario entre las víctimas de este delito en el país. Además, el 58,3% de los homicidios ocurridos entre enero y septiembre afectó a personas de entre 18 y 35 años, el segmento etario más golpeado por la violencia letal.

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La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

La distribución geográfica también muestra una fuerte concentración. Diez departamentos reunieron el 83,7% de los homicidios del período, y el departamento de Guatemala por sí solo acumuló el 41,2% del total.

A nivel municipal, diez localidades concentraron el 42% de los casos, con el municipio de Guatemala a la cabeza, al reunir el 16,2% de los homicidios del país.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

Los registros de lesiones siguieron una trayectoria similar a la de los homicidios en el acumulado: entre enero y septiembre se contabilizaron 2.905 lesionados, 140 menos que en el mismo período de 2025, con una tasa interanual de 21,08 por cada 100 mil habitantes.

Las denuncias por extorsión caen, pero el delito gana peso entre las víctimas

Las denuncias por extorsión presentaron la reducción más marcada entre los delitos relevados por el IDD. En septiembre se registraron 1.062 denuncias, 991 menos que un año antes, con lo que la tasa interanual bajó de 150,04 a 96,64 por cada 100 mil habitantes.

En el acumulado de enero a septiembre, las denuncias totalizaron 12.188, frente a 20.394 en el mismo lapso de 2025, una caída de 40,2%.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

El municipio de Guatemala concentró el 19% de las denuncias de extorsión del período, dentro de un grupo de diez municipios que reunió el 38,9% de los casos reportados a nivel nacional.

En 2025, en contraste, las denuncias anuales de este delito habían alcanzado 25.961, el mayor registro desde al menos 2009, con un aumento de 1,9% respecto de 2024.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

Esta caída en los registros oficiales, sin embargo, no refleja necesariamente una disminución real del delito. La Encuesta de Victimización del Monitor Global de Emprendimiento (GEM), elaborada por la Universidad Francisco Marroquín, muestra que la extorsión pasó de representar el 15,7% de los delitos reportados por las víctimas en 2025 al 21,1% en 2026, es decir, uno de cada cinco hechos delictivos sufridos por la población encuestada.

La encuesta de la Universidad Francisco Marroquín detecta menor confianza institucional

El GEM, que realiza encuestas a la población adulta urbana desde 2009, registró una tasa de victimización general de 15,9% en 2026, frente al 19% de 2025, la mayor caída anual desde 2020.

No obstante, el mismo relevamiento identificó un deterioro en la disposición a denunciar: la proporción de víctimas que no denunció subió de 55,7% a 60,6%, lo que revirtió la tendencia descendente observada entre 2022 y 2025.

No confía en las autoridades” fue la razón más citada para no denunciar, con 20,8% de las menciones. Le siguieron la percepción de que denunciar “no sirve de nada” (18,1%) y el temor a represalias (16,1%).

Según el CIEN, las razones vinculadas al desempeño institucional —desconfianza, inutilidad percibida y trámites complicados— explicaron el 46,6% de las no denuncias en 2026, frente al 36,7% del año anterior.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió a 16,77 por cada 100 mil habitantes hasta septiembre, a pesar del repunte registrado en ese mes.
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) (Fundesa)

Entre quienes sí denunciaron, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió el 51,1% de los casos, 3,5 puntos porcentuales más que en 2025, mientras que el Ministerio Público (MP) concentró el 41,2%, una participación menor a la del año previo aunque todavía muy superior al 21,9% registrado en 2016.

Recomendaciones del centro de investigación

El CIEN planteó la necesidad de retomar encuestas oficiales periódicas de victimización y percepción de la violencia, con un módulo específico dedicado a la extorsión, dado que la última Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (ENPEVI) data de 2017-2018.

El organismo también propuso fortalecer la investigación penal, reforzar la protección de víctimas y testigos y difundir los canales de denuncia, incluidos los anónimos, como vía para reducir lo que el informe denomina la “cifra gris”: el conjunto de delitos que las víctimas sufren pero no reportan ante las autoridades.

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