El Salvador

Adolescente recibe siete años de internamiento por traficar metanfetamina y marihuana en El Salvador

La joven, de 16 años, fue detenida en junio durante un allanamiento en Colón, donde las autoridades decomisaron metanfetamina y marihuana valuadas en más de USD 95 mil

El Juzgado Primero de Menores de San Salvador impuso una pena de siete años de internamiento a una adolescente por tráfico ilícito de drogas. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
El Juzgado Primero de Menores de San Salvador impuso una pena de siete años de internamiento a una adolescente por tráfico ilícito de drogas. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
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Una adolescente de 16 años recibió una condena de siete años de internamiento por tráfico ilícito de drogas tras un proceso judicial vinculado con el almacenamiento y la distribución de metanfetamina y marihuana en el distrito de Colón, en La Libertad Oeste, informó este miércoles la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR).

La resolución fue dictada por el Juzgado Primero de Menores de San Salvador, según precisó el ministerio público en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales. La joven fue procesada luego de que las autoridades la capturaron durante un allanamiento realizado el pasado mes de junio.

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De igual manera, la FGR indicó que la investigación determinó que la adolescente utilizaba una vivienda situada en Colón para guardar y distribuir sustancias ilícitas. El operativo derivó en su captura en flagrancia y en el decomiso de las sustancias ilícitas, de acuerdo con el reporte oficial.

El allanamiento permitió el decomiso de metanfetamina y marihuana

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 2,695.5 gramos de metanfetamina, una cantidad que fue valorada en USD 94,342.50, según la información presentada por la Fiscalía. También decomisaron 220.5 gramos de marihuana, con un valor estimado de USD 778.36.

Primer plano de las manos de una mujer morena, unidas por esposas de metal. Viste camiseta blanca y pantalón vaquero azul. Fondo gris liso.
La Fiscalía General de la República comprobó que la menor utilizaba una vivienda en Colón para almacenar y distribuir estupefacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor comercial total de la droga confiscada ascendió a USD 95,120.86, de acuerdo con la FGR. La mayor parte de ese monto correspondió a la metanfetamina encontrada dentro de la propiedad inspeccionada.

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La adolescente quedó bajo proceso por el delito de tráfico ilícito, una figura penal que contempla la posesión, transporte, comercialización o distribución de drogas con fines de venta. El Juzgado Primero de Menores impuso la medida de internamiento luego de analizar las pruebas presentadas en la causa.

En El Salvador, los procesos contra personas menores de edad se rigen por una normativa especial. Las sanciones se cumplen bajo un régimen distinto al de los adultos, aunque pueden incluir medidas de internamiento cuando la gravedad del delito y los elementos del caso así lo determinan.

El ministerio público no difundió la identidad de la adolescente condenada. La reserva de sus datos responde a las normas de protección aplicables a niños, niñas y adolescentes sometidos a procesos judiciales, que buscan evitar su identificación pública y preservar sus derechos, incluso cuando se les atribuyen delitos graves.

Mazo de madera con anillo dorado sobre una base redonda en una mesa de tribunal, con una silla de cuero y paneles de madera al fondo.
El valor total de los cargamentos de marihuana y metanfetamina confiscados ascendió a USD 95,120.86. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía atribuyó a la menor tareas de almacenamiento y distribución

La FGR sostuvo que la adolescente almacenaba las sustancias ilícitas antes de distribuirlas desde la vivienda ubicada en el distrito de Colón. El comunicado no precisó si había otras personas investigadas por el hallazgo ni detalló el destino que tendría la droga decomisada.

Tampoco se informaron mayores datos sobre la fecha exacta del allanamiento de junio ni sobre el tiempo que transcurrió entre la captura y la sentencia. La causa fue tramitada ante la jurisdicción de menores de San Salvador.

La condena de siete años constituye la sanción informada por la FGR para este caso. La institución presentó el resultado judicial como parte de las acciones contra el tráfico de drogas en el departamento de La Libertad.

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