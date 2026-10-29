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El blooper de Marta Fort con Caro Trippar que desató carcajadas: “Te tengo muchísima fe”

La influencer reaccionó entre risas cuando la hija de Ricardo Fort le habló de una supuesta terna durante una entrevista en la alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026

Marta Fort le deseó suerte a Caro Trippar y se encontró con una respuesta inesperada
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En la alfombra rosa de los Premios Ídolo, Marta Fort y Caro Trippar protagonizaron un intercambio que tomó por sorpresa a quienes seguían la entrevista. Lo que comenzó con un pedido sobre la fábrica de Felfort y una conversación distendida derivó, pocos minutos después, en una confusión que quedó registrada frente a las cámaras de Telefe.

La influencer se acercó al espacio de entrevistas acompañada por Diego Poggi y celebró su regreso al canal. “Me encanta estar de nuevo acá en Telefe”, expresó al inicio de la nota. También contó que terminaba el año con un balance positivo, pese a que, según relató, los primeros meses habían sido más movidos.

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El diálogo se instaló en un tono informal desde el primer momento. Antes de referirse a la ceremonia, Trippar aprovechó la presencia de Fort para hacerle una propuesta concreta: quería visitar la planta de producción de chocolates y registrar en video cómo se trabaja dentro de la empresa fundada por la familia de Ricardo Fort.

El pedido de Caro Trippar para visitar la fábrica de Felfort

“Quiero un día ir a la fábrica de Felfort a filmar un día trabajando en la fábrica de chocolate”, le planteó Caro Trippar a Marta. La creadora de contenido explicó que quería ponerse los elementos de protección y participar de la experiencia, aunque fuera por un rato, para mostrar ese universo a sus seguidores.

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Marta recibió bien la idea y le aseguró que podía gestionarla. En medio de las bromas, se presentó como quien podía autorizar la visita. “Yo, como dueña, te lo puedo cumplir”, le dijo. Trippar reaccionó sorprendida ante la frase y le preguntó si efectivamente era la dueña de la compañía.

Diego Poggi intervino de inmediato y acompañó el chiste. “Claro, la dueña, chicos, obvio”, comentó el conductor. Fort volvió sobre el tema y reiteró que podía cumplirle el deseo después de hacer las gestiones necesarias. La propuesta de una recorrida por la fábrica quedó instalada como parte de la conversación.

Luego, Poggi llevó la entrevista hacia la ceremonia y le preguntó a la influencer cómo se sentía en esa nueva edición de los Premios Ídolo. Trippar recordó que ya había asistido el año anterior y sostuvo que la producción del evento tenía una escala mayor en esta oportunidad.

El blooper de Marta Fort
Marta Fort en medio de la charla con Caro Trippar junto a Diego Poggi

La frase de Marta Fort que cambió el tono de la entrevista

Fue entonces cuando Marta Fort hizo una observación sobre la presencia de Trippar en la entrega de premios. “Yo la verdad vi tu terna y te tengo muchísima fe”, afirmó, convencida de que la influencer competía en una de las categorías de la noche.

La respuesta de Trippar dejó en evidencia la confusión. “¿Yo no estoy nominada?”, preguntó entre risas. Fort respondió con un breve “no”, mientras Poggi reaccionó al instante: “Ay, Marta”. El conductor intentó contener la situación y le recomendó a la joven que no agregara nada más.

Trippar, sin embargo, tomó el episodio con humor. “Qué calma. Y eso quede grabado”, señaló al recordar que la charla estaba siendo filmada. Después se dirigió a Marta con afecto: “Martita, te amo”. La hija de Ricardo Fort siguió el tono de la broma y no profundizó en el error.

Poggi retomó la palabra y apuntó a que el momento podía tener recorrido en redes sociales. “Ya tenés un viral listo”, le dijo a la influencer, mientras ella advertía que todo lo que ocurría estaba siendo registrado. La referencia al fragmento como posible contenido viral cerró el intercambio entre los tres.

La promesa de una visita a Felfort funcionó como compensación

Tras la confusión sobre la nominación, Marta buscó retomar el pedido inicial de Trippar. “Por eso te ganaste el pase a Felfort”, afirmó, en referencia a la visita que la influencer había solicitado para grabar dentro de la fábrica. Trippar recibió la propuesta con entusiasmo.

El conductor despidió a la invitada y dio paso a los siguientes entrevistados de la alfombra rosa. La secuencia dejó dos momentos ligados entre sí: la promesa de una jornada en la fábrica de chocolates y el comentario de Fort sobre una terna en la que Trippar finalmente no participaba.

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