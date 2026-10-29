Cuba

La madre cubana con tres hijos autistas que recibe un papel en lugar de comida: arroz en mal estado y pasta que no se puede comer

La mujer aseguró que el documento contempla entregas mensuales de pollo, huevos, vegetales, frutas y pasta sin gluten, pero solo recibe arroz y fideos de forma ocasional y de baja calidad

Ilustración en acuarela de dos manos que sostienen un papel sobre una mesa, del cual asciende vapor con siluetas de pescado, huevos y frutas.
El tarjetón oficial incluye pollo, pescado, viandas y pasta sin gluten que las familias no reciben de forma continua. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aidelis Arencibia, madre cubana de tres niños con autismo, denunció que la dieta médica asignada por el Estado para sus hijos no se entrega de manera regular, pese a que el documento oficial establece una lista de alimentos destinados a atender sus necesidades nutricionales.

Según publicó CiberCuba, Arencibia expuso su situación en una publicación de Facebook y explicó que el llamado tarjetón de dieta médica contempla entregas mensuales de pollo, huevos, vianda, pescado, maicena, vegetales, harina, pasta sin gluten, frutas y arroz.

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Sin embargo, la madre afirmó que en la práctica solo recibe algunos productos de forma esporádica. Lo único que recibe de forma esporádica es arroz, a veces en mal estado, y una pasta de tan baja calidad que, según describe, “parece no poder ver el agua porque se vuelve estopa incomible”, señaló en su denuncia.

Arencibia cuestionó que las autoridades entreguen a las familias un documento que enumera productos sin garantizar su llegada. “Hay una hipocresía que se imprime en cartulina y se llama tarjetón”, escribió. También afirmó que “el módulo existe en tinta; la mesa, en blanco”.

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Tres platos hondos con hojas de papel impresas y tres cucharas de metal alineadas sobre una mesa de madera ante un fondo gris.
La madre cubana denunció el incumplimiento en la entrega de la dieta médica estatal para sus tres hijos con autismo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre comparó el documento con otros materiales que, según dijo, podrían tener un uso más práctico en medio de las carencias del país. “A veces me pregunto si tanta cartulina no estaría mejor como libretas, para aliviar el déficit de medios básicos del Ministerio de Educación, o como abanicos, que en los apagones resolverían más”, expresó.

En otra parte de su publicación, Arencibia describió como “humillante” que una madre reciba un listado de alimentos para un niño con necesidades específicas y que esos productos solo aparezcan escritos. “Es falta de respeto, es empatía de cartón”, afirmó la madre en su publicación.

La mujer aseguró que depende de donaciones y de la solidaridad de personas que conocen su situación a través de las redes sociales para poder alimentar a sus hijos. “Mientras el tarjetón promete, nuestros niños esperan”, escribió.

La denuncia provocó respuestas de otras familias cubanas, algunas de las cuales aseguraron enfrentar problemas similares. Una madre de Morón, en Ciego de Ávila, comentó que lleva “muchos meses” recibiendo únicamente arroz y fideos, y que esos productos no siempre llegan en buenas condiciones.

Vista cenital de un plato blanco con un documento doblado con sellos y dos tenedores cruzados encima, sobre un fondo gris.
La Resolución 136/2020 del Ministerio de Comercio Interior regula el sistema de dietas médicas pero no asegura la distribución física de los alimentos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Baracoa, en Guantánamo, otra madre afirmó que en su localidad “ni arroz le dan” y que solo recibe unos fideos de arroz que, según relató, “ni los animales se comen”. Otra persona que comentó dijo que recibió pollo una sola vez, mientras que las viandas y las frutas “jamás” llegaron.

Las quejas sobre las dietas médicas para niños con autismo no son nuevas. CiberCuba recordó que desde 2021 se han registrado denuncias similares.

Ese año, un padre de Holguín afirmó que el pescado asignado a su hijo había sido sustituido por claria, un alimento que el menor rechazaba. En abril de 2023, otro padre de la misma provincia denunció el retiro de la dieta de viandas, frutas y vegetales por falta de presupuesto.

El sistema de dietas médicas funciona como complemento de la libreta de abastecimiento y está regulado por la Resolución 136/2020 del Ministerio de Comercio Interior. La tarjeta acredita la asignación, pero no garantiza la entrega efectiva de los productos.

La situación ocurre en un contexto de escasez alimentaria. En junio de 2026, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció que más de 100,000 niños habían dejado de recibir regularmente su ración de leche.

Además, el Programa Mundial de Alimentos reportó que el 48.5% de los escolares cubanos de entre seis y 11 años no recibe comida ni merienda en sus centros educativos.

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