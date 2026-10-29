La indignación de Mariano de la Canal al ser víctima de mecheros: “Van a terminar presos estos muertos de hambre”

El mediático expresó su molestia tras sufrir un robo en el negocio que abrió en San Fernando (Video: LAM/ América TV)

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Mariano de la Canal relató en LAM que fue víctima de un robo en el local de remeras que abrió hace una semana en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Mientras el ciclo emitía imágenes de las cámaras de seguridad, el mediático describió cómo una persona habría sustraído prendas sin activar la alarma.

El panelista contó que detectó el faltante al controlar el inventario del comercio, llamado Remeras Básicas. Según su relato, se habrían llevado cerca de 20 remeras, además de una campera.

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Mariano de la Canal mostró las imágenes de seguridad del robo en su local de remeras de San Fernando (Instagram)

De la Canal afirmó que el episodio ocurrió el día de hoy cerca de las 11:50 y que después se dirigió a una comisaría para presentar la denuncia. “Me afanaron”, dijo al comienzo de su participación, aunque sus compañeras pusieron en duda el relato con tono humorístico. Pilar Smith fue una de las primeras en reaccionar y lo puso en dudas. “Es real, porque sabemos que vos a veces…”, deslizó. El mediático respondió: “Yo puedo hacer chistes, pero qué mala compañera”.

Las imágenes difundidas en el programa muestran a una persona que toma una campera y varias remeras, que luego coloca dentro de una bolsa. El mediático aseguró que los presuntos autores actuaron junto a otras personas: “Van entre tres o cuatro; dos te entretienen y dos te afanan”.

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El mediático explicó que, tras publicar los videos en sus redes sociales, recibió mensajes de comerciantes y vecinos de San Fernando que identificaron a los involucrados como “mecheros conocidos de la zona”.

El mediático denunció que los mecheros se llevaron cerca de 20 prendas de su nuevo comercio

“Me pasaron fotos y me dijeron que también habían entrado a sus locales”, sostuvo. Además, relató que le habían explicado una modalidad para evitar los sistemas de seguridad: bolsas con un doble revestimiento que impediría el sonido de las alarmas.

Denise Dumas y Nazarena Vélez también cuestionaron, entre bromas, que el episodio coincidiera con la reciente apertura del negocio. “¿No estará haciendo esto para pasar el chivo?”, preguntó Dumas. Vélez añadió: “Te creemos, pero siento que un poco nos estás tomando el pelo”.

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Mariano, quien se hizo famoso como el fanático de Wanda Nara gritando en la tribuna de ShowMatch, remarcó que la policía lo atendió rápidamente y que entregó el material de las cámaras de seguridad para la investigación. “Cuando fui a hacer la denuncia, me trataron divino”, afirmó.

Las cámaras del negocio registraron a una persona que habría ocultado ropa dentro de una bolsa

De la Canal señaló que el emprendimiento tiene un valor personal para él, aun cuando mantiene otros trabajos. “Me da bronca porque uno está laburando. Me gusta hacer esto de la ropa y siempre me gustó el comercio”, expresó. La investigación quedó en manos de la policía, que cuenta con las grabaciones aportadas por el comerciante. “Van a terminar presos estos muertos de hambre”, expresó, indignado.

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En marzo de este año Mariano de la Canal contó en sus historias de Instagram que sufrió una mordedura de perro en la boca durante un asado en la casa de un amigo. Según explicó, el animal pertenecía al anfitrión de la reunión y el incidente le dejó ocho puntos de sutura. De la Canal mostró la herida en el labio superior y señaló que el perro “lo desconoció”, pese a que se definió como una persona afectuosa con los animales.

Mariano de la Canal y la denuncia que realizó por el robo en una comisaría de San Fernando

El mediático dijo que inicialmente evitó aparecer en redes por el estado de su rostro y por temor a las consecuencias de la lesión. Su preocupación también estuvo vinculada a los contenidos que debe grabar para sus compromisos laborales. Finalmente, decidió contar lo sucedido a sus seguidores y mostró la inflamación que le provocó el accidente.

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Mariano también se sinceró sobre la angustia que le genera la posibilidad de que le queden cicatrices. “Por otro lado, estoy preocupado porque no sé cómo me va a quedar esto. No sé si después me puedo hacer láser, no sé”, confesó, dejando ver el costado más vulnerable de quienes viven de su imagen y de la exposición permanente en redes sociales.