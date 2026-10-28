Honduras: departamento de El Paraíso concentra 12 casos de Chikungunya

El chikungunya suma cuatro nuevos contagios y eleva a 12 el acumulado nacional reportado

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El chikungunya vuelve a figurar entre las preocupaciones sanitarias del país, con casos identificados en distintas localidades y una mayor concentración en la zona fronteriza con Nicaragua, según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal).

Mejía explicó que los cuatro nuevos contagios se suman a los ocho registrados anteriormente, para un acumulado de 12 casos. La situación mantiene la atención de las autoridades debido a que el virus se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados y comparte con el dengue el principal mecanismo de prevención: controlar la reproducción del zancudo.

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El departamento de El Paraíso registra la mayor cantidad de casos de chikungunya, con reportes en Alauca y Danlí. También se han identificado contagios en Tegucigalpa y La Ceiba, lo que confirma la presencia de la enfermedad en diferentes puntos del territorio nacional.

La ubicación de los casos en municipios próximos a la frontera con Nicaragua constituye un elemento de vigilancia para las autoridades sanitarias, que deben dar seguimiento a la aparición de nuevos contagios y reforzar las acciones de prevención en las comunidades afectadas.

Aunque el acumulado nacional es de 12 casos, las autoridades mantienen el llamado a no descuidar las medidas de control vectorial. La eliminación de recipientes que acumulan agua y la vigilancia de posibles criaderos son acciones fundamentales para reducir la presencia del mosquito transmisor.

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Salud pide eliminar criaderos

El chikungunya puede provocar fiebre y dolor intenso en las articulaciones. En algunos pacientes, las molestias articulares pueden ser incapacitantes y persistir durante semanas o incluso meses, por lo que la identificación temprana de síntomas y la atención médica son relevantes.

Los especialistas recomiendan evitar la automedicación y buscar atención médica ante la similitud de síntomas entre dengue y chikungunya.

Mejía insistió en que las medidas aplicadas contra el dengue también deben usarse para prevenir el chikungunya. Entre las principales recomendaciones figuran desechar botellas, llantas y latas que puedan acumular agua, además de cambiar con frecuencia el agua de los floreros y mantener limpios los patios y alrededores de las viviendas.

El funcionario expresó su preocupación por la persistencia de prácticas que favorecen la reproducción de los mosquitos y pidió a la población desempeñar un papel activo en la prevención.

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La prevención requiere tanto acciones individuales como intervenciones de las autoridades sanitarias. La limpieza de espacios públicos, la identificación de focos de reproducción y las campañas de orientación pueden contribuir a reducir la proliferación del vector, en particular en períodos de mayor riesgo.

Las personas que presenten fiebre acompañada de dolor intenso en las articulaciones deben buscar orientación médica para recibir una evaluación adecuada. Dado que el chikungunya y el dengue pueden compartir síntomas, conviene evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal de salud.

Los especialistas recomiendan evitar la automedicación y buscar atención médica ante la similitud de síntomas entre dengue y chikungunya.

Dengue acumula 12 mil casos

Mejía confirmó además que Honduras registra alrededor de 12.000 casos de dengue y cuatro muertes asociadas a esa enfermedad.

Ambas enfermedades presentan diferencias clínicas y requieren una evaluación médica para establecer el diagnóstico. Mientras el chikungunya suele destacar por el dolor articular intenso, el dengue puede evolucionar hacia complicaciones graves, por lo que las señales de alarma deben atenderse a tiempo.

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El control de los criaderos continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente los hogares, eliminar el agua acumulada y utilizar medidas de protección contra las picaduras.