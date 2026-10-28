Nicaragua

Nicaragua queda fuera de las rutas de 700 cruceros previstas para Centroamérica en la temporada 2026-2027

Los puertos de Corinto y San Juan del Sur no figuran en las escalas anunciadas, tras permanecer ausentes de los recorridos regulares de las navieras desde los primeros meses de 2020

Nicaragua quedó excluida de los itinerarios de cruceros para la temporada 2026-2027 en Centroamérica. (Foto: INTUR)
Nicaragua quedó excluida de los itinerarios de cruceros para la temporada 2026-2027 en Centroamérica. (Foto: INTUR)
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Nicaragua quedó fuera de los itinerarios de cruceros para la temporada 2026-2027 en Centroamérica. Mientras los países vecinos comenzaron a recibir embarcaciones o anunciaron sus calendarios de escalas, los puertos nicaragüenses no aparecen entre los destinos programados para un período que prevé la llegada de unos 700 barcos a la región.

La última vez que cruceros con turistas se acercaron a las costas nicaragüenses fue durante los primeros meses de 2020, antes de la paralización internacional del turismo causada por la pandemia de covid-19. Desde entonces, las compañías no volvieron a incorporar al país a sus recorridos regulares.

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La actividad regional prevista para esta temporada será casi cuatro veces superior a la registrada una década atrás. Pese a ese crecimiento, ninguno de los barcos anunciados para atracar en puertos del Pacífico y el Caribe centroamericano tiene programada una escala turística en Nicaragua.

Corinto y San Juan del Sur no figuran en las rutas de cruceros

Los puertos de Corinto y San Juan del Sur, que antes concentraban las escalas de cruceros en Nicaragua, no aparecen en los itinerarios de la temporada. El sitio especializado CruiseMapper tampoco los incluye entre los destinos previstos por las navieras, de acuerdo con Diario La Prensa.

Si alguna embarcación se aproxima al país, podría tratarse de una parada técnica. En ese caso, los pasajeros no desembarcarían en territorio nicaragüense.

Las visitas de los cruceristas duraban pocas horas, aunque generaban ingresos para restaurantes, comercios, vendedores de artesanías y otros negocios instalados en las zonas cercanas a las terminales portuarias. Los pasajeros compraban alimentos, bebidas y productos locales, además de utilizar servicios turísticos.

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Los puertos de Corinto y San Juan del Sur no registran escalas turísticas en las rutas de las navieras. (Foto: INTUR)
Los puertos de Corinto y San Juan del Sur no registran escalas turísticas en las rutas de las navieras. (Foto: INTUR)

El sector turístico atribuye la ausencia a la falta de confianza

Dirigentes del sector turístico consideran que las empresas de cruceros no recuperaron la confianza para regresar a Nicaragua. Después de la reactivación de los viajes internacionales, las compañías reincorporaron destinos de otros países centroamericanos, pero mantuvieron fuera a los puertos nicaragüenses.

Los empresarios consultados por Diario La Prensa relacionaron la situación con las condiciones de seguridad que atribuyen a la respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a las protestas sociales de 2018. También sostuvieron que las organizaciones y empresas del país permanecen desarticuladas para evitar nuevos levantamientos.

Algunos dirigentes turísticos no fueron identificados porque, según explicaron, temen represalias. Esas fuentes afirmaron que el cierre de organizaciones empresariales dejó al sector sin mecanismos para promover nuevas operaciones ante las compañías de cruceros.

El Intur mantiene información disponible hasta 2020

Nicaragua deja ingresar a extranjeros duranate pandemia coronavirus
El sector turístico atribuye la ausencia de barcos a la falta de confianza tras la crisis sociopolítica de 2018. (Foto Empresa Portuaria Nacional)

La información oficial sobre la llegada de cruceros a Nicaragua es limitada. En el sitio web del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), las últimas publicaciones sobre ese segmento corresponden a 2020, cuando la institución esperaba recibir 55 barcos con cerca de 100,000 turistas.

Las empresas suspendieron sus operaciones en marzo de aquel año tras la propagación de la pandemia. De acuerdo con los reportes del Intur, Nicaragua recibió 25,035 cruceristas antes de la interrupción de la actividad.

Las cifras citadas indican que no se registró la llegada de pasajeros de cruceros desde entonces y hasta 2022. A partir de ese año, el Intur dejó de publicar sus anuarios estadísticos, que incluían información sobre la clasificación y el origen de los visitantes.

Los anuarios históricos también dejaron de estar disponibles en el sitio web de la institución. Esa falta de información impide determinar con precisión la procedencia de los turistas que llegaron al país en años anteriores.

El Intur tampoco volvió a informar públicamente sobre acciones destinadas a recuperar las escalas de cruceros. La comunicación disponible en su página se concentra en actividades locales y en la promoción del turismo interno.

Nicaragua recibió 68 cruceros durante 2019

Los empresarios del sector turístico recuerdan que durante tres décadas se realizaron esfuerzos para posicionar a Corinto y San Juan del Sur en las rutas de las navieras. Uno de los mejores resultados de ese proceso ocurrió en 2019, según las cifras divulgadas entonces por el Intur.

Honduras y Costa Rica concentran cientos de escalas turísticas para la actual temporada de cruceros en la región. (EFE/MSC Cruises)
Honduras y Costa Rica concentran cientos de escalas turísticas para la actual temporada de cruceros en la región. (EFE/MSC Cruises)

Ese año, la institución informó la llegada de 68 cruceros. De acuerdo con esos datos, descendieron 85,537 visitantes, quienes realizaron compras de alimentos, bebidas y artesanías, además de recorrer lugares próximos a ambos puertos.

En 2016 se inauguró una terminal de cruceros en San Juan del Sur. La obra fue presentada como un proyecto destinado a impulsar la actividad turística de esa localidad y facilitar la llegada de embarcaciones internacionales.

La instalación no tiene una función regular conocida desde que las navieras dejaron de programar escalas turísticas en Nicaragua. La falta de operaciones afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas ubicadas cerca de los puertos.

Los países vecinos avanzan con sus temporadas de cruceros

Honduras inauguró su temporada el lunes 26 de octubre con la llegada del primero de diez cruceros previstos para la primera semana de actividades en el puerto de Roatán. El país espera recibir un promedio de seis embarcaciones por semana y proyecta la visita de al menos 1.5 millones de cruceristas durante el período.

Costa Rica anunció la llegada de 201 cruceros. La actividad comenzó a finales de septiembre en la costa del Pacífico, donde Puntarenas tiene previstas 72 escalas y Caldera recibirá 23 barcos.

En el Caribe costarricense, Puerto Limón inició su temporada el sábado 24 de octubre con la llegada del primer crucero. La terminal tiene programadas 106 escalas para el período.

Guatemala, El Salvador y Panamá reactivaron sus calendarios de recepción de barcos de turismo en el Pacífico y el Caribe. (Foto: @MITURElSalvador)
Guatemala, El Salvador y Panamá reactivaron sus calendarios de recepción de barcos de turismo en el Pacífico y el Caribe. (Foto: @MITURElSalvador)

Guatemala comenzó sus actividades el 5 de octubre con el arribo de una embarcación a Puerto Quetzal. El país tiene previstos 35 cruceros en esa terminal del Pacífico y nueve visitas en el Puerto de Santo Tomás de Castilla, situado en el Caribe.

El Salvador inauguró su temporada el 10 de octubre con un crucero de bandera holandesa que transportaba casi 2,000 turistas. El calendario del país contempla 12 llegadas, mientras que Panamá prevé recibir 220 embarcaciones debido a su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Canal de Panamá.

La temporada de cruceros en Centroamérica suele comenzar entre septiembre y octubre y termina entre abril y mayo del año siguiente. Nicaragua continúa fuera de esas rutas, pese a la expansión de la actividad en otros puertos de la región.

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