El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Jamie Campbell-Walter, María Catarineu, Lucas Benamo, Franco Colapinto y Miguel Presencia (@jamiecampbellwalter)

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Franco Colapinto aprovechó dos días libres en las playas de Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California Sur, antes de trasladarse a la capital del país para el Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine compartió la escapada con su grupo de trabajo más cercano en las carreras.

Las fotos fueron publicadas por los managers de Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, en las que se los ve disfrutando a bordo de un yate. Se suman el coach de Franco, Lucas Benamo y su fisioterapeuta, Miguel Presencia, en una pausa que antecede a un fin de semana que definió como clave para revertir su presente deportivo.

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La estadía en Cabo San Lucas combinó descanso frente al mar con trabajo físico. Colapinto utilizó parte de esos días para entrenar el cuello, una preparación habitual entre los pilotos de la categoría de cara a las fuerzas G que exige el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez. Por muestra, Benamo entrenó con Franco y compartió un video en sus redes sociales en el que ambos aparecen corriendo en una cinta.

Franco Colapinto realiza entrenamiento físico en una cinta de correr

El descanso en la playa llegó después de un tramo adverso para el piloto de Pilar. Colapinto acumula cuatro abandonos en las últimas cinco carreras del campeonato 2026, el último de ellos en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, tras un incidente con el monoplaza de Arvid Lindblad que lo dejó fuera en la vuelta 37.

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“Fue una verdadera pena tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños en el incidente con Lindblad. Habíamos logrado un progreso razonable, teniendo en cuenta que largamos desde el fondo de la parrilla y con neumáticos duros”, explicó el argentino. “Ahora estamos completamente enfocados en la Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo”, agregó.

“Hay que cortar esta racha, está siendo duro”, resumió el piloto sobre el tramo reciente del campeonato, según declaraciones reproducidas por medios argentinos.

Tras su paso por Los Cabos, Colapinto se instaló en la Ciudad de México para encarar la decimonovena fecha del calendario, la segunda de una seguidilla de tres carreras consecutivas en el continente americano. El fin de semana comenzará con una limitación: el argentino no participará de la Práctica Libre 1 del viernes, ya que Alpine decidió ceder su butaca al italiano Gabriele Minì, piloto de la Alpine Academy y actual competidor de Fórmula 2.

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Jamie Campbell-Walter y María Catarineu (@jamiecampbellwalter)

La medida responde a una exigencia reglamentaria de la Fórmula 1, que obliga a los equipos a ceder cada monoplaza en dos sesiones de Práctica Libre 1 por temporada a pilotos novatos. Colapinto ya había cumplido parte de ese requisito en el Gran Premio de Hungría, cuando cedió su auto al estonio Paul Aron. Minì, de 21 años e integrante de la academia de Alpine desde 2023, debutará en una sesión oficial de un fin de semana de la categoría máxima, tras haber probado el modelo anterior del auto en ensayos privados.

“Con Gabriele en mi auto durante la última sesión obligatoria de entrenamientos libres 1 destinada a los pilotos novatos, espero volver a la pista el viernes por la tarde y, ojalá, comenzar un fin de semana competitivo para nosotros”, señaló Colapinto en el comunicado de la escudería francesa.

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Franco regresará al habitáculo recién en la Práctica Libre 2 del viernes, lo que le dejará una sesión menos que a su compañero Pierre Gasly para ajustar el A526 antes de la clasificación del sábado. El principal desafío técnico del fin de semana pasa por la altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que afecta de manera directa la carga aerodinámica y la refrigeración del motor.

MÁS FOTOS DE LAS MINI VACACIONES DE FRANCO COLAPINTO:

María Catarineu se prepara para la cocina (@mariacatarineu)

María y Franco probando las cámaras (@mariacatarineu)

Colapinto le tomó el gusto a la cámara (@mariacatarineu)