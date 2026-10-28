Tecno

Australia advierte sobre el uso de la IA por gobiernos extranjeros para hackear infraestructura crítica

La Dirección Australiana de Señales emitió más de 4.400 advertencias sobre posibles ataques durante el último año

Vista posterior de un hacker encapuchado frente a múltiples monitores mostrando código y páginas web de hoteles, con una pantalla indicando "ACCESO CONCEDIDO".
La inquietud por el poder de las herramientas avanzadas de inteligencia artificial no se limita a Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección Australiana de Señales advirtió que la inteligencia artificial constituye una amenaza “sin precedentes” para la ciberseguridad del país, ya que gobiernos extranjeros recurren a esta tecnología para atacar redes informáticas e infraestructura crítica.

El organismo detalló que, en el último año, delincuentes y hackers patrocinados por Estados han utilizado modelos de IA para lanzar ofensivas a una escala mayor que en cualquier período anterior.

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Cómo la inteligencia artificial potencia los ciberataques a infraestructura crítica

El informe anual de la ASD sobre amenazas cibernéticas identifica a la inteligencia artificial como el factor que más ha transformado el panorama de riesgos digitales durante los últimos doce meses. Según el documento, esta tecnología permite a los actores maliciosos detectar vulnerabilidades con mayor rapidez y explotarlas con una sofisticación inédita hasta ahora.

Persona con capucha sentada de espaldas frente a múltiples monitores. Las pantallas muestran código, inicio de sesión de Microsoft 365, alerta de phishing y alerta cibernética del FBI.
Hackers vinculados a China, Rusia y Corea del Norte han dirigido ataques contra Australia o contra sus aliados en los últimos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La IA ha sido la fuerza determinante en el panorama de las amenazas cibernéticas durante el último año, permitiendo a los actores maliciosos encontrar vulnerabilidades más rápido y explotarlas a una escala, velocidad y sofisticación sin precedentes”, señala el reporte de la agencia.

El organismo reconoció, sin embargo, que los modelos de IA no representan únicamente un riesgo. La propia ASD utilizó herramientas de esta tecnología para la elaboración de su informe anual, lo que evidencia el potencial beneficioso de estos sistemas cuando se emplean con fines legítimos.

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La inquietud por el poder de las herramientas avanzadas de inteligencia artificial no se limita a Australia. A nivel global, la preocupación ha crecido tras una serie de incidentes de piratería que involucraron modelos desarrollados por compañías líderes del sector, entre ellas OpenAI y Anthropic.

Aumento de advertencias de ciberseguridad en Australia

Los datos recopilados por la agencia reflejan un incremento sustancial en la actividad maliciosa registrada en el país. La ASD emitió más de 4.400 advertencias sobre posibles ataques durante el último año, una cifra que representa un aumento del 80% respecto al período anterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este salto en las alertas confirma la tendencia señalada por el organismo: la masificación de herramientas de inteligencia artificial ha facilitado que un mayor número de actores, tanto criminales como estatales, identifiquen puntos débiles en los sistemas informáticos con menor esfuerzo y en menos tiempo.

Hackers vinculados a China, Rusia y Corea del Norte apuntan a Australia

El reporte de la agencia también identificó el origen de buena parte de las amenazas detectadas. Hackers vinculados a China, Rusia y Corea del Norte han dirigido ataques contra Australia o contra sus aliados en los últimos meses, de acuerdo con lo documentado por la ASD.

Esta información se enmarca dentro de un contexto más amplio de tensión cibernética entre potencias globales, donde el uso de inteligencia artificial se suma como una herramienta adicional al arsenal de los grupos de hackers patrocinados por Estados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Vulnerabilidad crítica en PHP detectada mediante inteligencia artificial

Uno de los episodios más recientes citados en el informe ocurrió este mes, cuando gobiernos y empresas debieron corregir con urgencia fallas críticas detectadas en PHP, el lenguaje de programación que da soporte a una gran parte de los sitios web del mundo.

La particularidad de este caso radica en el método empleado para hallar la falla: la vulnerabilidad se detectó mediante el uso de un modelo avanzado de OpenAI, lo que ilustra la doble naturaleza de la inteligencia artificial en el terreno de la ciberseguridad, capaz tanto de exponer riesgos como de ser utilizada para explotarlos.

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