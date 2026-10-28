Anthropic compra empresa de una sola persona que usó Claude para desarrollar tratamientos médicos

Cody Tranbarger, fundador de Mithril Medicine, usó el chatbot Claude para coordinar contratos y experimentos con 11 laboratorios externos. (Reuters)

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Anthropic informó el 27 de octubre que compró Mithril Medicine, una empresa de una sola persona que desarrollaba tratamientos para dos formas raras de distrofia muscular. Su fundador, Cody Tranbarger, usó el chatbot Claude para organizar contratos, logística y experimentos con 11 laboratorios externos.

Según el anuncio de la compañía, Mithril llevó un posible tratamiento desde la idea hasta resultados prometedores en ratones en menos de 18 meses. Tranbarger ahora trabaja en Anthropic, donde continúa la investigación y planea abrir varios programas nuevos.

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La empresa de inteligencia artificial calcula que, si los candidatos a medicamento se sostienen, uno podría estar listo para empezar ensayos clínicos en humanos a fines de 2028. El sitio especializado R&D World precisó que Anthropic adquirió Mithril en julio y que sus programas son los primeros de desarrollo de fármacos propios de la compañía.

Anthropic anunció el 27 de octubre la compra de Mithril Medicine, firma que investiga tratamientos para distrofias musculares raras. (Europa Press)

Un empleado, ocho asesores y laboratorios por contrato

Mithril, con sede en Cambridge, Massachusetts, tenía un único empleado de tiempo completo, según R&D World. Detrás había ocho consultores y asesores con experiencia en biología, ingeniería de anticuerpos y planificación de investigación. Los laboratorios contratados producían los anticuerpos, medían su unión a los blancos y hacían los ensayos con células y con ratones.

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Tranbarger se graduó en 2025 del programa conjunto de maestría en ciencias y en administración de empresas en biotecnología de Harvard. Trabajó antes en Prime Medicine, una empresa de edición genética, y en Casdin Capital, un fondo de inversión en ciencias de la vida. También fue emprendedor residente en Atlas Venture, una firma de capital de riesgo.

El primer programa apunta a la distrofia muscular congénita ligada al gen LAMA2. Mithril desarrolló anticuerpos biespecíficos, que se unen a dos blancos para formar un puente molecular entre el músculo y su tejido de sostén. El segundo programa, contra la alfa-distroglicanopatía, busca llegar a ensayos en humanos en 2029 como pronto.

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Claude cometió al menos seis errores durante el proceso, entre ellos fallas en la revisión de datos de producción que pasaron inadvertidas varios días. (Reuters)

Anthropic llama a este esquema “Pipeline-in-a-Person” y prevé probarlo en otros programas de enfermedades raras. Mithril apunta a elegir sus candidatos formales a fármaco en 2027.

Resultados en ratones con límites y errores de Claude

El informe técnico que acompaña el anuncio, que aún no pasó por revisión de pares, describe moléculas de investigación en etapa temprana. A las seis semanas de vida, siete ratones tratados con un formato de anticuerpo mostraron cerca del doble de fuerza de agarre y de fuerza máxima del tríceps que cuatro ratones que recibieron una solución de control, según R&D World.

El mismo informe reconoce límites. Los investigadores asignaron el tratamiento por camada, sin azar, y probaron el grupo con anticuerpo entre 126 y 161 días después del grupo de control, con una mudanza de la colonia de por medio. Esas diferencias complican atribuir la mejora al tratamiento, y el documento pide una réplica simultánea y a ciegas.

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El informe técnico, aún sin revisión de pares, reconoce fallas metodológicas en la asignación de los grupos de ratones tratados. (Reuters)

Sobre el trabajo con Claude, el informe cita una semana elegida como el mejor ejemplo reciente: el chatbot sintetizó en menos de ocho minutos un reporte de producción de 341 páginas sobre 113 construcciones de anticuerpos. Un integrante del equipo rechazó su recomendación de medir la velocidad de unión de las 113. Claude rehízo el plan para cubrir 89, en menos de cuatro minutos.

El equipo también analizó seis errores de Claude. Al menos tres llegaron a laboratorios externos en correos que personas habían editado y enviado. En uno, el chatbot pedía menos material por tubo del que necesitaba el laboratorio; el equipo lo corrigió antes del llenado. Dos errores en la revisión de datos de producción pasaron inadvertidos durante más de cuatro días.

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Anthropic presentó la compra junto con alianzas con seis organizaciones: BigHat Biosciences, Bristol Myers Squibb, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines y The Column Group, según Silicon Report. La compañía no divulgó el precio de la adquisición de Mithril, y la fecha más cercana que fija es 2027, cuando Mithril pretende elegir sus candidatos formales a medicamento.