Sociedad

Se entregaron los premios Ben-Gurión 2026 con un acto en el Teatro Colón

Las distinciones fueron para Mario Montoto, presidente de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Distinción Ben - Gurion 2026
Todos los premiados comparten el escenario (Jaime Olivos)
Guardar

La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) entregó en la noche de este martes los premios Ben Gurión 2026. El acto se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón y etuvo conducido por David Kavlin.

Las distinciones entregadas fueron para Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino – Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

PUBLICIDAD

Distinción Ben - Gurion 2026
Daniel Hadad le entregó el premio Ben-Gurión 2026 a Mario Montoto, de la editorial TAEDA (Jaime Olivos)

Kavlin abrió la ceremonia y sostuvo que “ante la persecución, decidimos defender la convivencia. Ningún pueblo tiene que justificar su existencia como el israelí.”

Distinción Ben - Gurion 2026
Los premios Ben-Gurión 2026 se entregaron en el Salón Dorado del Teatro Colón (Jaime Olivos)

Ariel Cohen Sabban, vicepresidente de la AAAUBG, sostuvo el compromiso de la Universidad Ben-Gurión con “la libertad, la democracia, el conocimiento y la unidad de los pueblos”.

“Tenemos que tener el coraje de distinguir entre la libertad y la opresión -afirmó Cohen Sabban-. Y tender puentes entre Israel y Argentina para tener un futuro mejor basado en la ciencia. En esta institución, el conocimiento se lograron transformaciones en condiciones adversas.”

Tras el discurso de Cohen Sabban, se prendieron velas para homenajear a las víctimas del 7 de octubre de 2023. En ese momento, el rabino Isaac Sacca afirmó que ver a “representantes de la comunidad judía, musulmana y cristiana juntos es todo un símbolo de que podemos vivir en paz y armonía.”

PUBLICIDAD

Distinción Ben - Gurion 2026
El rabino Isaac Sacca comparte una reflexión durante la ceremonia de la entrega de los premios Ben-Gurión (Jaime Olivos)

Desde Israel, el embajador argentino en ese país. Shimon Axel Wahnish, dejó un mensaje en una conexión en directo. “Los felicito por mantener vivo el recuerdo del 7 de octubre. Eso permite disminuir el dolor de las víctimas. El silencio de algunos países los convierte en cómplices. Pero siempre la vida le termina ganando a la muerte”.

La española Pilar Rahola recibió un reconocimiento y al subir al escenario del Salón Dorado valoró la libertad con la que se vive en Argentina. “En Europa la estamos pasando muy mal -sostuvo la escritora-. Mis amigos no pueden caminar con kipá por la calle sin temor a ser agredidos. Está en riesgo la democracia en el Viejo Continente.”

El primer premio de la noche lo recibió Eduardo Casal, procurador general de la nación. “Es un profundo honor y una muestra del afecto que tengo con la Universidad Ben-Gurión. El lema de esta institución es que el desierto florece a través de la ciencia. La idea de mi trabajo es contribuir a que el mundo sea un lugar mejor.”

Distinción Ben - Gurion 2026
Mario Montoto, uno de los premiados, por los 20 años de la editorial TAEDA (Jaime Olivos)

Otro de los premios lo recibió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Mi objetivo es luchar por tener una Ciudad sin odio y sin discriminación", sostuvo Macri.

“Cuando visité Israel me conmovió como tienen talento para la ciencia y la educación. El capital humano es una de sus mayores valores. Creo que en eso es muy parecido a la Ciudad de Buenos Aires que no contamos con recursos naturales y dependemos de nuestro conocimiento.”

En tanto, Macri sostuvo que “el mayor talento se expresa en sociedades que pueden mantener la libertad y el orden para el desarrollo.”

Distinción Ben - Gurion 2026
El presidente paraguayo Santiao Peña fue otro de los galardonados en la noche (Jaime Olivos)

Otro de los galardones lo recibió Bettina Bulgheroni presidenta de la Fundación Educando. Además, durante la ceremonia también fue premiado el presidente de Paraguay, Santiago Peña. El mandatario compartió un video en el que agradece la distinción y promete seguir trabajando por “la libertad, la democracia y fortalecer los vínculos de Paraguay con Israel.”

Mario Montoto, de la editorial TAEDA, fue otro de que recibió el galardón Ben-Gurión 2026. Este premio fue entregado por Daniel Hadad, Fundador y CEO de Infobae.

Distinción Ben - Gurion 2026
La ministra Sandra Pettovello recibe el premio (RSFotos)

En este caso, Montoto decidió dejar de lado su discurso y en su lugar pasaron un video sobre el trabajo de la editorial que cumplió 20 años. En las imágenes, se ven los inicios de TAEDA, con la ya clásica revista Def y la edición de 30 libros sobre temas de defensa. En el clip, Montoto cuenta que “estos primeros 20 años fueron muy buenos. Pero los 20 que le siguen serán mucho mejores.”

Antes de bajarse del escenario, Montoto dejó un saludo especial para la presidente de la AAAUBG, Nava Rubenzadeh. “Tengo muchos lazos con el pueblo israelí. Son un pueblo con mucha alegría. Y eso queda demostrado en una sola palabra: Nava”. Al final, Montoto y la mujer se abrazaron entre lágrimas.

El último premio de la noche fue para Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación. La funcionaria resaltó el alto honor de recibir este galardón. “Es una distinción que quiero compartir con todo mi equipo de trabajo y con el resto de los ministros del gobierno también -afirmó Pettovello-. Creo que es un valor a la confianza y la perseverancia en la labor diaria.”

“La transparencia, vocación de servicio y la honestidad tienen que ser algo común en todos los funcionarios públicos. Creo que este premio honra ese trabajo que venimos haciendo junto al presidente Javier Milei. Llega, además, en medio del camino y nos da fuerzas para seguir por el mismo rumbo.”

Temas Relacionados

Premios Ben-GuriónMario MontotoSandra PettovelloDaniel HadadIsraelJorge MacriEduardo Casal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los presos que tomaron como rehén a un penitenciario en Mendoza fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad

Los internos fueron enviados al régimen de Muy Alto Perfil, el sector más estricto del sistema penitenciario mendocino. Durante la toma de rehén, la madre y una tía del agente murieron en un choque cuando viajaban hacia el penal

Los presos que tomaron como rehén a un penitenciario en Mendoza fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad

Mataron un burro premiado en un pueblo de La Rioja: hay dos detenidos y bronca en los vecinos

“Manincho” había ganado festivales y era una presencia habitual en fiestas patronales. Al notar su ausencia, una fiscalía inició una investigación, se realizaron allanamientos y concluyeron que el animal fue faenado

Mataron un burro premiado en un pueblo de La Rioja: hay dos detenidos y bronca en los vecinos

Misiones: salió a correr, encontró a un hombre de 77 años con una menor dentro de un auto y lo denunció por abuso

El episodio ocurrió en Puerto Iguazú y quedó registrado en un video. La Policía identificó al sospechoso y busca establecer quién es la chica, que pertenecería a una comunidad indígena de la zona

Misiones: salió a correr, encontró a un hombre de 77 años con una menor dentro de un auto y lo denunció por abuso

Un impactante operativo se llevó a cabo en Chaco para rescatar animales de las inundaciones por El Niño

La Fundación Planeta Vivo estuvo trabajando en Colonia Tacuarí, donde el agua hizo desaparecer prácticamente un pueblo entero y dejó a decenas de animales varados durante días, sin alimento ni atención veterinaria

Un impactante operativo se llevó a cabo en Chaco para rescatar animales de las inundaciones por El Niño

Una mujer perdió el brazo derecho y pelea por su vida tras ser atacada por tres perros en Cañuelas

Los animales, de la raza pastor belga, pertenecían a un vecino lindero que, según el parte policial, fue quien trasladó a la víctima al Hospital Cuenca Alta, donde permanece en coma inducido y con serias infecciones en ambas piernas

Una mujer perdió el brazo derecho y pelea por su vida tras ser atacada por tres perros en Cañuelas

DEPORTES

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

Argentinos alcanzó a Boca en la Tabla Anual y complicó a River para llegar a la Libertadores: todos los goles de la fecha 14

TELESHOW

Nora Colosimo le pidió disculpas a La China Ansa por vincularla con Pablo Migliore: “Se puso a llorar”

Nora Colosimo le pidió disculpas a La China Ansa por vincularla con Pablo Migliore: “Se puso a llorar”

El enojo de Sabrina Rojas tras los rumores de su vínculo con un joven de 19 años: “Luciano salió con Flor y nadie dijo nada”

Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto a meses de su separación: "Él pide no blanquear"

Se conocieron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que terminaron en la separación de Julieta Prandi

Edith Hermida cruzó a la China Ansa por su pelea con Nora Colosimo: “Tampoco era tan grave”

INFOBAE AMÉRICA

Tres personas son aprehendidas en Panamá por un presunto peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental por 964,620 USD

Tres personas son aprehendidas en Panamá por un presunto peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental por 964,620 USD

Comunidad de Haití pide rastrear el dinero de las bandas criminales tras el secuestro de los saldados salvadoreños

La fortuna oculta de la familia Castro que el embajador de Estados Unidos ante la ONU exhibió ante diplomáticos del mundo

Bryan Ruiz fija la disciplina como condición innegociable en su arranque como seleccionador de Costa Rica

Programa mundial capacitó a estudiantes de la UES en herramientas tecnológicas