Se entregaron los premios Ben-Gurión 2026 con un acto en el Teatro Colón

Todos los premiados comparten el escenario (Jaime Olivos)

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La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) entregó en la noche de este martes los premios Ben Gurión 2026. El acto se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón y etuvo conducido por David Kavlin.

Las distinciones entregadas fueron para Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino – Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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Daniel Hadad le entregó el premio Ben-Gurión 2026 a Mario Montoto, de la editorial TAEDA (Jaime Olivos)

Kavlin abrió la ceremonia y sostuvo que “ante la persecución, decidimos defender la convivencia. Ningún pueblo tiene que justificar su existencia como el israelí.”

Los premios Ben-Gurión 2026 se entregaron en el Salón Dorado del Teatro Colón (Jaime Olivos)

Ariel Cohen Sabban, vicepresidente de la AAAUBG, sostuvo el compromiso de la Universidad Ben-Gurión con “la libertad, la democracia, el conocimiento y la unidad de los pueblos”.

“Tenemos que tener el coraje de distinguir entre la libertad y la opresión -afirmó Cohen Sabban-. Y tender puentes entre Israel y Argentina para tener un futuro mejor basado en la ciencia. En esta institución, el conocimiento se lograron transformaciones en condiciones adversas.”

Tras el discurso de Cohen Sabban, se prendieron velas para homenajear a las víctimas del 7 de octubre de 2023. En ese momento, el rabino Isaac Sacca afirmó que ver a “representantes de la comunidad judía, musulmana y cristiana juntos es todo un símbolo de que podemos vivir en paz y armonía.”

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El rabino Isaac Sacca comparte una reflexión durante la ceremonia de la entrega de los premios Ben-Gurión (Jaime Olivos)

Desde Israel, el embajador argentino en ese país. Shimon Axel Wahnish, dejó un mensaje en una conexión en directo. “Los felicito por mantener vivo el recuerdo del 7 de octubre. Eso permite disminuir el dolor de las víctimas. El silencio de algunos países los convierte en cómplices. Pero siempre la vida le termina ganando a la muerte”.

La española Pilar Rahola recibió un reconocimiento y al subir al escenario del Salón Dorado valoró la libertad con la que se vive en Argentina. “En Europa la estamos pasando muy mal -sostuvo la escritora-. Mis amigos no pueden caminar con kipá por la calle sin temor a ser agredidos. Está en riesgo la democracia en el Viejo Continente.”

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El primer premio de la noche lo recibió Eduardo Casal, procurador general de la nación. “Es un profundo honor y una muestra del afecto que tengo con la Universidad Ben-Gurión. El lema de esta institución es que el desierto florece a través de la ciencia. La idea de mi trabajo es contribuir a que el mundo sea un lugar mejor.”

Mario Montoto, uno de los premiados, por los 20 años de la editorial TAEDA (Jaime Olivos)

Otro de los premios lo recibió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Mi objetivo es luchar por tener una Ciudad sin odio y sin discriminación", sostuvo Macri.

“Cuando visité Israel me conmovió como tienen talento para la ciencia y la educación. El capital humano es una de sus mayores valores. Creo que en eso es muy parecido a la Ciudad de Buenos Aires que no contamos con recursos naturales y dependemos de nuestro conocimiento.”

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En tanto, Macri sostuvo que “el mayor talento se expresa en sociedades que pueden mantener la libertad y el orden para el desarrollo.”

El presidente paraguayo Santiao Peña fue otro de los galardonados en la noche (Jaime Olivos)

Otro de los galardones lo recibió Bettina Bulgheroni presidenta de la Fundación Educando. Además, durante la ceremonia también fue premiado el presidente de Paraguay, Santiago Peña. El mandatario compartió un video en el que agradece la distinción y promete seguir trabajando por “la libertad, la democracia y fortalecer los vínculos de Paraguay con Israel.”

Mario Montoto, de la editorial TAEDA, fue otro de que recibió el galardón Ben-Gurión 2026. Este premio fue entregado por Daniel Hadad, Fundador y CEO de Infobae.

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La ministra Sandra Pettovello recibe el premio (RSFotos)

En este caso, Montoto decidió dejar de lado su discurso y en su lugar pasaron un video sobre el trabajo de la editorial que cumplió 20 años. En las imágenes, se ven los inicios de TAEDA, con la ya clásica revista Def y la edición de 30 libros sobre temas de defensa. En el clip, Montoto cuenta que “estos primeros 20 años fueron muy buenos. Pero los 20 que le siguen serán mucho mejores.”

Antes de bajarse del escenario, Montoto dejó un saludo especial para la presidente de la AAAUBG, Nava Rubenzadeh. “Tengo muchos lazos con el pueblo israelí. Son un pueblo con mucha alegría. Y eso queda demostrado en una sola palabra: Nava”. Al final, Montoto y la mujer se abrazaron entre lágrimas.

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El último premio de la noche fue para Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación. La funcionaria resaltó el alto honor de recibir este galardón. “Es una distinción que quiero compartir con todo mi equipo de trabajo y con el resto de los ministros del gobierno también -afirmó Pettovello-. Creo que es un valor a la confianza y la perseverancia en la labor diaria.”

“La transparencia, vocación de servicio y la honestidad tienen que ser algo común en todos los funcionarios públicos. Creo que este premio honra ese trabajo que venimos haciendo junto al presidente Javier Milei. Llega, además, en medio del camino y nos da fuerzas para seguir por el mismo rumbo.”

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