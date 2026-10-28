Tecno

Colombia tiene ahora un centro de ciberseguridad que detecta ataques en menos de 10 minutos y los resuelve 5 veces más rápido

El centro de operaciones combina automatización con supervisión humana y busca contener phishing, ransomware y fraudes por clonación de voz o videos falsos

Dos personas sentadas frente a escritorios ante un muro de monitores con gráficos de conexiones, mapas mundiales y columnas de datos.
El centro de operaciones funciona las 24 horas del día y identifica incidentes en Colombia y en la región de Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Indra lanzó en Colombia un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) con inteligencia artificial (IA) para detectar incidentes críticos como ciberataques en menos de 10 minutos y reducir hasta cinco veces los tiempos de investigación y resolución.

El centro incorpora automatización y agentes de IA para clasificar alertas, identificar comportamientos anómalos y priorizar los eventos que requieren intervención, con un alcance que cubre a Colombia y Latinoamérica.

PUBLICIDAD

La operación mantiene supervisión humana durante el análisis y la contención de incidentes, según explicó Edwin Balteros, director de ciberseguridad de Indra para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Dos hombres sentados frente a computadoras portátiles ante una gran pantalla mural que proyecta mapas mundiales y gráficos con datos
Analistas y herramientas de inteligencia artificial revisan alertas para reducir el tiempo de detección y contención de incidentes. (Foto: Infobae)

Cómo opera el centro de ciberseguridad

El SOC reúne herramientas de monitoreo que reciben señales desde distintos sistemas de una organización. A partir de esos datos, identifica accesos inusuales, intentos de intrusión, movimientos sospechosos dentro de una red y otros indicios que pueden anticipar un ataque.

La operación busca cubrir el ciclo completo de un incidente: detección, análisis, respuesta, contención y recuperación. El modelo contempla la protección de espacios de tecnologías de la información y de tecnologías operativas, que controlan procesos físicos en sectores como energía, transporte, salud e infraestructura.

PUBLICIDAD

Cómo la IA potencia la ciberseguridad

La inteligencia artificial permite filtrar un volumen elevado de alertas y entregar a los analistas una primera evaluación sobre el nivel de riesgo. Los agentes automatizados contrastan eventos, identifican patrones y ayudan a diferenciar una actividad rutinaria de una posible amenaza que requiere una intervención inmediata.

Personas en escritorios con computadoras dentro de una sala equipada con una gran pantalla curva que muestra mapas mundiales y gráficos.
El SOC utiliza automatización para clasificar eventos de seguridad y priorizar los casos que requieren intervención humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baltero explicó que los tiempos de revisión se redujeron frente a métodos convencionales. “Generalmente, el tiempo promedio de análisis de una alerta se hacía más o menos entre 25 y 30 minutos. Estamos pasando a hablar de una alerta bien validada entre cuatro y cinco minutos”.

Por qué es clave la rapidez al momento de detectar un incidente de ciberseguridad

La velocidad es uno de los factores que determina la dimensión de un incidente. Un atacante que permanece dentro de una red sin ser detectado puede obtener contraseñas, copiar información, desplazarse entre sistemas, alterar procesos o bloquear archivos y servicios.

“Esta es una competencia de tiempo. Entre más rápido logremos detectar, más rápido garantizamos que no se expanda un ataque dentro de una compañía”, dijo Balteros.

Varios analistas sentados en escritorios frente a monitores de computadora y una gran pantalla mural con gráficos y mapas mundiales.
La detección temprana busca evitar que un atacante se desplace por una red y acceda a sistemas críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo aclaró que la IA participa en el análisis y la priorización de eventos, aunque los especialistas mantienen la supervisión de las decisiones relacionadas con la respuesta.

Cuáles son los ciberataques más comunes que experimentan usuarios y empresas

El phishing continúa entre las técnicas más utilizadas. “El phishing, que es ese correo malicioso, sigue siendo el top en todos los tipos de ataques”, señaló Balteros. El ataque aprovecha un punto vulnerable que no depende exclusivamente de las defensas tecnológicas: la decisión del usuario que recibe el mensaje.

Según explicó Balteros, los avances en inteligencia artificial mejoraron la redacción, la apariencia y la personalización de mensajes fraudulentos, lo que dificulta reconocerlos a simple vista.

Ilustración gráfica que muestra un anzuelo con un icono de email como carnada, simbolizando el peligro de los scams y el robo de identidad en internet. Destaca la necesidad de precaución en el uso de tecnología e informática para evitar caer en trampas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
El phishing continúa entre los métodos más frecuentes para obtener credenciales y datos de usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, el ransomware mantiene presencia entre las amenazas que enfrentan las organizaciones. En estos casos, los atacantes cifran información o bloquean sistemas y luego exigen un pago.

A ello se suman fraudes que utilizan clonación de voz y videos manipulados para suplantar a directivos, empleados o familiares y obtener transferencias, información reservada o autorizaciones internas.

Qué sectores están más expuestos a ciberataques

El sector financiero continúa entre los objetivos más atractivos por el volumen de recursos e información que administra. A la vez, los ataques contra infraestructuras críticas han ampliado el riesgo a sectores como energía, salud y transporte.

“Hoy en día son todos los sectores”, afirmó Balteros al referirse a los objetivos de los ciberdelincuentes. “Paralizar un hospital es una problemática que pasa más allá del mundo digital. No simplemente la pérdida de una información, sino que puede terminar en afectación de vidas humanas”.

Temas Relacionados

CiberseguridadCiberataquesInteligencia artificialPhishingRansomwareTecnología-noticiasColombia-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juegos de PS Plus Essential para noviembre: calendario de anuncios, rumores y favoritos

Entre las predicciones aparece Stellar Blade, el juego de acción desarrollado por Shift Up, que lleva más de dos años en el mercado desde su lanzamiento como exclusivo de PS5

Juegos de PS Plus Essential para noviembre: calendario de anuncios, rumores y favoritos

Puso a Claude Code, Codex y Google Antigravity a crear una aplicación: esta fue la que mejor programó

Tres agentes de inteligencia artificial recibieron una misma consigna para diseñar una app de finanzas personales con gráficos, control de gastos, presupuestos y objetivos de ahorro

Puso a Claude Code, Codex y Google Antigravity a crear una aplicación: esta fue la que mejor programó

MIT desarrolla software inspirado en origami para lograr construcciones más resistentes

Los bloques se fabrican a partir de láminas metálicas planas cortadas con fresadoras de control numérico

MIT desarrolla software inspirado en origami para lograr construcciones más resistentes

Reels vs. Shorts: similitudes y diferencias entre el video vertical de Instagram y YouTube

El modo en que cada plataforma ayuda a que un video sea descubierto también sigue caminos distintos

Reels vs. Shorts: similitudes y diferencias entre el video vertical de Instagram y YouTube

EE. UU. quiere construir autos más ligeros: este nuevo microscopio podría encontrar los materiales necesarios

El equipo alcanza una resolución espacial inferior a 0,05 nanómetros, suficiente para distinguir átomos individuales

EE. UU. quiere construir autos más ligeros: este nuevo microscopio podría encontrar los materiales necesarios

DEPORTES

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

Argentinos alcanzó a Boca en la Tabla Anual y complicó a River para llegar a la Libertadores: todos los goles de la fecha 14

La argentina Luna Cinalli dio la nota en el WTA de Curitiba: 18 años, revés a una mano y un ascenso veloz

“Dame la azul y amarilla”: Giunta reveló detalles de su encuentro con Messi durante el torneo que participa Boca en Estados Unidos

Es hijo de un ex campeón con River Plate, deslumbra en el Atlético de Madrid y marcó un golazo en la Messi Cup

TELESHOW

El enojo de Sabrina Rojas tras los rumores de su vínculo con un joven de 19 años: “Luciano salió con Flor y nadie dijo nada”

El enojo de Sabrina Rojas tras los rumores de su vínculo con un joven de 19 años: “Luciano salió con Flor y nadie dijo nada”

Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto a meses de su separación: "Él pide no blanquear"

Se conocieron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que terminaron en la separación de Julieta Prandi

Edith Hermida cruzó a la China Ansa por su pelea con Nora Colosimo: “Tampoco era tan grave”

Carmen Barbieri le pidió a Evelyn Botto que le dijera lo peor de ella como suegra y la respuesta la dejó sin palabras

INFOBAE AMÉRICA

La fortuna oculta de la familia Castro que el embajador de Estados Unidos ante la ONU exhibió ante diplomáticos del mundo

La fortuna oculta de la familia Castro que el embajador de Estados Unidos ante la ONU exhibió ante diplomáticos del mundo

Bryan Ruiz fija la disciplina como condición innegociable en su arranque como seleccionador de Costa Rica

Programa mundial capacitó a estudiantes de la UES en herramientas tecnológicas

Hombre de 24 años fue asesinado a balazos y otros tres resultaron heridos mientras empujaban un vehículo sin combustible en Costa Rica

Panamá vuelve a Nicaragua, donde hizo historia en el futsal, en busca de un nuevo título