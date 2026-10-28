Política

Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones

La primera iniciativa recibió cambios extra y un par aliados dudan, por lo que se debatirá al final del convite. También se aprobaría la regulación del mercado de carbono. Comienzo desde las 14. En las próximas horas además se buscaría avanzar con un proyecto para que vaya el recinto y dé un informe de gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el 18-11

Sesión en la Cámara de Senadores - 27 de agosto - Senado
El pleno del Senado durante una sesión realizada en septiembre pasado (RS Fotos)
Guardar

El Senado sesionará mañana, desde las 14, para intentar aprobar una nueva ley de salud mental que recibió cambios extra en las próximas horas y que tiene a dialoguistas aún con dudas, por lo que se debatirá al final del encuentro. Durante el convite en el recinto también avanzaría una iniciativa para regular el mercado de carbono, y un texto de radicales para activar beneficios en planes de inversiones desde USD 12 millones.

La agenda se definió en la reunión de Labor Parlamentaria que finalizó antes de las 15. Al comienzo de la sesión se rendirán homenajes al ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, quienes murieron días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. Y jurará el reemplazo del ex legislador oficialista, Claudia López. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.

PUBLICIDAD

En tanto, al término del encuentro de esta tarde entre los jefes de bloque y la vicepresidenta y líder de la Cámara alta, Victoria Villarruel, desde algunos espacios reclamaron dos cuestiones a analizarse mañana. Por un lado, se impulsará un proyecto de resolución para invitar al Papa León XIV para que se presente ante el Congreso, en el marco de una Asamblea Legislativa. Es casi imposible, con el sinfín de actividades ya programadas.

Otro texto de resolución será para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y que, durante la jornada de hoy, tuvo el visto bueno de otras bancadas. El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, e intercale entre Cámaras.

PUBLICIDAD

Claudia Cecilia López la rioja
La libertaria y ex quintelista Claudia López asumirá mañana en reemplazo del riojano Juan Carlos Pagotto

Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.

En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae- la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.

¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra “preferentemente”, se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.

Ayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, comandó esta tarde la reunión de Labor Parlamentaria (AP)
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, comandó esta tarde la reunión de Labor Parlamentaria (AP)

RIIR

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.

Carbono

La norma establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.

Temas Relacionados

Senado de la NaciónSalud mentalCarbonoInversionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición en Rosario para mostrar los logros del modelo de seguridad

La provincia, el municipio e instituciones privadas organizaron un encuentro en noviembre y otro en diciembre para destacar los objetivos alcanzados. Aseguran que las políticas tienen un impacto económico comprobable

El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición en Rosario para mostrar los logros del modelo de seguridad

El Gobierno busca reemplazar la emergencia sanitaria por una ley permanente: las claves del proyecto para el sector privado

El diputado nacional Manuel Quintar explicó los alcances del proyecto que busca reemplazar la emergencia sanitaria por un régimen permanente

El Gobierno busca reemplazar la emergencia sanitaria por una ley permanente: las claves del proyecto para el sector privado

Operativo Bolsonaro: la Casa Rosada guarda silencio a la espera de la recepción oficial de Estados Unidos

Javier Milei concentró su actividad pública en inversiones mineras, sin referencias al vuelo privado ni al apoyo logístico desplegado durante la salida del excandidato presidencial brasileño. No descartan que pueda existir un contacto entre ambos en las próximas horas

Operativo Bolsonaro: la Casa Rosada guarda silencio a la espera de la recepción oficial de Estados Unidos

La salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos vía Argentina: las dudas sobre una posible coordinación entre gobiernos

El exasesor del Ministerio de Defensa Nicolás Promanzio analizó el recorrido del senador brasileño, que salió por tierra hacia la Argentina y habría viajado desde Misiones a Estados Unidos

La salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos vía Argentina: las dudas sobre una posible coordinación entre gobiernos

Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y cuestionó la utilización de la Justicia para perseguir a Flávio Bolsonaro

A diferencia de Milei, la dirigente de LLA sostuvo que la voluntad popular debe ser respetada. Por otra parte, rechazó el intento de excluir a dirigentes opositores mediante la vía judicial

Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y cuestionó la utilización de la Justicia para perseguir a Flávio Bolsonaro

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

TELESHOW

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

INFOBAE AMÉRICA

Seguro Social en EEUU: estas son las fechas de pago de noviembre de 2026 y quiénes cobrarán primero

Seguro Social en EEUU: estas son las fechas de pago de noviembre de 2026 y quiénes cobrarán primero

Condenan a cuatro hombres por violaciones contra tres menores y una mujer en El Salvador

En plena crisis por apagones, la dictadura cubana crea el Premio Nacional de Eficiencia Energética

Gobierno de Guatemala presenta a su nuevo viceministro de Ingresos: Movimiento Pro Justicia denuncia conflicto de interés

Confirman detención de exejecutivo bancario investigado en Panamá por fraude fiscal de más de $40 millones