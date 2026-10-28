Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones

El pleno del Senado durante una sesión realizada en septiembre pasado (RS Fotos)

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El Senado sesionará mañana, desde las 14, para intentar aprobar una nueva ley de salud mental que recibió cambios extra en las próximas horas y que tiene a dialoguistas aún con dudas, por lo que se debatirá al final del encuentro. Durante el convite en el recinto también avanzaría una iniciativa para regular el mercado de carbono, y un texto de radicales para activar beneficios en planes de inversiones desde USD 12 millones.

La agenda se definió en la reunión de Labor Parlamentaria que finalizó antes de las 15. Al comienzo de la sesión se rendirán homenajes al ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, quienes murieron días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. Y jurará el reemplazo del ex legislador oficialista, Claudia López. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.

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En tanto, al término del encuentro de esta tarde entre los jefes de bloque y la vicepresidenta y líder de la Cámara alta, Victoria Villarruel, desde algunos espacios reclamaron dos cuestiones a analizarse mañana. Por un lado, se impulsará un proyecto de resolución para invitar al Papa León XIV para que se presente ante el Congreso, en el marco de una Asamblea Legislativa. Es casi imposible, con el sinfín de actividades ya programadas.

Otro texto de resolución será para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y que, durante la jornada de hoy, tuvo el visto bueno de otras bancadas. El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, e intercale entre Cámaras.

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La libertaria y ex quintelista Claudia López asumirá mañana en reemplazo del riojano Juan Carlos Pagotto

Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.

En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae- la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.

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¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra “preferentemente”, se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.

Ayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.

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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, comandó esta tarde la reunión de Labor Parlamentaria (AP)

RIIR

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.

Carbono

La norma establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.

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