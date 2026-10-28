República Dominicana

Las lluvias dejan 30 comunidades incomunicadas y suspenden clases en zonas vulnerables de República Dominicana

El Centro de Operaciones de Emergencia reportó daños en carreteras y puentes tras las precipitaciones, mientras los desbordamientos de ríos aislaron localidades de Monte Plata, Azua, San José de Ocoa y San Cristóbal afectadas

Al menos 16 muertos en Haití y República Dominicana por las fuertes lluvias
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Treinta comunidades permanecen incomunicadas por las lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre República Dominicana, mientras las autoridades educativas suspendieron las clases en centros situados en zonas vulnerables ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

La medida alcanza planteles bajo alerta y se mantiene sujeta a las condiciones de cada localidad.

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El fenómeno ha dejado daños en viviendas, carreteras, puentes y sistemas de agua potable. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 105 viviendas resultaron afectadas, 412 personas sufrieron las consecuencias de las precipitaciones y seis fueron trasladadas a casas de familiares y amigos.

Además, 28 acueductos quedaron fuera de servicio, con impacto sobre 485,911 usuarios de varias provincias.

Los informes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indican que la vaguada, junto con el viento del sureste, mantiene condiciones de humedad e inestabilidad sobre el país.

Durante la mañana de este miércoles se esperaban aguaceros de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo en sectores del litoral costero del Caribe.

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(Redes sociales)
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Las lluvias se extenderán hacia el Cibao, el suroeste y la zona fronteriza

Para la tarde, el pronóstico prevé que las precipitaciones alcancen localidades del noroeste, la zona fronteriza, la Cordillera Central, el valle del Cibao, el sureste y el suroeste. Indomet anticipó que las lluvias continuarán el jueves, aunque con menor intensidad, y que el viernes podría producirse una disminución gradual por el alejamiento de la vaguada y el ingreso de aire con menor contenido de humedad.

La directora de Indomet, Gloria Ceballos, informó que algunas estaciones meteorológicas del suroeste acumularon más de 200 milímetros de lluvia. Las condiciones también han afectado la visibilidad y la navegación en las costas Caribeña y Atlántica, donde se registran aguaceros, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En Monte Plata, la crecida del río Ozama provocó el colapso de un puente de paso tipo badén que comunica a Don Juan con Yamasá. El desbordamiento dejó aisladas a Gualer, Marmón y El Chácaro, mientras el río Guanuma interrumpió el acceso hacia Las Cuestas del Jobo y El Vigía.

Los ríos y cañadas provocaron interrupciones en varias provincias

En Azua, el desborde del río Las Cuevas dejó incomunicadas a Arroyo Corozo, Las Guamas y Las Avispas, en el municipio de Guayabal. Una cañada también interrumpió de forma temporal el tránsito por la carretera Sánchez, en el tramo entre Azua y Baní, cerca de playa Biyeya.

San José de Ocoa registró afectaciones en la comunicación terrestre con La Ciénega, Los Tramojos, Los Limones, Los Negros, Mesa de Domingo, Sabana Abajo, El Cercado, El Mancebo, Arroyo Hondo y Palo Esquina, tras el aumento del caudal del río Arroyo La Piedra.

En Los Cacaos, provincia de San Cristóbal, un deslizamiento de tierra derribó un poste del tendido eléctrico y bloqueó rutas hacia Presa de Higüey, Central Hidroeléctrica, Calderón y Santana. En Santo Domingo Este, una inundación afectó de manera momentánea el tránsito en la autopista Las Américas, cerca del peaje.

El Centro de Operaciones de Emergencias descartó víctimas mortales, evacuaciones y daños en la infraestructura vial o de acueductos./ (Listín Diario)
El Centro de Operaciones de Emergencias descartó víctimas mortales, evacuaciones y daños en la infraestructura vial o de acueductos./ (Listín Diario)

El Ministerio de Educación mantiene interrupciones preventivas

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión preventiva de la docencia en los centros ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla. Las direcciones regionales y distritales recibieron autorización para extender la medida donde persistan riesgos para alumnos, docentes y personal administrativo.

En el Distrito Nacional, colegios privados comunicaron la suspensión de las actividades del miércoles por una disposición del Distrito Educativo 15-03, Santo Domingo Surcentral.

El COE mantenía bajo alerta amarilla a Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal, mientras otras 17 provincias continuaban en alerta verde por los efectos de la vaguada.

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