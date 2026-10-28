Una jueza creó una aplicación con inteligencia artificial para evitar peleas entre padres separados: cómo funciona

La jueza María Laura Lucchini diseñó una aplicación con inteligencia artificial para evitar conflictos entre padres separados

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La separación suele prolongarse en los teléfonos: horarios de retiro, ropa, visitas y decisiones cotidianas sobre los hijos pueden convertirse en el motivo de un nuevo intercambio hostil. Frente a esa escena que se repite en los expedientes de familia, una aplicación con inteligencia artificial busca ordenar la comunicación entre adultos, proponer otras formas de decir lo mismo y conservar cada conversación para que pueda ser incorporada, si fuera necesario, a un expediente digital.

Detrás de la iniciativa está María Laura Lucchini, titular del Juzgado Familiar N.º 9 de Morón, quien espera la autorización de la Corte para habilitar una prueba piloto. La jueza elaboró el proyecto después de escuchar, audiencia tras audiencia, conflictos que no terminan con la separación y que, según advierte, terminan por alcanzar a los hijos. La aplicación aún no está disponible para su descarga ni tiene autorización para un uso abierto.

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La idea nació de los conflictos que llegan a las audiencias

En el juzgado, las discusiones entre progenitores aparecen con frecuencia detrás de planteos por entregas, horarios o decisiones vinculadas con la crianza. Lucchini contó en Infobae Al Amanecer que la pregunta que empezó a ordenar el proyecto fue sencilla y surgió de esas situaciones: “¿Cómo se los puede ayudar?”. La respuesta que imaginó fue una herramienta que interviniera antes de que un mensaje escale el conflicto.

La iniciativa responde a la saturación de los hospitales públicos y al costo inaccesible de las terapias familiares privadas (Captura de video)

La magistrada observó que muchas de las personas que llegan al fuero familiar necesitan apoyo para reorganizar el vínculo parental, pero no cuentan con los recursos para acceder a él. “No pueden pagar terapia parental, no pueden pagar psicólogo individual”, afirmó al describir una de las dificultades que detectó entre las familias que atiende.

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A esa limitación económica se suman las demoras del sistema público de salud. Según explicó Lucchini, los hospitales están saturados y las consultas pueden quedar para fechas lejanas, un escenario que deja a los adultos sin acompañamiento en el momento en que deben sostener acuerdos cotidianos por sus hijos.

El punto de partida de la aplicación no es resolver las razones de una ruptura, sino intervenir sobre los intercambios posteriores. “El problema es de comunicación entre los padres”, sostuvo la jueza, para quien las diferencias pueden existir sin que dominen cada diálogo sobre la vida de los chicos.

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El sistema detecta términos hostiles en los textos y propone alternativas enfocadas en las necesidades de los hijos

Cómo funcionar la plataforma

El sistema fue pensado como una plataforma de mensajería entre progenitores y no como una extensión de WhatsApp. Para ingresar, las personas que participen deberán hacerlo mediante un enlace que proporciona Lucchini dentro del circuito previsto para el proyecto.

Una vez allí, la inteligencia artificial revisa el contenido que una persona está por enviar e identifica expresiones que pueden agravar una discusión. Si detecta ese tipo de formulación, alerta al usuario y le propone una alternativa; la intención es que el mensaje conserve el reclamo, pero cambie el tono y se concentre en una necesidad concreta.

La jueza suele ilustrarlo con una situación habitual: un padre puede escribir “No me los diste con la ropa limpia y yo los tenía que llevar a pasear”. A ese reclamo puede agregarse un insulto dirigido a la madre, con lo que una cuestión práctica se transforma rápidamente en una pelea entre adultos.

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Ante ese contenido, la plataforma sugiere una redacción que vuelva al asunto que motivó el mensaje. “Lo que vos le querés decir es por el bien de los chicos”, explicó Lucchini sobre el criterio que busca trasladar el sistema cuando ofrece una respuesta más asertiva.

Los progenitores tienen la opción de rechazar las sugerencias del software y conservar la redacción original

La propuesta no bloquea el texto original ni obliga a aceptar la reformulación. Cada usuario podrá rechazarla y enviar el mensaje tal como lo redactó, aunque la aplicación registrará tanto la versión inicial como la alternativa que ofreció la herramienta.

Los intercambios quedarán registrados para su eventual uso judicial

El resguardo de los mensajes ocupa un lugar central en el diseño. Lucchini explicó que, una vez enviados, no podrán ser modificados, una regla pensada para evitar alteraciones posteriores en conversaciones que podrían formar parte de un expediente.

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“Una vez que lo mandaste ya está”, afirmó la titular del Juzgado Familiar N.º 9 de Morón. La imposibilidad de modificar el contenido alcanza al mensaje que escribió el usuario y también a la versión que eventualmente haya sugerido la inteligencia artificial.

Si la persona decide utilizar la alternativa, ambas formulaciones quedarán almacenadas en la plataforma. El sistema conservará el texto original, la sugerencia generada y la versión que finalmente se envió, de modo que el intercambio pueda revisarse completo y no sólo a partir de una captura aislada.

Los usuarios, además, podrán exportar las conversaciones en un archivo PDF para adjuntarlas al expediente digital. Esa función responde a una práctica frecuente en causas de familia, donde las partes presentan capturas de chats para respaldar reclamos por traslados, incumplimientos de horarios, entregas o cuestiones relacionadas con los hijos.

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La plataforma permite exportar las conversaciones completas en archivos PDF para sumarlas a los expedientes judiciales

El desarrollo busca resguardar la información privada de las familias

Lucchini desarrolló la aplicación en paralelo con su formación académica. La jueza cursa dos posgrados ligados a inteligencia artificial, innovación y liderazgo, ámbitos desde los que el proyecto pasó de ser una idea surgida en las audiencias a una herramienta con un diseño específico para los casos de familia.

Uno de esos programas se realiza en la Universidad de Buenos Aires y el otro en la Universidad Champagnat. En esta última institución recibió apoyo técnico para avanzar con la plataforma, según relató la magistrada.

También mencionó al ingeniero en software Pablo Cabezas como colaborador del desarrollo. Una parte del trabajo estuvo destinada a establecer mecanismos de protección para los datos que las familias vuelquen en el sistema, dado que se trata de conversaciones privadas y, en muchos casos, vinculadas con procesos judiciales en curso.

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“No se alimenta”, dijo Lucchini al referirse a los diálogos que ingresen en la aplicación. Con esa expresión señaló que el contenido privado no podrá incorporarse a un sistema de inteligencia artificial que lo utilice para aprender o entrenarse con las conversaciones de los usuarios.

Por el momento, la plataforma funciona con un servicio de almacenamiento en la nube que la propia jueza financia. Si la Corte autoriza la iniciativa, la herramienta podría integrarse al sistema informático judicial, aunque ese paso dependerá de la evaluación técnica e institucional del proyecto.

La Corte analiza los códigos informáticos de la plataforma antes de definir la aprobación de una prueba piloto

La Corte debe definir si autoriza la prueba piloto

La aplicación todavía está en una etapa previa a su implementación. Lucchini solicitó la autorización para realizar una prueba piloto y aclaró que, hasta que exista una habilitación, no habrá una distribución abierta entre las familias que tienen causas en el juzgado.

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La Corte ya le pidió los códigos de la plataforma, según explicó la magistrada. Antes de una reunión en la que se definirán los próximos pasos, deberá presentar documentación sobre el funcionamiento de la herramienta y las condiciones previstas para su uso.

“Estoy esperando primero que me haga la reunión”, dijo Lucchini. Allí planea entregar los documentos requeridos, detallar el esquema de resguardo de datos y explicar cómo operaría la aplicación dentro de una experiencia piloto.

El proyecto nació en el ámbito académico y tomó forma a partir de los conflictos que llegan al Juzgado Familiar N.º 9 de Morón. Su puesta en marcha quedará sujeta a la autorización de la Corte y a la revisión de la documentación que la jueza presentará en esa instancia.

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