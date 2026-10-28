Infraestructura y eficiencia: el cuello de botella del sector energético

Este mes se conmemoró el Día del Ahorro de Energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante las últimas dos décadas, uno de los principales interrogantes del sector energético argentino fue cómo garantizar el abastecimiento. Hoy el escenario es diferente. El crecimiento de la producción de gas y petróleo no convencional, impulsado principalmente por Vaca Muerta, fortaleció la oferta local y abrió nuevas perspectivas para el abastecimiento y la exportación. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer semestre de 2026 la balanza comercial energética del país registró un superávit cercano a los USD 7.000 millones, el más alto de la historia para ese período, y la energía ya explica más del 15% de las exportaciones argentinas.

Este cambio desplaza el eje de la discusión. El principal límite ya no está en los recursos disponibles, sino en la capacidad de transportar, distribuir y aprovechar eficientemente la energía. Convertir este potencial en una ventaja sostenible exige desarrollar infraestructura, ampliar la capacidad de exportación y responder a una demanda cada vez más diversa. Los proyectos vinculados con el gas natural licuado (GNL) y las oportunidades comerciales con los mercados regionales muestran el potencial del país, pero su concreción requiere inversiones de largo plazo, financiamiento y reglas claras.

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El principal límite ya no está en los recursos disponibles, sino en la capacidad de transportar, distribuir y aprovechar eficientemente la energía

Esta infraestructura deberá, además, anticiparse a nuevas exigencias. El crecimiento de actividades como la minería y el desarrollo de la movilidad eléctrica requerirán anticipar las necesidades de las redes y adaptar la infraestructura. La planificación energética deberá contemplar estos cambios para sostener la confiabilidad del suministro y acompañar el desarrollo productivo.

En este mes en el que se conmemoró el Día del Ahorro de Energía, vale la pena poner el foco en el otro gran frente de esta agenda: la demanda. Promover un consumo más eficiente es un desafío pendiente a nivel global; según la Agencia Internacional de Energía, la eficiencia energética mejora a un ritmo cercano al 2% anual, menos de la mitad de lo necesario para cumplir los compromisos internacionales. En la Argentina, este desafío se vincula también con el acceso.

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La existencia de redes no siempre garantiza que los hogares puedan conectarse, ya que los costos de las instalaciones internas pueden representar una barrera. Por lo tanto, promover mecanismos de financiamiento accesibles y facilitar el recambio de gasodomésticos y electrodomésticos por equipos más seguros y eficientes puede contribuir tanto a mejorar el acceso como a optimizar el uso de los recursos.

Según la Agencia Internacional de Energía, la eficiencia energética mejora a un ritmo cercano al 2% anual

Cuidar la infraestructura existente es tan importante como ampliarla. Por ello, resulta necesario fortalecer los controles y las herramientas de prevención frente al consumo ilegal y el robo de energía. Reducir estas prácticas permite disminuir pérdidas, mejorar la seguridad y evitar que sus costos recaigan sobre el conjunto de los usuarios.

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Ninguno de estos desafíos puede abordarse de manera aislada. La articulación entre el Estado, los reguladores y el sector privado será determinante. La previsibilidad normativa, la modernización tecnológica y los incentivos adecuados pueden facilitar nuevas inversiones y acompañar la evolución de la demanda. Esta agenda debe contemplar, además, el equilibrio entre seguridad de abastecimiento, competitividad y sostenibilidad ambiental.

Nuestro país cuenta con recursos y oportunidades concretas para fortalecer su posición energética en la región. La primera etapa de esta transformación se definió bajo tierra, mientras que la próxima dependerá de la capacidad de construir infraestructura, hacer un uso más eficiente de la energía y llevarla a más hogares. El valor de la energía no reside solamente en los recursos disponibles, sino en la capacidad de convertirlos en desarrollo para el país.

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El autor es Country Manager de Naturgy Argentina