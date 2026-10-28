La IA ya no es el futuro: es el nuevo empleado invisible de las empresas

¿Qué ocurre cuando una persona deja de dedicar buena parte de su jornada a tareas repetitivas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante mucho tiempo, la inteligencia artificial fue presentada como una promesa. Una tecnología que iba a cambiarlo todo, aunque nadie terminaba de saber exactamente cuándo ni cómo.

Ese momento llegó. La inteligencia artificial ya no vive solamente en los laboratorios, en las grandes compañías tecnológicas o en las demostraciones que sorprenden durante unos minutos. Está empezando a ocupar un lugar mucho más concreto y menos espectacular, pero probablemente mucho más transformador: el corazón de las operaciones de las empresas.

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Atender un cliente. Responder una consulta. Calificar una oportunidad comercial. Procesar un currículum. Coordinar una entrevista. Generar una cotización. Resolver una gestión. Ordenar información. Integrar distintos canales de comunicación.

Tareas que durante años requirieron personas, planillas, correos electrónicos, llamados telefónicos y horas de trabajo empiezan a poder resolverse mediante agentes de inteligencia artificial capaces de comprender lenguaje natural, seguir procesos específicos y ejecutar acciones.

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La IA ya no vive solamente en los laboratorios, en las grandes compañías tecnológicas o en las demostraciones que sorprenden durante unos minutos

Y hay una diferencia fundamental respecto de los antiguos chatbots: ya no se trata simplemente de responder preguntas. La nueva generación de agentes puede integrarse con los sistemas de una organización y actuar dentro de sus procesos. Esa evolución transforma a la IA de una herramienta de consulta en una verdadera herramienta de operación. En Argentina, este tipo de soluciones ya está disponible y comienza a aplicarse en distintos sectores.

Hay una paradoja interesante en la incorporación de inteligencia artificial al mundo laboral. Muchas veces se habla de ella pensando en las tareas más sofisticadas, cuando una parte enorme de su valor económico puede estar justamente en aquellas actividades que las personas realizan todos los días y que, sin embargo, aportan poco valor diferencial.

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Responder las mismas preguntas una y otra vez. Buscar información. Clasificar datos. Derivar consultas. Cargar sistemas. Hacer seguimientos. Coordinar turnos. Ordenar postulaciones.

Son tareas necesarias, pero también son tareas que consumen tiempo.

La IA permite que una parte de ese trabajo ocurra automáticamente, incluso fuera del horario laboral. Eso significa empresas capaces de responder a sus clientes durante las 24 horas, sin que cada interacción implique necesariamente la intervención de una persona.

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La nueva generación de agentes puede integrarse con los sistemas de una organización y actuar dentro de sus procesos

En atención al cliente, el beneficio es evidente: menos espera y respuestas más rápidas. En ventas, significa no perder una oportunidad simplemente porque el potencial comprador escribió fuera del horario comercial. En recursos humanos, permite procesar grandes volúmenes de postulaciones y estructurar información que de otro modo debería revisarse manualmente. En sectores financieros, puede automatizar consultas frecuentes manteniendo trazabilidad y siguiendo las políticas específicas de cada organización.

Pero existe un beneficio todavía más importante: devolverle tiempo a las personas. El debate sobre si la inteligencia artificial va a reemplazar empleos suele plantearse en términos demasiado simples. La pregunta más interesante es otra: ¿qué ocurre cuando una persona deja de dedicar buena parte de su jornada a tareas repetitivas?

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Puede vender. Puede analizar. Puede negociar. Puede crear. Puede atender situaciones complejas. Puede tomar decisiones.

La IA puede hacerse cargo de una parte de la operación y dejar en manos humanas aquello donde realmente existe una ventaja diferencial. Ese cambio puede ser especialmente relevante para empresas que necesitan crecer sin aumentar sus estructuras al mismo ritmo.

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La IA permite que una parte de ese trabajo ocurra automáticamente, incluso fuera del horario laboral

Una organización que puede atender más consultas, procesar más información y responder más rápido sin multiplicar proporcionalmente sus recursos humanos obtiene algo mucho más valioso que una nueva herramienta tecnológica: gana capacidad operativa.

Otro de los grandes problemas actuales es la fragmentación. WhatsApp por un lado. Instagram por otro. Correo electrónico. Web. Sistemas internos. Plataformas colaborativas. La información está, pero muchas veces está dispersa.

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La integración de inteligencia artificial con estos canales permite centralizar las conversaciones, conservar el historial de cada interacción y generar trazabilidad. Esto no solamente mejora la experiencia del cliente: también permite a las empresas tomar mejores decisiones a partir de los datos que producen diariamente.

En otras palabras, la IA no solamente puede contestar. También puede ayudar a que una empresa deje de perder información. La inteligencia artificial aplicada a la atención, las ventas y los procesos empresariales ya forma parte del ecosistema tecnológico argentino. Existen soluciones locales capaces de trabajar sobre WhatsApp, sistemas de gestión, CRM y otros canales, y también propuestas de IA conversacional que operan en empresas de distintos sectores.

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Ya no se trata de preguntarse si una empresa debería incorporar inteligencia artificial porque “hay que modernizarse”. La pregunta más incómoda es otra: ¿cuánto tiempo y dinero está perdiendo una organización por seguir haciendo manualmente aquello que una máquina ya puede hacer?

Otro de los grandes problemas actuales es la fragmentación

La respuesta puede ser muy diferente según cada compañía. Pero probablemente sea una pregunta que, dentro de poco, ninguna empresa pueda darse el lujo de no hacerse.

La inteligencia artificial tampoco es una solución mágica. Implementarla sin entender los procesos puede generar más problemas que beneficios. Una empresa no necesita necesariamente un agente para todo. Necesita identificar dónde existe una oportunidad concreta de mejorar productividad, reducir fricciones o elevar la experiencia del cliente.

Por eso, la verdadera transformación no pasa solamente por incorporar tecnología. Requiere revisar procesos, capacitar equipos, establecer objetivos y medir resultados. La IA funciona mejor cuando deja de ser un experimento y se convierte en parte de una estrategia.

Y ahí aparece el cambio cultural más importante. Durante décadas, las empresas se preguntaron cómo incorporar computadoras, después cómo digitalizar sus procesos y luego cómo llevar sus operaciones a internet. Ahora empieza una nueva etapa: aprender a trabajar junto con sistemas capaces no solamente de almacenar y procesar información, sino también de conversar, interpretar y actuar.

El futuro del trabajo probablemente no sea un mundo sin personas. Es un mundo donde las personas dejen de gastar su tiempo en aquello que las máquinas pueden hacer mejor y puedan concentrarse en aquello que ninguna automatización puede reemplazar fácilmente: criterio, creatividad, empatía, estrategia y capacidad de decidir.

La inteligencia artificial ya llegó a las empresas argentinas. La próxima ventaja competitiva no será tenerla sino saber qué hacer con ella.

La autora es gerente de Producto de SoyBOT