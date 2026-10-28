Las mujeres de El Salvador dedican casi tres horas más que los hombres al trabajo remunerado y de cuidados

Gráficos e ilustraciones comparan el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado frente al empleo de los hombres en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres de El Salvador enfrentan una distribución desigual de su tiempo diario: destinan 342.2 minutos al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el doble de los 170.9 minutos que dedican los hombres.

Esa diferencia se combina con una menor participación femenina en el trabajo remunerado y deja una brecha de dos horas y 51 minutos en la suma de ambas tareas, según el informe Indicadores de desigualdad en el uso del tiempo en América Latina y el Caribe, elaborado por ONU Mujeres, organismo de las Naciones Unidas.

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El informe sitúa a El Salvador entre los países con mayores desigualdades en la organización cotidiana del tiempo. El indicador general de desigualdad alcanzó 0.134, en una escala donde cero representa una distribución idéntica entre mujeres y hombres y uno expresa la máxima distancia posible.

Según ONU Mujeres, ese resultado implica que el 13.4% del tiempo de las mujeres tendría que redistribuirse para alcanzar una distribución equivalente a la de los hombres. El Salvador quedó por encima de Colombia y Chile, aunque por debajo de México, Argentina y Perú dentro del grupo analizado.

El trabajo no remunerado concentra la principal brecha

La carga de las tareas domésticas y de cuidados explica una parte central de la desigualdad. Las mujeres salvadoreñas dedican en promedio 5 horas y 42 minutos diarios a estas actividades, frente a 2 horas y 51 minutos de los hombres.

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La doble jornada de trabajo doméstico y empleo formal ilustra la distribución desigual del tiempo que enfrentan las mujeres en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha alcanza 171.3 minutos diarios. En términos del indicador específico de desigualdad, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado registró un valor de 0.334, lo que refleja una concentración mayor de ese tiempo en las mujeres.

El estudio incluye dentro de esta categoría las tareas del hogar y el cuidado de personas, además de los desplazamientos vinculados con esas responsabilidades. La medición busca mostrar que la división del tiempo no se agota en el empleo: también condiciona las posibilidades de descanso, formación, participación social y ocio.

En contraste, los hombres dedican más tiempo al empleo remunerado. El promedio diario fue de 279 minutos —equivalentes a 4 horas y 39 minutos—, mientras que las mujeres registraron 148.2 minutos, es decir, 2 horas y 28 minutos. La diferencia fue de 2 horas y 10 minutos por día.

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El indicador específico para trabajo remunerado fue de -0,306. Los valores negativos reflejan una mayor proporción de tiempo masculino en la actividad analizada; los positivos, una concentración relativa mayor entre las mujeres.

Las mujeres trabajan más tiempo al sumar empleo y tareas de cuidado

La diferencia en la inserción laboral remunerada no compensa la carga de trabajo no pago. Cuando se suman ambas dimensiones, las mujeres de El Salvador destinan 490.4 minutos diarios —equivalentes a 8 horas y 10 minutos— al trabajo remunerado y al doméstico y de cuidados.

Una mujer atiende simultáneamente tareas de cuidados, trabajo doméstico y empleo remunerado junto a una balanza con reloj que representa la división del tiempo en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hombres, en cambio, dedican 449.9 minutos, o 7 horas y 30 minutos. La distancia total es de 40.5 minutos por día, pero la composición de esa jornada es distinta: ellos concentran una mayor parte de su tiempo laboral en actividades pagadas y ellas en tareas no remuneradas.

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El informe señala que esta organización cotidiana reproduce una división sexual del trabajo que afecta las opciones de mujeres y hombres. La mayor responsabilidad femenina en cuidados y labores domésticas limita el tiempo disponible para el empleo, el estudio, el descanso y las actividades personales.

La brecha de tiempo en El Salvador también se observa en los traslados asociados al trabajo remunerado. Las mujeres destinan 16,7 minutos por día a esos desplazamientos, mientras que los hombres emplean 35,9 minutos. El indicador correspondiente fue de -0,365, uno de los valores negativos más altos del país en la comparación por actividades.