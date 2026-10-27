América Latina

Starlink y Telefónica se aliaron en Brasil para garantizar conexión a internet vía satélite

El acuerdo permitirá llevar conectividad a hasta 50 millones de personas que residen en zonas sin cobertura, a través de la marca Vivo

Un hombre habla por su teléfono móvil frente a la sede de Vivo en São Paulo, Brasil (REUTERS/Nacho Doce/Archivo)
Un hombre habla por su teléfono móvil frente a la sede de Vivo en São Paulo, Brasil (REUTERS/Nacho Doce/Archivo)
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La filial de Telefónica Brasil anunció este lunes un acuerdo con Starlink, el servicio satelital de SpaceX, para llevar conexión a internet vía satélite a todo el país a través de su marca de telecomunicaciones Vivo, incluyendo las áreas con escasa conectividad.

Según informaron ambas compañías, el servicio podría beneficiar a hasta 50 millones de clientes que residen en zonas sin cobertura de internet, gracias a la infraestructura satelital de la empresa de Elon Musk.

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En la actualidad, las antenas de Vivo cubren el 98% del territorio brasileño. Con este acuerdo con Starlink, se prevé alcanzar una cobertura total del país.

Unos siete millones de terminales ya estarían aprovechando esta posibilidad a través de sus planes con Vivo, la marca de la filial brasileña de la compañía española.

La silueta de Elon Musk y el logo de Starlink (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)
La silueta de Elon Musk y el logo de Starlink (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Los usuarios podrán utilizar la red de satélites de Starlink como una extensión de la conectividad que ya ofrecía la operadora. Así, tendrán la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto y audio, consultar mapas y realizar llamadas al aire libre, incluso en zonas con señal débil.

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La transición entre la red convencional y la conexión satelital se producirá de forma automática cuando el usuario ingrese a un área de baja cobertura.

Durante la fase inicial de implementación, los clientes particulares podrán acceder al servicio de forma gratuita, mientras que las empresas contarán con un período de tres meses sin costo.

Ambas compañías esperan que el lanzamiento de la próxima generación de satélites de la empresa aeroespacial de Musk permita alcanzar velocidades de transmisión de datos significativamente más altas, lo que ampliaría la gama de funcionalidades disponibles.

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