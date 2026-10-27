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El petróleo oscila entre la complicada diplomacia de Medio Oriente con Irán y los ataques hutíes a Arabia Saudita

Los inversionistas esperan el resultado de las conversaciones en Teherán, mientras octubre se convierte en el peor mes para el transporte marítimo en Ormuz

Tanques de petróleo con la marca de la compañía en las instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita. 12 de octubre de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov
Tanques de petróleo con la marca de la compañía en las instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita. 12 de octubre de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov
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Los precios del petróleo oscilaban el martes, entre la esperanza de un avance en las conversaciones diplomáticas en Teherán y los nuevos ataques de los hutíes contra Arabia Saudita.

Tras subir levemente en las primeras horas, a media mañana en Nueva York el Brent para diciembre cedía 90 centavos, a 114,91 dólares el barril, y el West Texas Intermediate, 72 centavos, a 101,04 dólares. El lunes, el Brent había cerrado en 115,81 dólares, con una baja de 0,8%, y el WTI, en 101,76 dólares, un 1,46% menos, según Reuters.

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La semana pasada, el Brent cerró el viernes en 116,72 dólares, su nivel más alto desde abril, tras una suba de 6% en la semana, y el lunes llegó a superar los 117 dólares durante la sesión. La suba se dio tras una oleada de ataques iraníes contra petroleros en Ormuz y nuevos ataques hutíes contra Arabia Saudita.

Diplomacia en Teherán

Funcionarios de alto nivel de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron el lunes con autoridades iraníes en Teherán para evitar que se reanude la guerra que comenzó a fines de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según la televisión estatal iraní, es la primera visita de un alto cargo saudita a Irán desde el inicio del conflicto. Los cuatro países acordaron continuar las conversaciones para reforzar la cooperación en materia de paz y seguridad, informaron los medios estatales. Un funcionario paquistaní dijo que el objetivo era construir una red regional de no agresión, con una agenda que incluyó las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los ataques hutíes, Ormuz y el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

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“Los precios se mantienen elevados en medio de persistentes incertidumbres geopolíticas”, dijo la analista Sugandha Sachdeva, de SS WealthStreet, que atribuyó la baja inicial a una toma de ganancias impulsada por la esperanza de un avance en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Ataques hutíes

Seguidores hutíes, de pie frente a una pancarta con misiles, en una manifestación antisaudita en Saná, Yemen, el 31 de julio. Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Arabia Saudita esta semana (REUTERS/Khaled Abdullah/archivo)
Seguidores hutíes, de pie frente a una pancarta con misiles, en una manifestación antisaudita en Saná, Yemen, el 31 de julio. Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Arabia Saudita esta semana (REUTERS/Khaled Abdullah/archivo)

Las perspectivas de paz parecían frágiles. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron nuevos ataques contra Arabia Saudita, uno de los principales productores del mundo, entre ellos contra el aeropuerto de Riad y estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste, una vía que permite exportar crudo por el mar Rojo sin pasar por Ormuz. La coalición militar liderada por Riad dijo el lunes que destruyó varios lanzadores de misiles hutíes. La defensa civil saudita informó de dos heridos por la caída de escombros.

Octubre fue el peor mes para los ataques contra el transporte comercial en Ormuz y las aguas cercanas, según datos de un centro de estudios de Washington que registra incidentes marítimos desde 2017. Las exportaciones de crudo del Golfo cayeron por cuarta semana consecutiva, y los flujos por Ormuz rondaban el 60% de lo habitual. Las reservas mundiales de destilados estaban casi un 5% por debajo del promedio de los últimos cinco años, según ANZ Research.

Los inversionistas también seguían las elecciones generales en Israel, por la posibilidad de que cambie su política exterior o comercial y eso influya en el rumbo del conflicto en Oriente Medio.

Bolsas mixtas

Las bolsas europeas abrieron mixtas y a media mañana subían en su mayoría. El CAC 40 de París ganaba 0,47%, a 7.884,13 puntos, el DAX de Fráncfort, 0,38%, a 25.506,78, y el Euro Stoxx 50, 0,42%. El FTSE 100 de Londres cedía 0,77%, a 10.684,07.

Los futuros de Wall Street subían: 0,39% el S&P 500, 0,31% el Dow Jones y 0,61% el Nasdaq. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años era de 4,978%.

El lunes, el S&P 500 subió 0,70% y cerró en 7.676,77 puntos, el Nasdaq ganó 0,82%, a 26.169,38, y el Dow Jones, 0,28%, a 52.361,58.

En Asia, el Kospi de Corea del Sur subió 3,09%, a 5.638,34, impulsado por SK Hynix (5,2%) y Samsung (4,2%), y el Nikkei de Tokio ganó 1,73%, a 63.268,37. El Hang Seng de Hong Kong cedió 0,73%, a 23.041,32, y el Shanghai Composite, 1,33%, a 3.648,30, mientras los operadores esperaban novedades de una reunión a puertas cerradas de la cúpula del Partido Comunista chino.

El dólar subía a 157,80 yenes y el euro bajaba a 1,1154 dólares, un 0,22% menos.

El lunes, el Ibovespa de Brasil se desplomó 13,88% y cerró en 176.608,23 puntos, su peor caída diaria desde marzo de 2020, después de que la victoria de Lula da Silva sorprendiera a los inversionistas. La bolsa de São Paulo suspendió las operaciones por 30 minutos al caer más de 10%, algo que no ocurría desde la pandemia, y el dólar subió cerca de 8% frente al real, a unos 5,40 reales.

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