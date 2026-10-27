Mundo

Los líderes de Finlandia y Noruega hablaron con Putin a días de las negociaciones de Abu Dhabi

Stubb y Støre dijeron que hablaron como líderes de sus países y no en nombre de Europa, y tras consultar a Ucrania. El presidente ruso advirtió que la paz depende de que se respeten los intereses de Rusia

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, en una reunión de trabajo en Oslo, el 8 de octubre. Este martes hablaron por teléfono con Putin (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS)
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, en una reunión de trabajo en Oslo, el 8 de octubre. Este martes hablaron por teléfono con Putin (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS)
Guardar

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, hablaron el martes por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, y después con el ucraniano, Volodimir Zelensky. Es un contacto poco habitual de líderes europeos con el Kremlin, a pocos días de las conversaciones técnicas que Rusia, Ucrania y Estados Unidos preparan en Abu Dhabi.

Ambos dijeron que tomaron la iniciativa de la llamada, que hicieron tras consultar con Ucrania. Según un comunicado conjunto de sus gobiernos, hablaron de la guerra, de los esfuerzos diplomáticos para terminarla y de la estabilidad en Europa. Aclararon que lo hicieron en nombre de sus países y no de toda Europa, y que seguirán apoyando a Ucrania.

PUBLICIDAD

“La discusión fue franca y sustantiva”, dijo Stubb. “Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo en nuestra seguridad y en la de Europa en general. Poner fin a la guerra requiere conversaciones directas”. Støre, por su parte, dijo que subrayaron “la importancia de la desescalada” y que el sufrimiento y la destrucción “afectarán a generaciones”.

La versión de Moscú

Vladimir Putin preside por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad en su residencia de Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú, el 23 de octubre. Este martes habló por teléfono con Stubb y Støre (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)
Vladimir Putin preside por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad en su residencia de Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú, el 23 de octubre. Este martes habló por teléfono con Stubb y Støre (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

El Kremlin confirmó la llamada y dio otra lectura. Putin advirtió que solo habrá una paz duradera si se tienen en cuenta los intereses nacionales de Rusia y reiteró lo que llama las “causas profundas” de la invasión. El Kremlin dijo que los tres hablaron de la seguridad en el mar Báltico y acordaron mantener un contacto directo.

PUBLICIDAD

Tras hablar con Putin, Stubb y Støre llamaron a Zelensky. Ambos escribieron en X que tuvieron una “buena llamada” y que hablaron de su conversación con el líder ruso.

Un contacto poco habitual

Los líderes europeos han evitado en su mayoría hablar con Putin desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala, en febrero de 2022. Moscú acusa a los gobiernos europeos de alimentar la guerra al armar a Ucrania y de negarse a dialogar, y contrasta esa actitud con la del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene contacto con Putin y busca, hasta ahora sin éxito, un acuerdo de paz.

Es la primera conversación de un líder de un aliado europeo de Ucrania con Putin desde la llamada del francés Emmanuel Macron en julio de 2025.

La llamada llega una semana después de que los dos líderes se reunieran en Oslo con Zelensky y con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, un día antes de que este viera a Putin en San Petersburgo. Tras ese encuentro, el Kremlin dijo que Rusia estaba dispuesta a reanudar en noviembre las negociaciones con Ucrania mediadas por Estados Unidos, por primera vez desde febrero. Zelensky dijo el viernes que los negociadores acordaron reunirse a nivel técnico en Abu Dhabi a principios de mes.

Una tregua local, con misiles de fondo

Columnas de humo salen de un barrio residencial de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Jersón, en una imagen sin fecha de un video de la brigada ucraniana. Allí rige una tregua local desde hoy (34.ª Brigada Marina de Ucrania «Borysfen» vía AP)
Columnas de humo salen de un barrio residencial de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Jersón, en una imagen sin fecha de un video de la brigada ucraniana. Allí rige una tregua local desde hoy (34.ª Brigada Marina de Ucrania «Borysfen» vía AP)

Mientras tanto, Rusia y Ucrania comenzaron a cumplir a las 3 de la mañana un alto el fuego local en Oleshky, una localidad ocupada por Rusia en la región de Kherson, para permitir el ingreso de una misión humanitaria. Allí quedan hasta 2.000 personas con cada vez menos comida y medicinas, atrapadas por drones y minas, según la ONU. La tregua, negociada con la participación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, debería durar hasta el sábado. El Kremlin dijo que no hubo violaciones hasta ahora.

Esa misma madrugada, misiles balísticos rusos golpearon Kiev, donde un ataque dejó un muerto y 12 heridos en los terrenos de una universidad. En Kharkiv murieron dos personas la noche anterior. Zelensky dijo que Rusia lanzó 16 misiles balísticos y más de 280 drones contra 11 regiones.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaVladimir PutinAlexander StubbJonas Gahr StøreRusiaFinlandiaNoruegaUcraniaVolodimir ZelenskyAbu DhabiÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO | “Vayan a votar”: Netanyahu emitió su sufragio en Jerusalén y los israelíes acuden masivamente a las urnas

El primer ministro busca mantenerse en el poder en medio de tensiones regionales y fuertes disputas internas. Hacia el mediodía de Israel, la participación era 3% mayor a la de 2022

EN VIVO | “Vayan a votar”: Netanyahu emitió su sufragio en Jerusalén y los israelíes acuden masivamente a las urnas

En plena tensión con Irán, Netanyahu disputa una elección que puede terminar con su carrera política

Apoyado por Trump, el premier israelí intenta preservar su cargo ante una oposición que juega en bloque y propone una estrategia distinta para anular los planes terroristas de Teherán

En plena tensión con Irán, Netanyahu disputa una elección que puede terminar con su carrera política

Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos

La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas

Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos

Quiénes son los principales candidatos que disputan las elecciones parlamentarias en Israel

Los israelíes acudirán a las urnas este martes para votar por partidos, cuyos escaños parlamentarios se distribuirán entre los candidatos de sus listas mediante un sistema de representación proporcional

Quiénes son los principales candidatos que disputan las elecciones parlamentarias en Israel

Por qué el olor de las flores ya no llega igual a los polinizadores

Una revisión publicada en Frontiers in Ecology and the Environment analizó 22 estudios y encontró que ciertos gases atmosféricos degradan las señales químicas que guían a abejas y otros insectos hacia las plantas que necesitan

Por qué el olor de las flores ya no llega igual a los polinizadores
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un camión de Bomberos chocó contra la vieja cárcel de Caseros y hay varias personas heridas

Un camión de Bomberos chocó contra la vieja cárcel de Caseros y hay varias personas heridas

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

Clima en Arequipa hoy, 27 de octubre: ¿dónde lloverá y qué zonas registrarán temperaturas bajo cero?

DEPORTES

La decisión de Alpine que podría complicar el final de la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1 

La decisión de Alpine que podría complicar el final de la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1 

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de México de la F1: todo lo que hay que saber

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

Los detalles de la fiesta privada de Harry Kane en una reconocida discoteca de Londres tras ganar el Balón de Oro

ENTRETENIMIENTO

Netflix estrena Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Netflix estrena Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

La confesión de Natalie Portman sobre su infancia en Hollywood: "Me retrataban como una Lolita sexualizada"

Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Carla Bruni habló de su lucha contra el alcohol: “No me he librado del todo de mis adicciones”

Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery