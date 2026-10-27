Los líderes de Finlandia y Noruega hablaron con Putin a días de las negociaciones de Abu Dhabi

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, en una reunión de trabajo en Oslo, el 8 de octubre. Este martes hablaron por teléfono con Putin (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS)

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El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, hablaron el martes por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, y después con el ucraniano, Volodimir Zelensky. Es un contacto poco habitual de líderes europeos con el Kremlin, a pocos días de las conversaciones técnicas que Rusia, Ucrania y Estados Unidos preparan en Abu Dhabi.

Ambos dijeron que tomaron la iniciativa de la llamada, que hicieron tras consultar con Ucrania. Según un comunicado conjunto de sus gobiernos, hablaron de la guerra, de los esfuerzos diplomáticos para terminarla y de la estabilidad en Europa. Aclararon que lo hicieron en nombre de sus países y no de toda Europa, y que seguirán apoyando a Ucrania.

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“La discusión fue franca y sustantiva”, dijo Stubb. “Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo en nuestra seguridad y en la de Europa en general. Poner fin a la guerra requiere conversaciones directas”. Støre, por su parte, dijo que subrayaron “la importancia de la desescalada” y que el sufrimiento y la destrucción “afectarán a generaciones”.

La versión de Moscú

Vladimir Putin preside por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad en su residencia de Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú, el 23 de octubre. Este martes habló por teléfono con Stubb y Støre (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

El Kremlin confirmó la llamada y dio otra lectura. Putin advirtió que solo habrá una paz duradera si se tienen en cuenta los intereses nacionales de Rusia y reiteró lo que llama las “causas profundas” de la invasión. El Kremlin dijo que los tres hablaron de la seguridad en el mar Báltico y acordaron mantener un contacto directo.

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Tras hablar con Putin, Stubb y Støre llamaron a Zelensky. Ambos escribieron en X que tuvieron una “buena llamada” y que hablaron de su conversación con el líder ruso.

Los líderes europeos han evitado en su mayoría hablar con Putin desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala, en febrero de 2022. Moscú acusa a los gobiernos europeos de alimentar la guerra al armar a Ucrania y de negarse a dialogar, y contrasta esa actitud con la del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene contacto con Putin y busca, hasta ahora sin éxito, un acuerdo de paz.

Es la primera conversación de un líder de un aliado europeo de Ucrania con Putin desde la llamada del francés Emmanuel Macron en julio de 2025.

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La llamada llega una semana después de que los dos líderes se reunieran en Oslo con Zelensky y con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, un día antes de que este viera a Putin en San Petersburgo. Tras ese encuentro, el Kremlin dijo que Rusia estaba dispuesta a reanudar en noviembre las negociaciones con Ucrania mediadas por Estados Unidos, por primera vez desde febrero. Zelensky dijo el viernes que los negociadores acordaron reunirse a nivel técnico en Abu Dhabi a principios de mes.

Una tregua local, con misiles de fondo

Columnas de humo salen de un barrio residencial de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Jersón, en una imagen sin fecha de un video de la brigada ucraniana. Allí rige una tregua local desde hoy (34.ª Brigada Marina de Ucrania «Borysfen» vía AP)

Mientras tanto, Rusia y Ucrania comenzaron a cumplir a las 3 de la mañana un alto el fuego local en Oleshky, una localidad ocupada por Rusia en la región de Kherson, para permitir el ingreso de una misión humanitaria. Allí quedan hasta 2.000 personas con cada vez menos comida y medicinas, atrapadas por drones y minas, según la ONU. La tregua, negociada con la participación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, debería durar hasta el sábado. El Kremlin dijo que no hubo violaciones hasta ahora.

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Esa misma madrugada, misiles balísticos rusos golpearon Kiev, donde un ataque dejó un muerto y 12 heridos en los terrenos de una universidad. En Kharkiv murieron dos personas la noche anterior. Zelensky dijo que Rusia lanzó 16 misiles balísticos y más de 280 drones contra 11 regiones.