Tecno

Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo está fallando: cómo pedir a Apple un plegable nuevo

Los reportes de usuarios coincidieron en una secuencia similar: la bisagra del dispositivo se aprieta y, al momento de abrir el teléfono, aparecen grietas

Apple está al tanto de “un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo”. REUTERS/Isabel Infantes
Apple está al tanto de “un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo”. REUTERS/Isabel Infantes
Guardar

Apple confirmó que un número reducido de unidades del iPhone Duo presenta fallos en su pantalla interna, que se agrieta y muestra una línea brillante desde el centro hacia el lado derecho. Ante este inconveniente, la compañía indicó que los usuarios afectados deben acudir a AppleCare para gestionar un reemplazo.

Qué dijo Apple sobre el problema de pantalla del iPhone Duo

La empresa respondió a las consultas de Bloomberg y 9to5Mac y reconoció la falla de manera oficial. Según el comunicado compartido por Alex Kirschner, de Apple, con The Verge, la compañía está al tanto de “un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo”.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Kirschner sostuvo que “la respuesta de los primeros usuarios al iPhone Duo ha sido increíblemente positiva” y que los desarrolladores “están actualizando rápidamente sus aplicaciones para aprovechar su formato único”.

Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple. APPLE
Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple. APPLE

A continuación, precisó la recomendación para quienes tengan inconvenientes: “Si experimenta problemas con la pantalla de su iPhone Duo, debe comunicarse con AppleCare para obtener un reemplazo”.

El vocero de Apple agregó que la mayoría de las unidades no son susceptibles a este defecto y que, en los equipos que sí presentan la anomalía, las fallas se manifiestan con rapidez.

Los primeros reportes de usuarios coincidieron en una secuencia similar: la bisagra del dispositivo se aprieta y, al momento de abrir el teléfono, aparecen grietas junto con las líneas brillantes características. Un usuario en Australia relató que una Apple Store le reemplazó la unidad “en el acto”.

PUBLICIDAD

El vocero de Apple agregó que la mayoría de las unidades no son susceptibles a este defecto. REUTERS/Dado Ruvic
El vocero de Apple agregó que la mayoría de las unidades no son susceptibles a este defecto. REUTERS/Dado Ruvic

El fin de semana posterior al lanzamiento, iFixit publicó un desmontaje del teléfono en el que explicó una posible causa del problema. De acuerdo con el análisis del sitio web, en las zonas dañadas la pantalla plegable podría estar presionando contra una barra central del dispositivo.

Cómo solicitar el reemplazo por fallas de pantalla

Para los usuarios que detecten grietas o líneas en la pantalla de su iPhone Duo, existen tres canales oficiales para iniciar el proceso de reparación o cambio.

La opción más rápida es la aplicación Soporte de Apple. El procedimiento consiste en descargar o abrir la app desde la App Store en el propio iPhone Duo, usando la pantalla externa, o desde otro dispositivo Apple con la misma cuenta.

Luego se debe seleccionar el equipo en la lista de dispositivos, elegir la categoría “Reparaciones y daño físico” y, dentro de ella, “Daño de pantalla” o “La pantalla no funciona como debería”. El último paso es elegir la opción para chatear o programar una llamada con un asesor.

Según la página web oficial de Apple, reparar la pantalla interna del Duo fuera de garantía tiene un costo de 999 dólares. REUTERS/Jan Sonnenmair
Según la página web oficial de Apple, reparar la pantalla interna del Duo fuera de garantía tiene un costo de 999 dólares. REUTERS/Jan Sonnenmair

También puede iniciarse el trámite desde la página web oficial de soporte técnico de Apple. Allí, tras ingresar con el Apple ID, hay que seleccionar el iPhone Duo y buscar la sección de hardware o pantalla, para luego elegir “Iniciar una solicitud de reparación”.

El sistema guía al usuario hacia una llamada telefónica con soporte técnico o lo deriva directamente a agendar una cita en un centro autorizado local, como un iShop o un Mac Center, con un código de caso ya abierto.

La tercera alternativa es la llamada telefónica directa al número gratuito de soporte técnico de Apple. En ese contacto se recomienda explicar con detalle el inconveniente, mencionando si se trata de una falla espontánea en el pliegue central o del error conocido como crackgate, para que el asesor aplique los protocolos de cambio específicos de este modelo.

Las quejas por el iPhone Duo, el nuevo plegable de Apple, se multiplican apenas cuatro días después de su lanzamiento. REUTERS/Jan Sonnenmair
Las quejas por el iPhone Duo, el nuevo plegable de Apple, se multiplican apenas cuatro días después de su lanzamiento. REUTERS/Jan Sonnenmair

Qué beneficios ofrece AppleCare+ para este tipo de fallas

Quienes cuenten con AppleCare+ activo pueden solicitar de manera explícita el Servicio de reemplazo exprés. Bajo esta modalidad, Apple envía un iPhone Duo de reemplazo antes de que el usuario despache el equipo dañado.

Junto con el nuevo dispositivo, la compañía incluye el empaque y las etiquetas necesarias para devolver por correo el teléfono con fallas. De esta forma, el usuario evita quedarse sin equipo durante el proceso de reparación.

Temas Relacionados

iPhone DuoApplePlegable de ApplePantalla rotaiPhone Duo pantallaAppleCareLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevos modelos de IA facilitarían la identificación temprana de pacientes con alto riesgo de desarrollar tumores comunes

El trabajo sugiere que estas herramientas podrían integrarse en la práctica clínica para anticipar el riesgo individual de cáncer

Nuevos modelos de IA facilitarían la identificación temprana de pacientes con alto riesgo de desarrollar tumores comunes

Claude escribió más del 90% del código de Anthropic en septiembre, según su prospecto para salir a bolsa

Cada ingeniero aportó más de 45 veces el volumen diario de código de 2024, pero la empresa no precisa qué cuenta como contribución

Claude escribió más del 90% del código de Anthropic en septiembre, según su prospecto para salir a bolsa

Aumentan quejas por el iPhone Duo, el plegable de Apple que lleva solo 4 días en el mercado

El dispositivo, con un precio de partida de 1.999 dólares, combina una pantalla plegable de 7,6 pulgadas con una segunda pantalla en la cubierta exterior

Aumentan quejas por el iPhone Duo, el plegable de Apple que lleva solo 4 días en el mercado

Las 25 aplicaciones agénticas que automatizan procesos empresariales con supervisión humana

La función interpreta terminología y métricas propias de cada organización antes de convertir preguntas en instrucciones para la base de datos, y valida las correcciones de los usuarios antes de incorporarlas

Las 25 aplicaciones agénticas que automatizan procesos empresariales con supervisión humana

Paneles, cine y experiencias interactivas con IA: se conoció el programa completo del World AI Film Festival en Buenos Aires

11 actividades, una ventana internacional con obras de 7 países y 5 propuestas en vivo conforman la grilla del primer evento audiovisual hecho con inteligencia artificial en la Argentina

Paneles, cine y experiencias interactivas con IA: se conoció el programa completo del World AI Film Festival en Buenos Aires

DEPORTES

¿Llega al Superclásico con Boca?: qué arrojaron los estudios a Aníbal Moreno tras la lesión que sufrió en River-Racing

¿Llega al Superclásico con Boca?: qué arrojaron los estudios a Aníbal Moreno tras la lesión que sufrió en River-Racing

La decisión de Lionel Scaloni que puede dejar a Boca sin dos piezas fundamentales antes de la semifinal por Copa Argentina

La reacción de Kylian Mbappé cuando anunciaron a Harry Kane como el ganador del Balón de Oro 2026

Facundo Bagnis vuelve al tenis tras un año de suspensión por doping: “Dejó una cicatriz enorme en mí”

El discurso de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera: el gesto de Lamine Yamal que llamó la atención

TELESHOW

Dani La Chepi, tras el caso de bullying en Catamarca, recordó cómo enfrentó el acoso que sufrió su hija Isa

Dani La Chepi, tras el caso de bullying en Catamarca, recordó cómo enfrentó el acoso que sufrió su hija Isa

Nancy Pazos contó cómo terminó su noche tras quedarse afuera de la fiesta de Charly García: “Me fui a comer un pancho”

La China Ansa explotó contra Nora Colosimo por vincularla con Pablo Migliore: “Me cagó la vida”

La propuesta sexual que Yanina Latorre recibió en un restaurante de Madrid: “Me intimidó”

Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias en Panamá

Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias en Panamá

A una enfermera cubana su salario mensual no le alcanza para comprar un paquete de pollo

Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos

World of Coffee Panama 2026 fue el primer evento que la industria cafetera mundial celebra en la región latinoamericana

Dictamen legislativo busca asegurar más créditos para vivienda en El Salvador