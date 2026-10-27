Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo está fallando: cómo pedir a Apple un plegable nuevo

Apple está al tanto de “un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo”. REUTERS/Isabel Infantes

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Apple confirmó que un número reducido de unidades del iPhone Duo presenta fallos en su pantalla interna, que se agrieta y muestra una línea brillante desde el centro hacia el lado derecho. Ante este inconveniente, la compañía indicó que los usuarios afectados deben acudir a AppleCare para gestionar un reemplazo.

Qué dijo Apple sobre el problema de pantalla del iPhone Duo

La empresa respondió a las consultas de Bloomberg y 9to5Mac y reconoció la falla de manera oficial. Según el comunicado compartido por Alex Kirschner, de Apple, con The Verge, la compañía está al tanto de “un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo”.

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En el mismo mensaje, Kirschner sostuvo que “la respuesta de los primeros usuarios al iPhone Duo ha sido increíblemente positiva” y que los desarrolladores “están actualizando rápidamente sus aplicaciones para aprovechar su formato único”.

Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple. APPLE

A continuación, precisó la recomendación para quienes tengan inconvenientes: “Si experimenta problemas con la pantalla de su iPhone Duo, debe comunicarse con AppleCare para obtener un reemplazo”.

El vocero de Apple agregó que la mayoría de las unidades no son susceptibles a este defecto y que, en los equipos que sí presentan la anomalía, las fallas se manifiestan con rapidez.

Los primeros reportes de usuarios coincidieron en una secuencia similar: la bisagra del dispositivo se aprieta y, al momento de abrir el teléfono, aparecen grietas junto con las líneas brillantes características. Un usuario en Australia relató que una Apple Store le reemplazó la unidad “en el acto”.

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El vocero de Apple agregó que la mayoría de las unidades no son susceptibles a este defecto. REUTERS/Dado Ruvic

El fin de semana posterior al lanzamiento, iFixit publicó un desmontaje del teléfono en el que explicó una posible causa del problema. De acuerdo con el análisis del sitio web, en las zonas dañadas la pantalla plegable podría estar presionando contra una barra central del dispositivo.

Cómo solicitar el reemplazo por fallas de pantalla

Para los usuarios que detecten grietas o líneas en la pantalla de su iPhone Duo, existen tres canales oficiales para iniciar el proceso de reparación o cambio.

La opción más rápida es la aplicación Soporte de Apple. El procedimiento consiste en descargar o abrir la app desde la App Store en el propio iPhone Duo, usando la pantalla externa, o desde otro dispositivo Apple con la misma cuenta.

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Luego se debe seleccionar el equipo en la lista de dispositivos, elegir la categoría “Reparaciones y daño físico” y, dentro de ella, “Daño de pantalla” o “La pantalla no funciona como debería”. El último paso es elegir la opción para chatear o programar una llamada con un asesor.

Según la página web oficial de Apple, reparar la pantalla interna del Duo fuera de garantía tiene un costo de 999 dólares. REUTERS/Jan Sonnenmair

También puede iniciarse el trámite desde la página web oficial de soporte técnico de Apple. Allí, tras ingresar con el Apple ID, hay que seleccionar el iPhone Duo y buscar la sección de hardware o pantalla, para luego elegir “Iniciar una solicitud de reparación”.

El sistema guía al usuario hacia una llamada telefónica con soporte técnico o lo deriva directamente a agendar una cita en un centro autorizado local, como un iShop o un Mac Center, con un código de caso ya abierto.

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La tercera alternativa es la llamada telefónica directa al número gratuito de soporte técnico de Apple. En ese contacto se recomienda explicar con detalle el inconveniente, mencionando si se trata de una falla espontánea en el pliegue central o del error conocido como crackgate, para que el asesor aplique los protocolos de cambio específicos de este modelo.

Las quejas por el iPhone Duo, el nuevo plegable de Apple, se multiplican apenas cuatro días después de su lanzamiento. REUTERS/Jan Sonnenmair

Qué beneficios ofrece AppleCare+ para este tipo de fallas

Quienes cuenten con AppleCare+ activo pueden solicitar de manera explícita el Servicio de reemplazo exprés. Bajo esta modalidad, Apple envía un iPhone Duo de reemplazo antes de que el usuario despache el equipo dañado.

Junto con el nuevo dispositivo, la compañía incluye el empaque y las etiquetas necesarias para devolver por correo el teléfono con fallas. De esta forma, el usuario evita quedarse sin equipo durante el proceso de reparación.

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