Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos (REUTERS)

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Los partidos políticos que competirán este martes en las elecciones de Israel utilizarán letras del alfabeto hebreo en sus papeletas para identificarse y, en algunos casos, transmitir mensajes políticos vinculados con sus dirigentes, sus posiciones ideológicas y la historia de sus movimientos. Aunque muchas formaciones optaron por combinaciones convencionales, otras eligieron símbolos con significados religiosos o referencias a antiguas disputas políticas.

Los 36 partidos políticos que participan en los comicios pueden identificarse con una, dos o tres letras hebreas, seleccionadas por las propias formaciones. Sin embargo, las autoridades electorales no aprueban todas las combinaciones propuestas. El pequeño partido Jardín del Edén, por ejemplo, pretendía utilizar las letras yud y he, pero finalmente solo tendrá la segunda en su papeleta.

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Los funcionarios electorales consideraron que la combinación de ambas letras podría “ofender la sensibilidad pública”, debido a que juntas forman uno de los nombres de Dios, que los judíos practicantes tradicionalmente evitan pronunciar.

La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas. Algunos partidos utilizan las iniciales de sus nombres o de sus líderes, mientras que otros conservan combinaciones asociadas con movimientos anteriores o eligen letras que forman palabras con un significado específico en hebreo.

El Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, mantiene desde su primera participación electoral, en 1973, la misma combinación de tres letras, que se pronuncia Machal. El símbolo procede de los nombres de las formaciones que se fusionaron para crear la alianza.

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“Voten por Machal”, insta a menudo el jefe de Gobierno a sus seguidores durante la campaña electoral.

La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas (REUTERS)

El exministro de Defensa Avigdor Lieberman, por su parte, utiliza la inicial de su apellido para identificar a su partido. Estas elecciones también permitieron al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, obtener la letra bet para su formación de extrema derecha. El símbolo había pertenecido al Partido Religioso Nacional, un antiguo rival dentro del sector religioso-nacionalista israelí.

La normativa permite que un partido reclame una letra o una combinación de letras cuando deja de utilizarse. Este mecanismo facilita la recuperación de símbolos vinculados con formaciones que desaparecieron o que ya no participan en las elecciones.

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Las letras que remiten a la historia política de Israel

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otra figura de extrema derecha que defiende la emigración de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas, eligió la letra tet para su partido. El símbolo estuvo asociado anteriormente con Moledet, una formación ya desaparecida cuyo nombre significa “Patria”.

Moledet escogió esa letra porque es la inicial de la palabra hebrea para “transferencia”, en referencia a la política que defendía para los palestinos.

La utilización de letras como identificadores electorales se remonta a las primeras elecciones israelíes, celebradas en 1949, poco después de la creación del Estado. En aquel momento, los símbolos se asignaban automáticamente a los partidos.

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Con el paso de los años, los cambios en las normas electorales y las modificaciones en las alianzas políticas ampliaron la libertad de las formaciones para elegir sus propias combinaciones. Esa evolución permitió que los símbolos adquirieran significados políticos e históricos y que algunos partidos recuperaran referencias de sus predecesores.

Entre las formaciones que eligieron combinaciones con un significado específico figura Yashar, el partido centrista de Gadi Eisenkot y principal rival de Netanyahu. Sus tres letras forman la palabra hebrea para “camino”.

La utilización de letras como identificadores electorales se remonta a las primeras elecciones israelíes, celebradas en 1949, poco después de la creación del Estado (REUTERS)

El Partido Demócrata, que reúne a los sectores que quedan de la izquierda y la extrema izquierda, conservó las tres letras que forman la palabra “verdad”. Esa combinación ya había sido utilizada por sus predecesores laboristas, que gobernaron Israel durante décadas.

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La Lista Árabe Unida (Raam), integrada mayoritariamente por árabes israelíes, eligió dos letras que forman la palabra hebrea para “pueblo”.

Otros partidos optaron por referencias menos convencionales. Los votantes que elijan al Partido Pirata, un movimiento libertario, emitirán una papeleta cuyas letras forman la palabra “flotar”.

A su vez, una formación que propone terminar con las exenciones del servicio militar para los judíos ultraortodoxos, uno de los asuntos centrales de la campaña tras tres años de guerra, utilizará una combinación de dos letras cuyo significado es “basta”.

Una letra con una connotación irreverente

Entre los símbolos con una historia particular aparece la letra zayin, utilizada por primera vez en 1973 por un movimiento de protesta conocido como los Panteras Negras.

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En el argot hebreo, zayin también es un término vulgar para referirse al pene, una connotación irreverente que acompañó el uso político de la letra. Desde entonces, distintas formaciones minoritarias con escasas posibilidades de obtener representación parlamentaria recurrieron a ese símbolo.

En las elecciones del martes, la letra será utilizada por Betach, un pequeño partido anticorrupción fundado por una personalidad de las redes sociales nacida en Ucrania y encarcelada en Estados Unidos por lavado de dinero.

(Con información de AFP)