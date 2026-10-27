Mundo

Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos

La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas

Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos (REUTERS)
Las boletas electorales israelíes convierten las letras hebreas en mensajes políticos (REUTERS)
Guardar

Los partidos políticos que competirán este martes en las elecciones de Israel utilizarán letras del alfabeto hebreo en sus papeletas para identificarse y, en algunos casos, transmitir mensajes políticos vinculados con sus dirigentes, sus posiciones ideológicas y la historia de sus movimientos. Aunque muchas formaciones optaron por combinaciones convencionales, otras eligieron símbolos con significados religiosos o referencias a antiguas disputas políticas.

Los 36 partidos políticos que participan en los comicios pueden identificarse con una, dos o tres letras hebreas, seleccionadas por las propias formaciones. Sin embargo, las autoridades electorales no aprueban todas las combinaciones propuestas. El pequeño partido Jardín del Edén, por ejemplo, pretendía utilizar las letras yud y he, pero finalmente solo tendrá la segunda en su papeleta.

PUBLICIDAD

Los funcionarios electorales consideraron que la combinación de ambas letras podría “ofender la sensibilidad pública”, debido a que juntas forman uno de los nombres de Dios, que los judíos practicantes tradicionalmente evitan pronunciar.

La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas. Algunos partidos utilizan las iniciales de sus nombres o de sus líderes, mientras que otros conservan combinaciones asociadas con movimientos anteriores o eligen letras que forman palabras con un significado específico en hebreo.

El Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, mantiene desde su primera participación electoral, en 1973, la misma combinación de tres letras, que se pronuncia Machal. El símbolo procede de los nombres de las formaciones que se fusionaron para crear la alianza.

PUBLICIDAD

“Voten por Machal”, insta a menudo el jefe de Gobierno a sus seguidores durante la campaña electoral.

La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas (REUTERS)
La elección de los símbolos también permite recuperar referencias históricas y reivindicar la identidad de distintas corrientes políticas (REUTERS)

El exministro de Defensa Avigdor Lieberman, por su parte, utiliza la inicial de su apellido para identificar a su partido. Estas elecciones también permitieron al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, obtener la letra bet para su formación de extrema derecha. El símbolo había pertenecido al Partido Religioso Nacional, un antiguo rival dentro del sector religioso-nacionalista israelí.

La normativa permite que un partido reclame una letra o una combinación de letras cuando deja de utilizarse. Este mecanismo facilita la recuperación de símbolos vinculados con formaciones que desaparecieron o que ya no participan en las elecciones.

Las letras que remiten a la historia política de Israel

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otra figura de extrema derecha que defiende la emigración de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas, eligió la letra tet para su partido. El símbolo estuvo asociado anteriormente con Moledet, una formación ya desaparecida cuyo nombre significa “Patria”.

Moledet escogió esa letra porque es la inicial de la palabra hebrea para “transferencia”, en referencia a la política que defendía para los palestinos.

La utilización de letras como identificadores electorales se remonta a las primeras elecciones israelíes, celebradas en 1949, poco después de la creación del Estado. En aquel momento, los símbolos se asignaban automáticamente a los partidos.

Con el paso de los años, los cambios en las normas electorales y las modificaciones en las alianzas políticas ampliaron la libertad de las formaciones para elegir sus propias combinaciones. Esa evolución permitió que los símbolos adquirieran significados políticos e históricos y que algunos partidos recuperaran referencias de sus predecesores.

Entre las formaciones que eligieron combinaciones con un significado específico figura Yashar, el partido centrista de Gadi Eisenkot y principal rival de Netanyahu. Sus tres letras forman la palabra hebrea para “camino”.

La utilización de letras como identificadores electorales se remonta a las primeras elecciones israelíes, celebradas en 1949, poco después de la creación del Estado (REUTERS)
La utilización de letras como identificadores electorales se remonta a las primeras elecciones israelíes, celebradas en 1949, poco después de la creación del Estado (REUTERS)

El Partido Demócrata, que reúne a los sectores que quedan de la izquierda y la extrema izquierda, conservó las tres letras que forman la palabra “verdad”. Esa combinación ya había sido utilizada por sus predecesores laboristas, que gobernaron Israel durante décadas.

La Lista Árabe Unida (Raam), integrada mayoritariamente por árabes israelíes, eligió dos letras que forman la palabra hebrea para “pueblo”.

Otros partidos optaron por referencias menos convencionales. Los votantes que elijan al Partido Pirata, un movimiento libertario, emitirán una papeleta cuyas letras forman la palabra “flotar”.

A su vez, una formación que propone terminar con las exenciones del servicio militar para los judíos ultraortodoxos, uno de los asuntos centrales de la campaña tras tres años de guerra, utilizará una combinación de dos letras cuyo significado es “basta”.

Una letra con una connotación irreverente

Entre los símbolos con una historia particular aparece la letra zayin, utilizada por primera vez en 1973 por un movimiento de protesta conocido como los Panteras Negras.

En el argot hebreo, zayin también es un término vulgar para referirse al pene, una connotación irreverente que acompañó el uso político de la letra. Desde entonces, distintas formaciones minoritarias con escasas posibilidades de obtener representación parlamentaria recurrieron a ese símbolo.

En las elecciones del martes, la letra será utilizada por Betach, un pequeño partido anticorrupción fundado por una personalidad de las redes sociales nacida en Ucrania y encarcelada en Estados Unidos por lavado de dinero.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Elecciones Israel 2026Elecciones IsraelIsraleBenjamin NetanyahuÚltimas noticias AméricaMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordania bombardeó el sur de Siria tras el ataque a una iglesia que dejó nueve muertos

La ofensiva aérea fue ejecutada este lunes en coordinación con Damasco, horas después de la captura de tres presuntos responsables del tiroteo del viernes en Karak, ocurrido durante un funeral religioso

Jordania bombardeó el sur de Siria tras el ataque a una iglesia que dejó nueve muertos

Un nuevo dispositivo busca revelar cómo el humo de los incendios afecta a la fauna silvestre de Estados Unidos

Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado diseñaron un sensor que se incorpora a los collares de ciervos, pumas y alces para medir la calidad del aire que respiran en zonas remotas del oeste del país

Un nuevo dispositivo busca revelar cómo el humo de los incendios afecta a la fauna silvestre de Estados Unidos

La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder

El agronegocio, que apoyó a Flávio Bolsonaro, busca preservar su influencia en el Congreso ante un nuevo mandato de Lula

La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder

Un panel de la ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad por ataques a la red energética de Ucrania

El informe difundido este lunes concluye que los bombardeos buscaban privar deliberadamente a la población civil de electricidad y servicios esenciales, en el marco de una estrategia estatal durante la invasión iniciada en 2022

Un panel de la ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad por ataques a la red energética de Ucrania

Ucrania y Rusia se preparan para el comienzo de una tregua humanitaria en Oleshki

El cese de hostilidades comenzará a las 3:00 hora local del martes, tras meses de gestiones, para habilitar corredores de suministros y la salida de residentes atrapados desde 2022 en la localidad

Ucrania y Rusia se preparan para el comienzo de una tregua humanitaria en Oleshki
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La NASA proyecta su misión de astronautas a Marte: el hallazgo clave para el diseño de los trajes espaciales

La NASA proyecta su misión de astronautas a Marte: el hallazgo clave para el diseño de los trajes espaciales

Abelardo de la Espriella condenó el asesinato de Miguel Castellanos y ordenó celeridad a la Fiscalía: “No habrá espacio para la impunidad”

EN VIVO | Paro Nacional de Transportistas hoy 26 de octubre: manifestantes cierran la autopista México-Toluca

Párroco de Zaña afirma que el papa León XIV “quiere visibilizar los lugares del Perú profundo” durante su visita a Chiclayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

DEPORTES

¿Llega al Superclásico con Boca?: qué arrojaron los estudios a Aníbal Moreno tras la lesión que sufrió en River-Racing

¿Llega al Superclásico con Boca?: qué arrojaron los estudios a Aníbal Moreno tras la lesión que sufrió en River-Racing

La decisión de Lionel Scaloni que puede dejar a Boca sin dos piezas fundamentales antes de la semifinal por Copa Argentina

La reacción de Kylian Mbappé cuando anunciaron a Harry Kane como el ganador del Balón de Oro 2026

Facundo Bagnis vuelve al tenis tras un año de suspensión por doping: “Dejó una cicatriz enorme en mí”

El discurso de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera: el gesto de Lamine Yamal que llamó la atención

ENTRETENIMIENTO

El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

Nicolas Cage revela que perdió el control mientras filmaba una escena de ‘Cara a cara’

Esto es lo que opina Gisele Bündchen sobre el romance de su exesposo Tom Brady con Candice Swanepoel

Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir

Nicole Kidman asegura sentirse orgullosa de sobrevivir a Hollywood tras más de cuatro décadas de carrera