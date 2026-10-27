El Salvador abre la campaña presidencial de 2027 sin ninguna candidatura inscrita ante el organismo electoral

El calendario electoral fijó el 19 de noviembre como fecha límite para el trámite ordinario de inscripción de candidaturas.

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El Salvador inició este 27 de octubre el período de propaganda electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la República de 2027, sin que ninguna fórmula haya sido inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según confirmaron fuentes internas del organismo a Infobae.

La campaña se extenderá hasta el 24 de febrero de 2027, cuatro días antes de los comicios previstos para el 28 de febrero. El calendario abre la posibilidad de realizar propaganda política, aunque la inscripción de candidaturas continúa pendiente y el plazo ordinario para presentarlas vence el 19 de noviembre.

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El propio TSE informó este martes en sus redes sociales que el inicio de la propaganda responde al artículo 81 de la Constitución de la República y a los artículos 172 y 175 del Código Electoral. La institución indicó que la campaña constituye un derecho de los partidos inscritos, sujeto a las fechas y disposiciones que establece la ley.

El inicio de la propaganda deja una situación inusual: los partidos pueden promover sus fórmulas, pero ninguna de ellas cuenta aún con el registro formal que la habilite como candidatura ante el organismo electoral.

El Tribunal Supremo Electoral respaldó la apertura del período proselitista con base en el artículo 81 de la Constitución de la República. /(Imagen de cortesía)

Hasta ahora, solo Nuevas Ideas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) han informado sus fórmulas para competir por la Presidencia y la Vicepresidencia.

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El oficialismo mantiene la postulación de Nayib Armando Bukele Ortez, actual presidente de la República, quien buscará la reelección. Lo acompañará Félix Ulloa, actual vicepresidente, que también intentará continuar en el cargo durante el próximo período.

El FMLN ratificó su fórmula en la 47ª Convención Nacional, que se celebró el 20 de septiembre, donde se postuló al médico Rafael Aguirre para la Presidencia y a la enfermera Madaí Santos para la Vicepresidencia.

Arena hizo lo propio el pasado 25 de octubre, durante su 45ª Asamblea General Ordinaria. La fórmula está integrada por la abogada Mayteé Iraheta, como candidata presidencial, y la ingeniera agrónoma Verónica Henríquez, como candidata a la Vicepresidencia.

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El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador expone los detalles sobre el inicio oficial del período de propaganda electoral para la presidencia y vicepresidencia de la República. En la intervención se puntualizan los plazos fijados por el calendario electoral y las disposiciones jurídicas aplicables según la legislación nacional. / (Tribunal Supremo Electoral)

Las decisiones partidarias, sin embargo, no sustituyen el trámite ante el TSE. Fuentes internas del organismo señalaron que, hasta este 27 de octubre, “aún nadie ha inscrito candidaturas”.

FPS y PCN aún no ratificaron sus candidaturas

Una fórmula presidencial más podría corresponder a Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS). El partido ha promovido a Orlando Delcid, salvadoreño estadounidense, como aspirante a presidente, y al empresario Josué Bryan Muñoz como candidato a vicepresidente. No obstante, esa postulación aún no ha sido oficializada por el instituto político.

En tanto, el Partido de Concertación Nacional (PCN) también mantiene abierta la definición. Una posible fórmula está integrada por el general Alirio García Flamenco y el exalcalde de San José Guayabal Mauricio Vilanova. El partido todavía no anunció una ratificación formal.

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Consultadas sobre la situación de ambas fuerzas políticas, fuentes del TSE indicaron que no tenían conocimiento de novedades respecto de sus trámites de inscripción.

La elección de 2027 se realizará bajo nuevas reglas constitucionales

La reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa habilitó la reelección presidencial y adelantó los comicios de 2029 para 2027. /(Secretaría de Prensa)

La contienda de febrero de 2027 se desarrollará después de la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa en 2025, que habilitó la reelección presidencial indefinida, amplió de cinco a seis años la duración del mandato y adelantó la elección presidencial prevista para 2029.

Con esos cambios, el próximo período presidencial abarcará de 2027 a 2033. La reforma también modificó el calendario político salvadoreño, ya que la elección presidencial coincidirá con la votación para diputados y autoridades municipales.

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Mientras avanza el período de propaganda, los partidos deberán completar la inscripción de sus fórmulas ante el TSE para que sus aspirantes puedan figurar oficialmente en la papeleta del 28 de febrero de 2027.