Los alquileres en Nueva York alcanzaron un récord histórico y superaron los USD 3.700 mensuales

La renta mediana solicitada en Nueva York alcanzó el récord histórico de USD 3.785 mensuales en el tercer trimestre de 2026. (Bloomberg)

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Los alquileres publicados en Nueva York alcanzaron un máximo histórico durante el tercer trimestre de 2026, en un mercado donde el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos para los hogares. Los costos varían según el tamaño de la propiedad y el distrito, con diferencias que influyen en las alternativas disponibles para quienes buscan mudarse.

El mercado inmobiliario de la ciudad combina una oferta de alquileres con precios elevados y un costo de compra que también representa una barrera para muchos residentes. Esta situación limita las posibilidades de quienes buscan una vivienda y de quienes intentan ahorrar para convertirse en propietarios.

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Los datos de Realtor.com permiten observar la evolución de los precios solicitados en los avisos publicados y las diferencias entre los segmentos del mercado. El relevamiento también ofrece una referencia para analizar el costo de la vivienda en una ciudad donde las autoridades municipales impulsan medidas para ampliar las opciones asequibles.

Los alquileres llegaron a su nivel más alto desde 2019

La renta mediana solicitada en Nueva York alcanzó los USD 3.785 mensuales entre julio y septiembre de 2026, según el informe trimestral de Realtor.com publicado el 27 de octubre. El monto representa un incremento de USD 162, equivalente al 4,5%, frente al mismo período de 2025.

La cifra constituye el valor más alto desde que la plataforma comenzó a registrar esta serie en el segundo trimestre de 2019. También se encuentra USD 816, o un 27,5%, por encima del nivel previo a la pandemia.

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La medición incluye departamentos, condominios, casas adosadas y viviendas unifamiliares anunciadas para alquiler. Para calcular el resultado trimestral, la empresa obtiene la mediana de los precios solicitados en cada mes y luego promedia los valores de julio, agosto y septiembre.

Por eso, el indicador refleja los importes que propietarios y administradores piden al publicar sus propiedades. No equivale necesariamente al precio final acordado entre las partes ni representa todos los contratos de alquiler vigentes.

Las viviendas de hasta dos dormitorios registraron el mayor incremento interanual de precios con una suba del 7,1%. (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

Los departamentos de hasta dos dormitorios registraron las mayores subas

Las propiedades de cero a dos dormitorios concentraron el mayor aumento interanual entre los segmentos analizados. Su renta mediana solicitada llegó a USD 3.662 mensuales, un 7,1% más que en el tercer trimestre de 2025.

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En las viviendas de tres o más dormitorios, el incremento fue de 2,9%, hasta alcanzar USD 5.089 por mes.

Según el informe, este comportamiento coincide con una competencia más intensa entre quienes buscan opciones de menor costo dentro de una oferta limitada.

El relevamiento también calcula cuánto debería ganar un hogar para destinar como máximo el 30% de sus ingresos brutos al alquiler, una referencia habitual para evaluar la asequibilidad de la vivienda. En Manhattan, el ingreso anual necesario para cubrir la renta mediana asciende a USD 215.000. En Brooklyn, la referencia es de USD 167.880; en Queens, de USD 149.760; y en el Bronx, de USD 129.320.

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Manhattan, el mayor aumento interanual entre los distritos

Manhattan registró la renta mediana solicitada más alta, con USD 5.375 mensuales, y el mayor incremento interanual: 8,3%.

En Brooklyn, el valor llegó a USD 4.197, un aumento del 4,9% respecto del tercer trimestre de 2025. Queens registró una mediana de USD 3.744, con una suba del 3,9%, mientras que el Bronx alcanzó USD 3.233, un 2,7% más que un año antes.

Los cuatro distritos incluidos en el informe mostraron aumentos interanuales, aunque con diferencias en la magnitud de las variaciones. El Bronx tuvo el valor mediano más bajo, mientras que Manhattan se mantuvo como el distrito más costoso de los analizados.

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La comparación de los últimos siete años también muestra diferencias en la evolución acumulada. Según Realtor.com, los alquileres solicitados aumentaron un 64,6% en el Bronx, un 50,5% en Brooklyn, un 49,2% en Queens y un 35,6% en Manhattan.

Staten Island no está incluido en esta comparación porque la plataforma informó que sus datos se encuentran bajo revisión.

Un hogar en Manhattan requiere ingresos anuales de USD 215.000 para destinar como máximo el 30% de sus recursos al alquiler. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Comprar una vivienda costó casi USD 7.000 más al mes que alquilar

El informe también comparó el costo estimado de comprar una vivienda de precio mediano con el de alquilar. Durante el tercer trimestre, el gasto mensual calculado para adquirir una propiedad en Nueva York fue de USD 10.737, unos USD 6.952 más que la renta mediana solicitada.

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La estimación de compra contempla una vivienda con precio de lista mediano de USD 1.409.792, un pago inicial del 10%, el financiamiento hipotecario, los impuestos, el seguro y las cuotas de mantenimiento correspondientes.

El costo estimado de compra disminuyó alrededor de un 1% interanual, debido principalmente a una caída del 2% en el precio mediano de lista. Sin embargo, el escenario cambió hacia finales de septiembre, cuando las tasas hipotecarias superaron el 7%.

Con una tasa del 7%, Realtor.com calculó que el gasto mensual para comprar esa misma vivienda ascendería a USD 11.008. La cifra supera en USD 164 el costo estimado de un año antes bajo ese escenario.

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El monto necesario para cubrir la renta puede dificultar la acumulación de ahorros para un pago inicial, mientras que el financiamiento encarece el acceso a la propiedad.

Mamdani impulsa un plan para construir y preservar viviendas asequibles

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó en mayo de 2026 el plan Block by Block, una iniciativa que establece como objetivo construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década. La propuesta contempla una inversión de capital de USD 22.000 millones en vivienda durante cinco años.

Según la administración municipal, el programa busca ampliar la oferta mediante inversiones directas, nuevas herramientas de financiamiento y cambios en los procedimientos para acelerar la construcción. También incluye medidas destinadas a preservar viviendas existentes y mejorar las condiciones de acceso para hogares de bajos ingresos.

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Otra medida respaldada por Mamdani fue el congelamiento de los alquileres en viviendas con renta estabilizada. El 25 de junio, la Junta de Directrices de Alquileres aprobó un ajuste del 0% para los contratos de uno y dos años que comiencen o se renueven entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La decisión se aplica a las viviendas reguladas por ese sistema y no establece un congelamiento general para todas las propiedades que se anuncian en el mercado. Por eso, los precios publicados que releva Realtor.com y los ajustes permitidos en los contratos con renta estabilizada corresponden a segmentos diferentes.