Meta emitirá acciones sin voto para financiar su expansión en IA sin reducir el control de Mark Zuckerberg

Meta emitirá acciones Clase C sin derecho a voto en enero de 2027 para preservar el control de Mark Zuckerberg. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

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Meta emitirá acciones Clase C sin voto el 19 de enero de 2027 para todos sus accionistas, una medida que busca preservar el control de Mark Zuckerberg mientras la empresa afronta posibles obligaciones fiscales del ejecutivo y una expansión de gran escala en inteligencia artificial (IA).

La decisión se conoce cuando Meta incrementó su previsión de inversiones de capital para 2026 a un rango de entre USD 135.000 millones y USD 145.000 millones. La compañía necesita ampliar su infraestructura tecnológica y sus centros de datos, un desembolso que presiona sobre su generación de efectivo.

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Oppenheimer mantuvo su recomendación Perform y fijó un precio objetivo de USD 710 para la acción. La firma considera que las nuevas acciones, que no otorgarán poder de voto, permitirán recaudar fondos sin diluir la influencia de Zuckerberg sobre las decisiones corporativas.

La eventual aprobación de la Proposición 40 en California podría generar una obligación fiscal de hasta USD 15.000 millones para Mark Zuckerberg. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

La eventual aprobación de la Proposición 40 en California figura entre los factores que explican la estructura elegida. La iniciativa plantea un impuesto único de 5% para residentes con un patrimonio neto superior a USD 1.000 millones.

Jason Helfstein, analista de Oppenheimer, estimó que Zuckerberg podría afrontar una obligación tributaria de entre USD 10.000 millones y USD 15.000 millones en 2027. Agregó que podría persistir alguna modalidad de impuesto a la riqueza en el futuro.

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Al 1 de octubre de 2026, Zuckerberg concentraba el 60,6% del poder de voto de Meta, pese a poseer 13,4% de las acciones en circulación. Oppenheimer calculó que, si el ejecutivo reuniera USD 15.000 millones de forma personal y la empresa captara USD 150.000 millones con títulos ordinarios, su influencia bajaría a 56,3%.

Mark Zuckerberg retiene el 60,6% del poder de voto de la empresa con una tenencia del 13,4% de las acciones en circulación. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Helfstein explicó que las acciones sin voto elevan el margen de maniobra de la compañía ante una mayor necesidad de capital: “Si bien sigue siendo superior al 50%, crear acciones sin derecho a voto genera un margen de seguridad en caso de que la empresa tuviera que depender de una mayor proporción de capital accionario frente a deuda”.

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El analista proyectó otro escenario en el que Zuckerberg obtuviera entre USD 15.000 millones y USD 30.000 millones sin que Meta emitiera nuevo capital accionario. En ese caso, su poder de voto se mantendría entre 56,6% y 58,7%, una diferencia que, según la firma, apunta a futuras emisiones de acciones de gran volumen.

Qué inversión necesita Meta para expandir la inteligencia artificial

Meta describió en una presentación regulatoria que sus inversiones en inteligencia artificial y centros de datos requerirán “cientos de miles de millones de dólares”. Oppenheimer prevé que la eventual captación de recursos sea inferior a esa cifra, aunque sostiene que la empresa deberá financiar una expansión prolongada.

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Los ingresos trimestrales de Meta aumentaron un 26% interanual hasta alcanzar USD 64.600 millones en el tercer trimestre. (Foto: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Los ingresos trimestrales aumentaron 26% interanual hasta USD 64.600 millones durante el tercer trimestre de 2026. Sin un cargo legal de USD 9.900 millones, el beneficio operativo rondó los USD 22.900 millones.

El flujo de caja libre pasó de USD 10.600 millones positivos un año antes a USD 2.100 millones negativos. Meta comunicó compromisos contractuales y de arrendamiento futuros cercanos a USD 825.000 millones.

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, defendió el gasto al afirmar que “nuestras inversiones están dando frutos, el negocio principal es sólido y estamos viendo velocidad en todos los ámbitos”.

Parte de esa expectativa se apoya en Muse, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, que superó los 10 millones de usuarios registrados en Estados Unidos y Canadá. Cerca de una cuarta parte de ellos utiliza el servicio diariamente.

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El asistente de inteligencia artificial Muse alcanzó más de 10 millones de usuarios registrados en Estados Unidos y Canadá. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Mandeep Singh y William Tong, analistas de Bloomberg Intelligence, estimaron que las inversiones de capital podrían superar USD 200.000 millones en 2027. Ambos prevén que los ingresos de Muse avancen con más lentitud que los de otros servicios empresariales de inteligencia artificial.

Susan Li, directora financiera de Meta, reconoció que “estas inversiones tardarán más en generar retornos que las de nuestro negocio principal”, aunque señaló oportunidades comerciales y de eficiencia de largo plazo.

Los analistas de CMB International elevaron sus proyecciones de ingresos de Meta para 2027 y 2028 en 4% y 7%, respectivamente. A la vez, redujeron sus previsiones de beneficio operativo para esos años en 3% y 5% por el aumento de las inversiones en inteligencia artificial.

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