Nvidia invertirá USD 3.000 millones en las acciones de Meta, su propio cliente de chips

Nvidia invertirá 3.000 millones de dólares en acciones de Meta para profundizar su alianza en inteligencia artificial (Reuters / Europa Press)

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Nvidia invertirá USD 3.000 millones en la emisión de acciones de Meta, según anunciaron las dos empresas el 27 de octubre. El fabricante de chips se convierte así en accionista de uno de sus mayores clientes, en el marco de una alianza ampliada para el asistente de inteligencia artificial Muse de Meta.

La compañía informó que ambas firmas colaborarán para mejorar el rendimiento de entrenamiento y de uso de los modelos Muse, la familia de modelos de IA que sostiene al asistente de Meta. Según el comunicado, el acuerdo responde a la demanda de usuarios por asistentes capaces de ejecutar tareas.

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Meta, por su parte, ampliará el uso de infraestructura de Nvidia en sus centros de datos. Incluye los procesadores Vera Rubin y Vera, que alimentarán a sus asistentes de inteligencia artificial, además de la tecnología de redes Spectrum-X y BlueField-4.

Las empresas también evaluarán otras colaboraciones, como OpenShell, una arquitectura de Nvidia para desplegar asistentes de forma segura, y Sentry, un sistema para vigilar su comportamiento.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo en un comunicado que ambas compañías amplían su alianza para optimizar de punta a punta la infraestructura de cómputo de asistentes de IA “capaces, eficientes y seguros”. Investing.com agregó que la aplicación del asistente Muse figuró entre las más descargadas en la semana de su lanzamiento.

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Meta incorporará los procesadores Vera Rubin y la tecnología de redes Spectrum-X de Nvidia en sus centros de datos (Europa Press)

Meta subió el tamaño de su emisión de acciones

El anuncio llegó un día después de que Meta informara que planea recaudar hasta USD 95.000 millones para financiar su expansión en IA, según CNBC. Nvidia, AMD y Broadcom habían manifestado interés en comprar hasta USD 5.000 millones en conjunto, con indicaciones no vinculantes.

El martes, Meta elevó su oferta de acciones comunes a USD 25.000 millones, desde USD 22.500 millones. Con la emisión de acciones de depósito, el total sube hasta USD 37.500 millones, según Investing.com. Las acciones comunes se fijaron en USD 625 cada una y las de depósito en USD 50.

Meta había dicho que no recibirá de inmediato el dinero de la emisión de acciones comunes, sino cuando liquide acuerdos de venta a futuro, algo que prevé hacer antes del 19 de noviembre del año próximo, según el resumen de Stocktwits publicado por Yahoo Finance.

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Ambas empresas evaluarán el uso de las herramientas OpenShell y Sentry para supervisar el despliegue de asistentes virtuales (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Un cliente que gasta más de lo que genera

Meta calcula que su gasto de capital en 2026 será de USD 135.000 a 145.000 millones. En el tercer trimestre, sus ingresos subieron 26%, hasta USD 64.600 millones, pero el flujo de caja libre fue negativo en USD 2.120 millones, según Yahoo Finance.

Nvidia ya había acordado en febrero suministrar a Meta millones de chips Blackwell y Rubin, en un acuerdo de varios años cuyos términos financieros no se divulgaron, según el medio especializado Data Center Dynamics. AMD y Broadcom también son proveedores de Meta.

Analistas de LSEG advirtieron que los esquemas de inversión cruzada entre proveedores complican el seguimiento de las ganancias corporativas (REUTERS/Dado Ruvic)

Con AMD el vínculo ya era de doble vía: en febrero, la empresa le otorgó a Meta derechos para comprar hasta 160 millones de acciones de AMD por un centavo cada una, sujetos a compras de chips y otras metas, según Yahoo Finance.

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Los investigadores David McNay y Robin Marshall, de LSEG, advirtieron la semana pasada que estas “redes de propiedad” pueden convertir el rastreo de ingresos y ganancias en un ejercicio de contabilidad forense, según el mismo medio.

Meta planea además un programa separado de venta de acciones sin derecho a voto por USD 60.000 millones, que comenzaría a principios de 2027, aunque la empresa no lo da por garantizado.