El truco definitivo de WhatsApp para hacer invisibles tus chats más privados

En términos simples, el código secreto es una función de WhatsApp que permite ocultar por completo la carpeta de chats bloqueados. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp tiene una función que permite esconder conversaciones sin dejar ningún rastro visible en la aplicación. Se trata del código secreto para el bloqueo de chats, un sistema que va más allá del bloqueo tradicional con huella dactilar o reconocimiento facial.

Mientras esa opción básica sigue mostrando una carpeta identificable como “Chats bloqueados” en la parte superior de la lista de mensajes, el código secreto elimina esa carpeta por completo de la vista. El resultado es que cualquier persona que tome el teléfono desbloqueado no tendrá forma de saber que existen conversaciones ocultas.

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Qué es el código secreto de WhatsApp y cómo oculta los chats

El bloqueo con biometría resuelve el acceso no autorizado a una conversación, pero no resuelve el problema de la evidencia visual. Cualquiera que abra WhatsApp verá la carpeta de chats bloqueados, aunque no pueda ingresar sin la huella o el rostro del dueño del teléfono. Esa carpeta funciona como una señal de que hay algo que se quiere mantener oculto.

WhatsApp tiene una función que permite esconder conversaciones sin dejar ningún rastro visible en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El código secreto responde justamente a ese punto débil. Al activarse, la carpeta de chats bloqueados desaparece de la pantalla principal y no queda ningún ícono ni indicio de su existencia.

En términos simples, el código secreto es una función de WhatsApp que permite ocultar por completo la carpeta de chats bloqueados, de modo que solo reaparece si se escribe la contraseña elegida en la barra de búsqueda general de la aplicación.

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Esa contraseña puede ser una palabra, una combinación de números y símbolos, o incluso un único emoji, como una porción de pizza o una frase simple con números. La elección queda a criterio del usuario, siempre que se trate de algo fácil de recordar pero difícil de que otra persona adivine por casualidad.

Un celular muestra el logo de WhatsApp mientras figuras difusas de personas observan en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para activar el bloqueo de chats con código secreto

Para acceder a esta función avanzada, es necesario tener primero al menos un chat bloqueado de la manera tradicional. Sin ese paso previo, la opción de código secreto no está disponible dentro de los ajustes de la aplicación.

El procedimiento comienza dentro de la conversación que se quiere ocultar. Hay que tocar el nombre del contacto o del grupo en la parte superior de la pantalla y seleccionar la opción de bloqueo de chats, que se activa con huella dactilar o reconocimiento facial.

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Una vez bloqueado ese primer chat, se debe volver a la lista principal de conversaciones y deslizar el dedo hacia abajo para que aparezca la carpeta “Chats bloqueados”. Al ingresar en ella, verificando nuevamente la identidad, se abre el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha, donde figura la opción “Ajustes para el bloqueo de chats”.

Dentro de ese menú está la opción “Código secreto”, que permite crear la contraseña elegida. En ese mismo apartado se encuentra el interruptor “Ocultar chats bloqueados”, que al activarse hace que la carpeta desaparezca de inmediato de la pantalla principal de WhatsApp.

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Una mujer joven sentada en una cafetería sostiene su teléfono junto al logo iluminado de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar el acceso a las conversaciones ocultas

Una vez oculta la carpeta, el único camino para volver a verla es a través de la barra de búsqueda general, representada por el ícono de lupa en la pantalla principal de la aplicación.

El usuario debe escribir exactamente el código secreto configurado, respetando mayúsculas, símbolos o el emoji utilizado. Al introducirlo correctamente, el ícono de “Chats bloqueados” aparece entre los resultados de la búsqueda, lo que permite tocarlo e ingresar al espacio privado.

Al salir de esa sección, la carpeta vuelve a ocultarse de manera automática, sin necesidad de repetir ningún paso adicional de configuración.

Para qué sirve esconder chats en WhatsApp en la vida diaria

Esta función tiene aplicaciones concretas en situaciones cotidianas donde la privacidad resulta sensible. Un uso frecuente es la protección de información financiera: claves de wifi, números de cuenta bancaria, fotos de tarjetas de crédito o contraseñas que suelen compartirse por chat propio o con la pareja.

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FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En caso de robo del teléfono desbloqueado, quienes busquen términos como “clave” o “banco” no encontrarán ningún resultado si la carpeta permanece invisible.

Otro escenario habitual es la organización de sorpresas, como cumpleaños, compras importantes o viajes. Si el teléfono se comparte temporalmente con la pareja o los hijos, estos no verán notificaciones ni rastros del chat que podrían delatar la planificación.

La función también resulta útil en entornos laborales. Cuando se conecta WhatsApp Web en una computadora de oficina para trabajar, los chats bloqueados con código secreto no se muestran en la pantalla del monitor, lo que evita que terceros puedan verlos al pasar cerca del escritorio.

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