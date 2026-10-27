Representantes de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un tenso intercambio en la Asamblea General de la ONU

El canciller de Cuba Bruno Rodríguez y el embajador estadounidense Mike Waltz protagonizaron una discusión en la ONU sobre el embargo. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

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El canciller de Cuba Bruno Rodríguez y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, protagonizaron una discusión durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. El cruce incluyó gritos, golpes sobre las mesas de la delegación cubana y la advertencia de suspender la sesión por parte de la presidencia del órgano.

El canciller cubano cuestionó desde su asiento la intervención del embajador estadounidense ante la ONU, quien había dirigido críticas al expresidente Fidel Castro y al sistema político de la isla. Según informó EFE, el episodio alteró el desarrollo de la sesión, que estaba dedicada a examinar una resolución contra las sanciones de Washington.

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La disputa comenzó después de que Waltz acusara a Castro de haber enviado a “miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración”. El representante estadounidense también se refirió a la “sociedad cubana supuestamente comunista”.

La delegación de Cuba comenzó a golpear las mesas mientras Waltz hablaba desde la tribuna. Rodríguez se dirigió a los gritos hacia el lugar donde se encontraba el diplomático y pidió al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al delegado estadounidense.

La delegación de Cuba golpeó las mesas del recinto para manifestar su rechazo a las declaraciones de la representación de Estados Unidos.

“Imaginen qué les ocurre a esas personas”, afirmó Waltz al denunciar que había sido interrumpido durante su exposición. El embajador sostuvo que esa reacción permitiría entender el trato que, según su planteo, reciben quienes cuestionan al Gobierno cubano dentro de la isla.

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El funcionario estadounidense señaló que la escena se producía ante embajadores y cámaras. Su intervención continuó entre nuevas interrupciones de la representación cubana, que manifestó su rechazo a las acusaciones formuladas desde la tribuna.

Ante los reproches cruzados y los gritos entre los dos representantes, Rahman advirtió que podía suspender la sesión. La presidencia de la Asamblea General finalmente concedió la palabra a Rodríguez para que respondiera a las declaraciones del embajador norteamericano.

El canciller cubano acusó a Waltz de “mentir descaradamente” y calificó su actitud como indigna. También sostuvo que las declaraciones del diplomático estadounidense atentaban contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba.

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El presidente de la Asamblea General Khalilur Rahman advirtió con suspender la sesión ante los cruces y los gritos entre ambos diplomáticos.

“Está atentando contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba”, aseveró Rodríguez durante su respuesta ante la Asamblea General. El canciller rechazó de ese modo los cuestionamientos que Waltz había dirigido contra Castro y el sistema político cubano.

Rodríguez agregó que Waltz “vuelve a mentir” y expresó que esperaba que tuviera “un futuro mejor en otras funciones”. El representante cubano también cuestionó el desempeño del diplomático de Estados Unidos en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad.

De acuerdo con EFE, el representante estadounidense retomó después su exposición. Los golpes de la delegación cubana sobre las mesas volvieron a interrumpirlo en algunos momentos del debate.

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La Asamblea General analiza este martes y miércoles una propuesta de resolución sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. El debate anual reúne las posiciones de ambos países respecto de esa política y, en esta ocasión, incluyó un cruce directo entre sus representantes.