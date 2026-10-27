Cuba

Representantes de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un tenso intercambio en la Asamblea General de la ONU

La discusión incluyó gritos, golpes sobre las mesas de la delegación cubana y la advertencia de que la sesión podía ser suspendida.

El canciller de Cuba Bruno Rodríguez y el embajador estadounidense Mike Waltz protagonizaron una discusión en la ONU sobre el embargo. (REUTERS/Eduardo Muñoz)
El canciller de Cuba Bruno Rodríguez y el embajador estadounidense Mike Waltz protagonizaron una discusión en la ONU sobre el embargo. (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Guardar

El canciller de Cuba Bruno Rodríguez y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, protagonizaron una discusión durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. El cruce incluyó gritos, golpes sobre las mesas de la delegación cubana y la advertencia de suspender la sesión por parte de la presidencia del órgano.

El canciller cubano cuestionó desde su asiento la intervención del embajador estadounidense ante la ONU, quien había dirigido críticas al expresidente Fidel Castro y al sistema político de la isla. Según informó EFE, el episodio alteró el desarrollo de la sesión, que estaba dedicada a examinar una resolución contra las sanciones de Washington.

PUBLICIDAD

La disputa comenzó después de que Waltz acusara a Castro de haber enviado a “miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración”. El representante estadounidense también se refirió a la “sociedad cubana supuestamente comunista”.

La delegación de Cuba comenzó a golpear las mesas mientras Waltz hablaba desde la tribuna. Rodríguez se dirigió a los gritos hacia el lugar donde se encontraba el diplomático y pidió al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al delegado estadounidense.

La delegación de Cuba golpeó las mesas del recinto para manifestar su rechazo a las declaraciones de la representación de Estados Unidos.

Imaginen qué les ocurre a esas personas”, afirmó Waltz al denunciar que había sido interrumpido durante su exposición. El embajador sostuvo que esa reacción permitiría entender el trato que, según su planteo, reciben quienes cuestionan al Gobierno cubano dentro de la isla.

PUBLICIDAD

El funcionario estadounidense señaló que la escena se producía ante embajadores y cámaras. Su intervención continuó entre nuevas interrupciones de la representación cubana, que manifestó su rechazo a las acusaciones formuladas desde la tribuna.

Ante los reproches cruzados y los gritos entre los dos representantes, Rahman advirtió que podía suspender la sesión. La presidencia de la Asamblea General finalmente concedió la palabra a Rodríguez para que respondiera a las declaraciones del embajador norteamericano.

El canciller cubano acusó a Waltz de “mentir descaradamente” y calificó su actitud como indigna. También sostuvo que las declaraciones del diplomático estadounidense atentaban contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba.

El presidente de la Asamblea General Khalilur Rahman advirtió con suspender la sesión ante los cruces y los gritos entre ambos diplomáticos.

Está atentando contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba”, aseveró Rodríguez durante su respuesta ante la Asamblea General. El canciller rechazó de ese modo los cuestionamientos que Waltz había dirigido contra Castro y el sistema político cubano.

Rodríguez agregó que Waltz “vuelve a mentir” y expresó que esperaba que tuviera “un futuro mejor en otras funciones”. El representante cubano también cuestionó el desempeño del diplomático de Estados Unidos en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad.

De acuerdo con EFE, el representante estadounidense retomó después su exposición. Los golpes de la delegación cubana sobre las mesas volvieron a interrumpirlo en algunos momentos del debate.

La Asamblea General analiza este martes y miércoles una propuesta de resolución sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. El debate anual reúne las posiciones de ambos países respecto de esa política y, en esta ocasión, incluyó un cruce directo entre sus representantes.

Temas Relacionados

ONUCubaEmbargoMike Waltz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presiones, tensión y crisis interna marcan la nueva votación de Cuba en la ONU

Estados Unidos mantendrá el bloqueo comercial mientras expertos advierten que los errores financieros impulsados por el régimen también agravan el deterioro en la isla

Presiones, tensión y crisis interna marcan la nueva votación de Cuba en la ONU

El desplome de Cuba lastra el avance de la región caribeña

Las proyecciones de Naciones Unidas revelan que el retroceso del diez por ciento en el producto interno de la isla empeora drásticamente los indicadores compartidos con las naciones vecinas durante este periodo

El desplome de Cuba lastra el avance de la región caribeña

Cuba retrasa la entrada a las escuelas para aprovechar más horas de luz solar

La medida entrará en vigor el 1 de noviembre, luego de que las autoridades decidieran mantener el horario de verano para reducir el consumo eléctrico en medio de los apagones

Cuba retrasa la entrada a las escuelas para aprovechar más horas de luz solar

Los feminicidios en Cuba superaron en 2026 los registros de los dos años previos

El caso más reciente corresponde a Marili Reina Fajardo, una mujer que salió de su casa en Guanabo para trabajar y no llegó a su destino.

Los feminicidios en Cuba superaron en 2026 los registros de los dos años previos

Cubana embarazada sobrevivió a un presunto intento de feminicidio en Estados Unidos

Según los reportes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda de Country Walk. La víctima fue trasladada al Jackson South Medical Center en estado crítico.

Cubana embarazada sobrevivió a un presunto intento de feminicidio en Estados Unidos

TECNO

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

Así es la función de YouTube para comprar productos de videos en tiempo real

ENTRETENIMIENTO

Tras años lejos de Hollywood, Amanda Bynes reaparece con pistas de su regreso a a la música

Tras años lejos de Hollywood, Amanda Bynes reaparece con pistas de su regreso a a la música

La lucha de Matthew Perry antes de volver a reunirse con el elenco de ‘Friends’ en 2021: “Existía la posibilidad de que perdiera los dedos”

Cristian Castro, Milo J y Yami Safdie se suman a los shows en vivo de los Latin Grammy 2026

‘Harry Potter’: estos son los nuevos James y Lily Potter en la serie de HBO

Aaron Sorkin, director de ‘The Social Reckoning’, reflexiona sobre el desempeño de la película: “Hay una gran parte de mí que siente que acabo de entrar en la industria del cine”

MUNDO

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes

Nuevo incidente en el estrecho de Ormuz: el régimen de Irán dijo que un petrolero se incendió tras chocar con minas submarinas

Detectaron en tiburones espinosos una hormona que se creía ausente en estos animales

La justicia de China condenó a pena de muerte suspendida a ex alto cargo del regulador bursátil

Netanyahu llamó a ir a las urnas masivamente: “Nada de barbacoa ni playa, todos a votar al Likud”