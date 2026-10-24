Amazon guarda en depósitos servidores de IA por USD 5.000 millones porque no tiene electricidad para usarlos

Amazon acumula servidores de inteligencia artificial con chips de Nvidia por unos USD 5.000 millones ante la falta de electricidad en sus centros de datos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Amazon acumularía en depósitos intermedios servidores de inteligencia artificial con chips de Nvidia por unos USD 5.000 millones, ya que sus centros de datos no tendrían electricidad suficiente para encenderlos, según correos internos revisados por Business Insider.

Los mensajes, fechados en agosto de 2026, indicarían que Amazon Web Services (AWS) esperaba recibir ese mes equipos por USD 5.000 millones mediante un proceso denominado “Early Rack Receipt”.

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El mecanismo permitiría a la compañía tomar posesión de los racks de servidores antes de que los sitios de destino estuvieran listos para instalarlos. Uno de los correos proyectaría otros USD 3.000 millones mensuales en racks GB300 “durante el futuro previsible”.

Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron un 37% en el segundo trimestre y alcanzaron los USD 42.200 millones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Algunos centros de AWS tendrían espacio físico para instalar más racks, pero no contarían con la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, de acuerdo con personas con conocimiento directo de la situación citadas por el medio.

Como resultado, el equipamiento terminado permanecería almacenado en depósitos intermedios hasta que las instalaciones estuvieran preparadas.

Al menos un equipo de AWS no tendría, al momento de los correos, “un camino previsto claro” para trasladar los racks entrantes hacia los centros de datos, según uno de los mensajes citados.

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Amazon Web Services y Nvidia proyectaron el despliegue de dos millones de procesadores gráficos adicionales entre 2027 y 2028. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué generaría la falta de nueva capacidad eléctrica

La falta de nueva capacidad eléctrica sería uno de los principales cuellos de botella para la construcción de centros de datos de IA en Estados Unidos.

Esta situación habría impulsado lo que en la industria se conoce como “GPU oscuras”: chips y servidores adquiridos que permanecerían inactivos por falta de energía u otras trabas operativas.

Morgan Stanley advirtió que los centros de datos estadounidenses enfrentarían un déficit de 32 gigavatios de potencia eléctrica hasta 2028.

El mecanismo Early Rack Receipt permite la recepción anticipada de racks de servidores y prevé compras mensuales por USD 3.000 millones. (REUTERS/Max A. Cherney)

El analista Ed Zitron, crítico de la expansión de la IA, estimó en septiembre que entre USD 200.000 y USD 300.000 millones en chips podrían estar almacenados o sin energía en todo el sector, pues las empresas comprarían hardware más rápido de lo que lograrían ponerlo en funcionamiento.

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El negocio de IA de Amazon tendría flujo de caja libre negativo

El directivo de infraestructura de AWS, Prashant Kalyanaraman, habría descrito el negocio de IA de Amazon como “profundamente negativo en flujo de caja libre” y habría dicho que esperaba que esa situación se mantuviera durante un par de años más, según el medio.

El flujo de caja libre de Amazon habría pasado a negativo USD 7.600 millones en los doce meses cerrados el 30 de junio de 2026, frente a un resultado positivo de USD 18.200 millones un año antes.

Amazon califica la ubicación provisional de equipos cerca de las futuras instalaciones como una práctica comercial habitual. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La compañía preveía destinar USD 220.000 millones a inversiones de capital en todo su negocio durante este año.

Cada mes en que un chip permaneciera sin energía supondría un costo financiero sin generar ingresos, mientras la demanda de cómputo en la nube continuaría en alza.

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Los ingresos de AWS habrían crecido 37 % en el segundo trimestre, hasta USD 42.200 millones, y su cartera de contratos pendientes habría alcanzado los USD 496.000 millones.

Kalyanaraman habría explicado a su equipo que, en el oeste de Texas, la escasez de plomeros y electricistas calificados obligaría a Amazon a construir viviendas para trabajadores de la construcción. Estos deberían permanecer en los sitios durante los dos o tres años que demandarían los proyectos.

AWS y Nvidia mantienen un plan conjunto para incorporar dos millones de unidades de procesamiento gráfico entre 2027 y 2028. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

AWS y Nvidia proyectarían ampliar la infraestructura de IA

Pese a las demoras señaladas, Amazon mantendría sus planes de expansión. En agosto de 2026, AWS y Nvidia habrían anunciado un plan para desplegar dos millones de GPU adicionales en la infraestructura global de AWS durante 2027 y 2028. La compañía sostuvo que la inversión respondería a una demanda real y no a una apuesta especulativa.

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Amazon rechazó ante el medio que AWS careciera de un plan general de despliegue y definió la práctica de ubicar el hardware cerca de los futuros sitios de instalación como una “práctica comercial habitual”. La empresa no precisó cuánto equipamiento permanecería sin uso ni durante cuánto tiempo mantendría las compras al ritmo actual.