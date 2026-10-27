9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

Halloween se acerca y no hace falta gastar de más: con creatividad y elementos del placard se pueden armar disfraces para toda la familia (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

La noche del 31 de octubre se convirtió en una de las fechas más esperadas del calendario, incluso en países donde la tradición no tiene raíces históricas. Halloween dejó de ser una celebración exclusiva del mundo anglosajón y se instaló como un fenómeno global que cruza culturas, edades y presupuestos. Cada año, millones de personas buscan opciones para disfrazarse sin gastar una fortuna, y la respuesta suele estar más cerca de lo que imaginan: en el propio placard.

Armar un disfraz casero no requiere habilidades especiales ni materiales costosos. Una camisa vieja, un pantalón que ya no se usa, maquillaje básico y algo de creatividad alcanzan para transformar prendas cotidianas en un atuendo que sorprenda. La clave está en elegir un concepto claro —un personaje, una criatura, una época— y resolver el look con lo que haya disponible en casa. Tijeras, cinta adhesiva, pintura y ropa oscura son los cuatro elementos que más se repiten en las propuestas de bajo costo.

PUBLICIDAD

Qué se celebra en Halloween

Halloween tiene su origen en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que se celebraba hace más de 2.000 años en territorios que hoy corresponden a Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia. Los celtas creían que la noche del 31 de octubre marcaba el fin del verano y el inicio de la estación oscura, un momento en el que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía difusa. Para ahuyentar a los espíritus, encendían hogueras y se disfrazaban con pieles de animales.

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos (en inglés, All Hallows’ Day), y la noche previa pasó a llamarse All Hallows’ Eve, que derivó en la palabra Halloween. La festividad viajó a Estados Unidos en el siglo XIX con los inmigrantes irlandeses y escoceses, donde se transformó en la celebración popular que hoy se conoce: calabazas talladas, decoraciones tenebrosas, la tradición del “dulce o truco” en la que los niños recorren las casas del vecindario y, sobre todo, los disfraces.

PUBLICIDAD

Disfraces fáciles y rápidos para mujer

A continuación, tres opciones de disfraces para mujeres que se arman con ropa y maquillaje básico:

Bruja

Ropa negra, un sombrero en punta y una escoba son suficientes para armar uno de los disfraces más clásicos de Halloween (Imagen ilustrativa Infobae)

Es uno de los disfraces más sencillos y versátiles. No hace falta comprar nada específico si hay prendas oscuras disponibles.

Qué se necesita:

Vestido negro, o falda y remera negra

Medias o calzas negras

Sombrero de bruja (se consigue por poco dinero o se arma con cartulina negra)

Escoba

Zapatos oscuros (mocasines o botas)

Cómo se arma: elegir cualquier combinación de ropa negra como base. Si el vestido o la remera tiene detalles de encaje o gasa, mejor: le suma textura al look. Para el sombrero, de no comprarse en cotillón, se puede formar un cono con cartulina negra y pegarlo sobre un círculo del mismo material que funcione como ala. La escoba completa el personaje. En el maquillaje, alcanza con sombra de ojos gris o negra, labios bordo o violeta y cejas marcadas.

PUBLICIDAD

Merlina Addams

El vestido negro con cuello blanco y las dos trenzas tirantes son la clave para recrear al personaje que popularizó la serie de Netflix (Imagen ilustrativa Infobae)

El personaje que popularizó la serie de Netflix sigue como una de las opciones más elegidas y se resuelve con prendas básicas que muchas personas ya tienen.

Qué se necesita:

Vestido negro con cuello blanco, o camisa blanca debajo de un vestido oscuro

Medias negras

Zapatos negros (mocasines o botas)

Dos trenzas

Cómo se arma: la base es un vestido negro liso, preferentemente de manga larga. Si no tiene cuello blanco, se coloca una camisa o blusa blanca debajo y se deja el cuello a la vista. El peinado es fundamental: dos trenzas tirantes, con raya al medio. El maquillaje apunta a un rostro pálido —base clara, ojeras marcadas con sombra— y labios oscuros.

Catrina mexicana

El maquillaje facial es el protagonista de este disfraz inspirado en la tradición del Día de Muertos (Imagen ilustrativa Infobae)

Inspirado en la figura del Día de Muertos, este disfraz se destaca por el maquillaje, que es el verdadero protagonista.

Qué se necesita:

Vestido negro largo o cualquier conjunto negro

Velo de tul o encaje negro

Diadema con flores rojas artificiales

Maquillaje blanco, negro y colores para los detalles faciales

Cómo se arma: la ropa funciona como fondo neutro; lo central es la pintura facial. Se cubre el rostro con base blanca, se pintan círculos negros alrededor de los ojos y se dibujan pétalos, telarañas u otros motivos decorativos con delineador. Sobre los labios se trazan líneas verticales que simulan una costura. La diadema con flores y el velo completan la caracterización sin necesidad de invertir demasiado.

PUBLICIDAD

Disfraces fáciles para hombre

A continuación, tres opciones de disfraces para hombres que se resuelven con prendas del ropero y pocos accesorios:

Vampiro

Camisa blanca, chaleco oscuro y unos colmillos de cotillón alcanzan para convertirse en el clásico conde de ultratumba (Imagen ilustrativa Infobae)

El disfraz de vampiro tiene un aire elegante que se consigue con ropa de vestir que muchos ya tienen en el ropero.

Qué se necesita:

Camisa blanca

Chaleco negro o rojo

Pantalón de vestir oscuro

Moño o corbata

Zapatos formales

Colmillos de vampiro (se consiguen en cualquier tienda de cotillón)

Cómo se arma: la camisa blanca se usa con los primeros botones abiertos o con el cuello levantado para dar un aire gótico. Encima va el chaleco, y se completa con pantalón de vestir y zapatos formales. Si hay una capa, un sobretodo largo o incluso una manta oscura, se puede usar sobre los hombros para simular la capa del conde. En el maquillaje, se aplica base más clara que el tono de piel, sombra oscura en los ojos y gotas de sangre falsa desde la comisura de los labios.

PUBLICIDAD

Zombi

Ropa vieja con cortes, sangre falsa y un maquillaje desprolijo son todo lo que hace falta para este disfraz de último momento (Imagen ilustrativa Infobae)

Probablemente el disfraz que menos planificación requiere: ropa vieja y maquillaje hacen todo el trabajo.

Qué se necesita:

Cualquier prenda vieja que se pueda cortar y ensuciar (camisa, remera, jean)

Sangre falsa o salsa de tomate

Maquillaje gris o blanco

Sombra oscura para ojeras

Cómo se arma: tomar ropa que ya no se use y hacerle cortes, agujeros y rasgaduras. Ensuciarla con tierra, harina o polvo de talco para dar aspecto deteriorado. Aplicar manchas de sangre falsa de forma irregular. En la cara, la base gris o blanca simula la palidez cadavérica, y las ojeras negras bien marcadas completan el efecto. Los labios pueden cubrirse con maquillaje gris o resaltarse con un tono oscuro. Cuanto más desprolijo, más creíble resulta el personaje.

PUBLICIDAD

Espantapájaros

Una camisa de cuadros, un sombrero de paja y unas costuras dibujadas en la cara completan esta opción de inspiración rural (Imagen ilustrativa Infobae)

Una opción que se arma casi por completo con ropa de campo o de fin de semana.

Qué se necesita:

Camisa de cuadros (leñadora)

Jean o pantalón de trabajo

Sombrero de paja o de playa

Botas o zapatillas

Maquillaje marrón y negro para simular costuras y parches en la cara

Cómo se arma: ponerse la camisa de cuadros y el jean como base. Si se quiere un efecto más rústico, se pueden hacer pequeños cortes en los bordes y agregar parches de tela de otro color. El sombrero de paja o de playa cierra el look de campo. Para la cara, alcanza con dibujar líneas en las comisuras de los labios que simulen costuras y unas pecas grandes con delineador o lápiz marrón.

Disfraces fáciles para niños

A continuación, tres opciones de disfraces para niños que se preparan con materiales simples y en poco tiempo:

Esqueleto con cinta adhesiva

Tiras de cinta blanca sobre ropa negra forman los huesos de este disfraz que luce especialmente bien bajo luz ultravioleta (Imagen ilustrativa Infobae)

Un disfraz rápido que se arma con elementos básicos y que funciona muy bien con luz negra.

Qué se necesita:

Remera negra de manga larga

Pantalón negro

Cinta adhesiva blanca (cinta de papel o americana)

Cómo se arma: vestir al niño de negro de pies a cabeza. Con la cinta blanca, pegar tiras sobre la remera para formar las costillas, la columna y los huesos de brazos y piernas. Si la fiesta tiene luz ultravioleta, el efecto es especialmente llamativo porque la cinta brilla en la oscuridad. No se necesita maquillaje, aunque se puede agregar una carita de calavera pintada con maquillaje blanco.

PUBLICIDAD

Momia exprés

Una sábana cortada en tiras y remojada en café permite armar un disfraz rápido con aspecto envejecido (Imagen ilustrativa Infobae)

Se arma con una sábana vieja y queda listo en minutos.

Qué se necesita:

Sábana blanca vieja o tela blanca

Tijera

Café molido o té (opcional, para envejecer la tela)

Cómo se arma: cortar la sábana en tiras largas de entre 5 y 10 centímetros de ancho. Envolver al niño con las tiras sobre la ropa, dejando espacios para que se vea algo de la vestimenta debajo y dando un aspecto desordenado. Para un efecto más realista, se pueden remojar las tiras en agua con café molido y secarlas antes de usarlas: la tela toma un tono amarillento que simula el paso del tiempo. Se aseguran las tiras con nudos o con cinta adhesiva en la parte posterior.

PUBLICIDAD

Científico loco

El guardapolvo blanco, el pelo despeinado y unos tubos con agua de colores transforman a cualquier chico en un inventor desquiciado (Imagen ilustrativa Infobae)

Una opción divertida que aprovecha juguetes y elementos escolares.

Qué se necesita:

Guardapolvo blanco (o, como alternativa, una camisa blanca grande)

Gafas de protección o anteojos viejos

Tubos de ensayo de juguete o botellas plásticas pequeñas

Pintura negra o marcador

Gel o spray para el pelo

Cómo se arma: el niño se pone el guardapolvo blanco, que ya funciona como bata de laboratorio. Si no hay uno disponible, una camisa blanca grande y abotonada cumple el mismo papel. Se le colocan las gafas y se le despeina el pelo hacia arriba con gel para lograr el clásico look de “científico con descarga eléctrica”. Los tubos de ensayo o las botellitas se llenan con agua de colores (colorante alimentario) y se llevan en el bolsillo de la camisa o en las manos. Se pueden agregar manchas de pintura en el guardapolvo o la camisa para simular salpicaduras de experimentos fallidos.