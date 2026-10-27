Pokémon Unite cerrará sus servidores y suspende las compras dentro del juego

Pokemon Unite anuncia el cierre de sus servidores para 2027.

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Pokémon Unite dejará de estar disponible el 23 de marzo de 2027. Ese día, The Pokémon Company cerrará los servidores del juego para Nintendo Switch y dispositivos móviles, poniendo fin a casi seis años de servicio. La noticia llega después de que el título desapareciera de la lista de juegos de los Campeonatos Mundiales Pokémon de 2027, una señal que había alimentado las especulaciones sobre su futuro.

El cierre se producirá dos días después de la última competición del juego, la Aeos Crown 2027, que se celebrará en Tokio. Hasta entonces, los jugadores podrán seguir disputando partidas en línea, aunque el calendario contempla cambios previos al final del servicio.

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Se suspenden las compras de gemas Aeos

The Pokémon Company anunció que la venta de gemas Aeos se ha detenido de inmediato. También se han suspendido las nuevas suscripciones al Club Unite y las renovaciones automáticas de las membresías existentes.

Pokémon Unite dejará de estar disponible el 23 de marzo de 2027.

La empresa agradeció a los jugadores que han acompañado al título desde su lanzamiento. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los entrenadores que han jugado desde el lanzamiento de la versión para Nintendo Switch, el 21 de julio de 2021”, señaló en su comunicado. La compañía añadió que espera que la comunidad siga disfrutando del juego hasta el último día de servicio.

Pokémon Unite se estrenó primero en Nintendo Switch, el 21 de julio de 2021. Dos meses después, el 22 de septiembre, llegó a dispositivos móviles con sistemas Android e iOS. Desde entonces, el título ha permitido a los usuarios de distintas plataformas participar en sus combates multijugador.

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Qué podrán hacer los jugadores después del cierre

El fin del servicio impedirá disputar partidas en línea, pero algunas funciones seguirán disponibles para quienes preparen el juego con antelación. Tras el cierre, los usuarios podrán consultar determinadas estadísticas, logros y otros registros, además de jugar partidas de práctica.

Para acceder a ese contenido, tendrán que descargar datos adicionales que habilitan una nueva función de archivo. La descarga deberá completarse antes del martes 23 de marzo de 2027 a la 01:00, según el horario peninsular español. Quienes no descarguen los datos antes de esa hora no podrán utilizar la función de archivo después de que cierren los servidores.

Los usuarios de Nintendo Switch deberán descargar algunos archivos si desean seguir disfrutando el juego, aunque sin acceso a los servidores. (Foto: Twitter)

La compañía no ha detallado cuánto contenido quedará disponible en el archivo ni si será necesario mantener instalada la aplicación para consultarlo. Por ello, quienes quieran conservar acceso a sus registros deberán completar la descarga dentro del plazo anunciado y seguir las instrucciones que publique la empresa.

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Última actualización y eventos de despedida

Antes del cierre, el juego recibirá una última actualización en noviembre. Esta incorporará un evento especial en el que los participantes podrán obtener licencias de Unite, Holowear y otros objetos. No se han especificado en el anuncio todos los detalles del evento ni cuánto durará.

La Aeos Crown 2027, prevista para Tokio, será la última competición de Pokémon Unite y se realizará dos días antes del cierre definitivo. El torneo marcará el final de la actividad competitiva mientras el servicio seguirá disponible brevemente para los jugadores.

La Aeos Crown 2027 será la última competencia oficial de Pokémon Unite. (Foto: Twitter)

La desaparición del juego de la programación de los Campeonatos Mundiales Pokémon de 2027 ya había llamado la atención de la comunidad. El anuncio de The Pokémon Company confirma ahora que el título dejará de funcionar en ambas plataformas en la fecha indicada.

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Pokémon Unite es un juego multijugador de estrategia por equipos en el que los jugadores controlan Pokémon y compiten en partidas en línea. Desde su lanzamiento, estuvo disponible en Switch y móviles. A partir del 23 de marzo de 2027, ya no será posible acceder a sus partidas online; las funciones de consulta y práctica dependerán de la descarga previa de los datos de archivo.