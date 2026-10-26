Sociedad

Carlos Jornet asumió la presidencia de la SIP y planteó los desafíos que enfrenta el periodismo

El director del diario cordobés La Voz del Interior pidió redoblar esfuerzos en defensa de la libertad de expresión en las Américas, así como también habló del impacto de la inteligencia artificial en la industria

Un hombre de traje oscuro y corbata gris está de pie delante de una mesa de conferencias y una pantalla con texto y logotipos
Carlos Jornet asumió como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
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El periodista argentino Carlos Jornet se convirtió en el nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con un discurso en el que pidió a los medios del continente unirse para defender la libertad de expresión, la violencia contra reporteros y el debilitamiento de las democracias en la región.

El director periodístico de La Voz del Interior, con sede en la provincia de Córdoba, tomó las riendas del organismo hemisférico durante la 82ª Asamblea General que se celebra en Bogotá. Con 69 años, Jornet se conviertió en el sexto argentino y primer cordobés en presidir la SIP en sus 82 años de historia. El último periodista argentino en ocupar el cargo fue Jorge Fascetto, cofundador de Diario Popular, quien condujo la entidad entre 1998 y 1999, hace 27 años.

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En su alocución, trazó una hoja de ruta centrada en cuatro ejes —resumidos bajo la fórmula de “las cuatro R: reivindicar, redoblar, reforzar y rebalancear”—: la reivindicación del periodismo profesional, el combate contra la violencia y la impunidad, el fortalecimiento de las capacidades de las empresas de comunicación y la búsqueda de un equilibrio en el ecosistema informativo frente a las grandes plataformas tecnológicas.

“Defender juntos el periodismo no es defender solamente nuestra industria. Es defender la democracia, la libertad de nuestros pueblos y el futuro de las próximas generaciones”, expresó Jornet ante los delegados reunidos en la capital colombiana.

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Uno de los puntos centrales de su intervención fue el impacto de la inteligencia artificial en la industria de los medios. El flamante titular de la SIP reconoció que la tecnología ofrece oportunidades significativas para la innovación, pero alertó sobre el riesgo que representa cuando las plataformas digitales utilizan contenidos protegidos. Ante ese escenario, reclamó la construcción de un marco normativo equitativo que concilie el desarrollo tecnológico con la preservación de un modelo informativo plural.

Un hombre de traje oscuro y corbata gris está de pie delante de una mesa de conferencias y una pantalla con texto y logotipos
Jornet entregó el premio Gran Amigo de la Prensa 2026 a Jaime Abello

Jornet también instó a los asociados a reforzar la presencia y la representatividad de la organización en todo el continente americano, ampliar las alianzas internacionales e impulsar una mayor incorporación de jóvenes directivos, mujeres y medios nativos digitales en la estructura del organismo.

El periodisa cordobés acumula más de cuatro décadas vinculado a La Voz del Interior: ingresó al diario en 1980 como redactor, diez años después fue promovido a editor de Economía y luego a secretario general de Redacción, y desde junio de 1998 ocupa la dirección periodística del medio, que forma parte del Grupo Clarín. Licenciado en Ciencias de la Información y abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, es también magíster en Dirección de Empresas por el ICDA de la Universidad Católica de Córdoba y graduado del programa de desarrollo directivo de Esade, en Barcelona. Recibió el Premio Konex por su trayectoria y es autor del libro Gestión periodística.

En ese sentido, Jornet también se desempeñó como presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) entre 2011 y 2014. En la propia SIP, encabezó durante cinco años la Comisión de Libertad de Prensa e Información (2020-2025) y asumió la vicepresidencia primera en 2024, lo que lo posicionó como sucesor natural de Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con base en Charleston, Carolina del Sur. La próxima asamblea de la entidad, la 83ª edición, se celebrará en 2027 en Panamá.

La SIP es una entidad sin fines de lucro conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, con sede en Miami, Florida.

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