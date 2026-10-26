Costa Rica

El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica alcanza el 100% de ocupación en cuidados intensivos

La Caja Costarricense de Seguro Social informó que 18 pacientes pediátricos requieren asistencia ventilatoria, en medio del incremento de infecciones respiratorias agudas graves que presiona los servicios de atención médica

El Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación en cuidados intensivos por infecciones respiratorias (Foto: Hospital nacional de niños)
El Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación en cuidados intensivos por infecciones respiratorias (Foto: Hospital nacional de niños)
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El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica amaneció este domingo con el 100% de ocupación en su unidad de cuidados intensivos, mientras el servicio de Emergencias opera al límite de su capacidad, informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El centro médico atiende a 18 menores en condición crítica que requieren ventilación mecánica. La presión sobre las áreas de atención se vincula con el aumento de las infecciones respiratorias agudas graves.

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La saturación limita el ingreso de otros pacientes críticos

La subdirectora del Hospital Nacional de Niños (HNN), Marcela Hernández de Mezerville, pediatra infectóloga, advirtió que la falta de disponibilidad afecta la recepción de pacientes en estado crítico, tanto aquellos con enfermedades respiratorias como quienes presentan otras patologías.

“Hoy, 25 de octubre, el Hospital Nacional de Niños amanece con una capacidad limitada” para recibir pacientes críticos con cuadros respiratorios y no respiratorios, señaló la especialista, según el anuncio de la CCSS.

Entre los virus con mayor circulación figuran el rinovirus, el virus respiratorio sincitial y el metaneumovirus. La institución indicó que estos agentes mantienen una elevada demanda sobre los servicios hospitalarios pediátricos.

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Hospital Nacional de Niños de Costa Rica (Imagen cortesía Hospital)
Hospital Nacional de Niños de Costa Rica (Imagen cortesía Hospital)

El llamado apunta a proteger a los niños menores de un año

Hernández pidió a las familias reforzar las medidas para disminuir los contagios, con especial atención en los niños más pequeños, quienes pueden sufrir complicaciones que requieran internación.

“No expongan a sus niños a otras personas enfermas. Guárdenlos, cuídenlos en su hogar”, manifestó la médica.

La recomendación principal es evitar que los menores, sobre todo los menores de un año, tengan contacto con personas que presenten tos, congestión, fiebre u otros síntomas respiratorios. Quienes estén enfermos deben cubrirse al toser o estornudar, mantener distancia de los niños y lavarse las manos con frecuencia.

La CCSS recomendó higiene, vacunación y uso de mascarilla en sitios cerrados

Frente a la ocupación de las áreas críticas, la CCSS pidió intensificar el lavado de manos y la limpieza de superficies dentro de los hogares. También recomendó reducir la presencia de niños en espacios cerrados o con aglomeraciones y evitar su exposición al humo del tabaco.

La institución aconsejó aplicar de forma correcta el protocolo de tos y estornudo, además de utilizar mascarilla en lugares cerrados y concurridos. A estas medidas sumó la necesidad de mantener al día los esquemas de vacunación de la población infantil.

La subdirectora del HNN sostuvo que las medidas preventivas deben mantenerse dentro y fuera de los hogares, en particular si algún integrante de la familia tiene síntomas respiratorios.

Hasta el 10 de octubre, de acuerdo con los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el territorio costarricense superó 1,023,605 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Superiores hasta la semana epidemiológica 38 de 2026, lo que generó un incremento en las atenciones médicas y un nivel de saturación en centros clave de atención pediátrica. En relación con la vigilancia específica del COVID-19, el informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud contabilizó 64 contagios confirmados durante la semana epidemiológica 38.

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