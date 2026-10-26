Tomás Etcheverry debuta en Viena, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo salen a la cancha en Basilea: hora, rivales y TV

Tomás Etcheverry busca dejar atrás una racha negativa (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

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La gira europea sobre canchas rápidas bajo techo tendrá un lunes con intensa actividad para el tenis argentino. Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo harán su presentación en los cuadros principales de los ATP 500 de Viena y Basilea.

La jornada comenzará a las 9:30 de la mañana (hora argentina), con dos partidos en simultáneo: Etcheverry abrirá la acción en la cancha central de Viena y Navone hará lo propio en Basilea.

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Etcheverry (29°) enfrentará al italiano Matteo Berrettini (48°). El platense arrastra cinco derrotas seguidas y necesita enderezar el rumbo. A priori, el desafío se presenta exigente: Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon 2021, buscará aprovechar su potencia con el servicio en una superficie que históricamente favorece su juego.

Será el primer cruce entre ambos y el ganador avanzará a los octavos de final del torneo austríaco, que reparte 2.797.985 euros en premios. El primer preclasificado es el alemán Alexander Zverev, que buscará desbancar esta semana al italiano Jannik Sinner como número 1 del ranking ATP.

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En paralelo, Mariano Navone (43°) abrirá la jornada en el ATP 500 de Basilea frente al monegasco Valentin Vacherot (31°). El inicio está previsto para las 9:30 de la Argentina.

El duelo tiene un antecedente reciente y un historial equilibrado: están 1-1. Navone ganó en el Masters 1000 de Canadá, mientras que Vacherot lo había derrotado en el Masters 1000 de Miami. Ambos cruces fueron este año.

El argentino intentará recuperar sensaciones positivas después de su participación en Bruselas, donde debutó con una victoria frente a Juan Manuel Cerúndolo antes de caer en octavos de final ante el neerlandés Tallon Griekspoor (50°), que este domingo se consagró campeón en el ATP 250 de Bruselas al vencer al alemán Jan-Lennard Struff (47°) en la final. En la semi había derrotado a Francisco Cerúndolo en el tie-break del tercer set.

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Mariano Navone enfrentará a Valentin Vacherot (Crédito: REUTERS/Jeenah Moon)

El tercer argentino del lunes será Juan Manuel Cerúndolo (54°), quien protagonizará una situación poco habitual: volverá a enfrentarse al alemán Daniel Altmaier (61°) apenas un día después de haberlo derrotado en la última ronda de la clasificación.

Cerúndolo había superado al alemán para asegurarse un lugar en el cuadro principal, pero Altmaier terminó ingresando como lucky loser, lo que provocó un inmediato reencuentro entre ambos.

El partido se disputará en el tercer turno de la cancha IWB 1, después del encuentro entre el suizo Mika Brunold (191°) y el portugués Nuno Borges (53°), que jugarán no antes de las 9:30 de Argentina, según el horario difundido por la organización

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La presencia argentina en Suiza no terminará con los partidos del lunes. Francisco Cerúndolo (19°) enfrentará este martes al británico Cameron Norrie (41°).

El ATP 500 de Basilea reparte 2.584.155 en euros y el estadounidense Ben Shelton es el primer favorito.

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa un buen momento en el circuito (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

La agenda argentina del lunes

09:30 – Tomás Etcheverry vs. Matteo Berrettini – ATP 500 de Viena.

09:30 – Mariano Navone vs. Valentin Vacherot – ATP 500 de Basilea.

Tercer turno del IWB 1 – Juan Manuel Cerúndolo vs. Daniel Altmaier – ATP 500 de Basilea.

Todos los encuentros podrán seguirse en la Argentina a través de ESPN y Disney+.