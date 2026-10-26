La razón por la que Miami atrajo a casi uno de cada tres cubanos de la gran ola migratoria, según un estudio de Brookings

Manuela Labori (c) y otras mujeres cubanas esperan junto a cajas y bolsas con alimentos e insumos básicos para enviar a sus familiares en la isla este viernes, en Miami (EE.UU.). EFE/Alberto Boal

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Casi uno de cada tres cubanos que llegaron durante la ola migratoria posterior a la pandemia se instaló en el área metropolitana de Miami, y la mitad eligió Florida como estado de residencia, según un estudio presentado en la conferencia de otoño de Brookings Papers on Economic Activity y difundido por Cuba en Miami, sitio especializado en la comunidad de la isla en el sur de Florida.

El trabajo lleva la firma de tres economistas: Jennifer Hunt, de Rutgers University, universidad pública de Nueva Jersey; Pia Orrenius, del Federal Reserve Bank of Dallas, y Madeline Zavodny, de University of North Florida. Su conclusión central apunta a un factor por encima de cualquier otro: la comunidad cubana ya asentada en el sur de Florida desde hace décadas.

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La diáspora pesó más que la economía

Los investigadores plantean que, para los cubanos, la presencia de la diáspora determinó las decisiones de destino con más fuerza que las condiciones económicas de cada área metropolitana.

Contar con familiares o compatriotas facilita decisiones urgentes: dónde alojarse, cómo buscar empleo y a quién pedir orientación en un país nuevo.

Una persona mira el icónico gallo vestido con los colores de la bandera de Cuba este miércoles, en el barrio de la pequeña Habana en Miami, Florida. (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

Esa red, construida por generaciones sucesivas de emigrantes, explica por qué la ciudad siguió absorbiendo llegadas aun cuando otras áreas metropolitanas ofrecían alquileres más accesibles. El vínculo comunitario funcionó como un factor de atracción independiente del costo de vida.

Entre 2021 y 2024, Estados Unidos recibió al menos 6.5 millones de migrantes bajo distintos mecanismos humanitarios y procedimientos migratorios, una cifra que no debe confundirse con entradas ilegales.

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Dentro de ese universo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 542,083 casos de cubanos liberados o autorizados a entrar entre julio de 2021 y junio de 2024, el 12.4% del total y el segundo lugar entre los países de origen, solo detrás de Venezuela, con 678,228 registros.

Esa cifra corresponde a la base de datos usada por los autores, no a un recuento completo de toda la emigración cubana, porque el éxodo de la isla también incluyó otras vías migratorias y destinos fuera de Estados Unidos.

Fotografía cedida por el restaurante Versailles que muestra la fachada del restaurante Versailles, situado en la Calle Ocho de la conocida como Pequeña Habana (Miami), el día en que se fundó el restaurante, a principios de los años 70. EFE/ Restaurante Versailles

Miami lideró el indicador ajustado por población

En volumen absoluto de expedientes migratorios de la oleada, Nueva York ocupó el primer lugar. Miami quedó en segundo puesto, seguida por Los Ángeles, Dallas-Fort Worth, Chicago y Houston.

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El panorama cambia al ajustar por población. Miami saltó al primer puesto entre las 164 áreas metropolitanas analizadas, con más de 48 casos de tribunales de inmigración por cada 1,000 habitantes, un indicador que mezcla a migrantes de distintas nacionalidades y no equivale a decir que esa proporción de la población local sea cubana.

Los expedientes de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración funcionan como una aproximación al lugar de asentamiento, no como un conteo exacto de personas. Una familia puede generar varios expedientes, y un mismo grupo puede aparecer registrado más de una vez.

Efectos económicos de la oleada migratoria

El estudio también midió el impacto económico de la oleada completa en las áreas metropolitanas estudiadas. En el área promedio, el producto interno bruto subió alrededor de 1.5% y se generaron aproximadamente 0.4 empleos adicionales por cada migrante, con mayor crecimiento laboral en ocio y hostelería, y en servicios profesionales y empresariales.

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Los alquileres subieron entre 1.4% y 1.6%, mientras que los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos crecieron cerca de 0.9%, sin cambios atribuibles en su tasa de empleo.

Son promedios del conjunto de áreas estudiadas: no permiten aislar el efecto específico de los cubanos en Miami ni explicar con la inmigración todo el encarecimiento de la vivienda en la ciudad, según precisó Cuba en Miami al difundir el trabajo.

MIA01. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 26/11/2016.- Cubanos exiliados en Miami (Estados Unidos) celebran la muerte del líder de la revolución cubana Fidel Castro hoy, sábado 26 de noviembre de 2016. Después de la fiesta vivida hasta primeras horas de la mañana en la Calle 8 de la Pequeña Habana hoy llegó la hora de la reflexión sobre el impacto que puede tener en Cuba la desaparición del comandante de la Revolución de 1959. EFE/Gastón De Cárdenas

El contexto cambió desde entonces

El estudio retrata una fotografía de 2021 a 2024, pero la política migratoria hacia los cubanos dio un giro marcado desde entonces.

El Departamento de Seguridad Nacional revocó en 2025 el estatus de protección temporal para 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían llegado bajo el programa de parole humanitario —mecanismo de entrada temporal con patrocinador financiero— con patrocinadores financieros, lo que las dejó expuestas a una eventual deportación.

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La ruta marítima que durante años trajo cubanos directamente a las costas de Miami-Dade también se redujo de forma drástica.

Según informó el Miami Herald, los operativos de interdicción bajo la Operación Vigilant Sentry, sumados al endurecimiento de la política de deportaciones de la administración Trump, llevaron las llegadas por el estrecho de la Florida a niveles mínimos, muy por debajo de los picos registrados entre 2022 y 2023.

Sebastian Arcos, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, explicó al Miami Herald que no detecta señales de un nuevo intento masivo por reactivar esa vía. “Los cubanos siempre buscan formas de salir de la miseria que se profundiza en Cuba. Simplemente ya no vienen por aquí”, dijo.

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Arcos agregó que el gobierno cubano también busca evitar una oleada descontrolada de refugiados como las de 1980 o 1994, ante el riesgo de provocar una reacción más dura de Washington en momentos en que la Casa Blanca endureció su postura hacia La Habana.

En paralelo, persisten disputas legales sobre el estatus de quienes ya llegaron. La Junta de Apelaciones de Inmigración mantiene el criterio de que el documento I-220A, una orden de liberación bajo palabra, no equivale a un parole humanitario a efectos de la Ley de Ajuste Cubano, lo que deja a muchos cubanos sin una vía clara hacia la residencia permanente pese a llevar años radicados en Estados Unidos.

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