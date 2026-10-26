La palabra de Sabrina Rojas sobre los rumores con Franco Mastantuono: “Me muero de vergüenza”

Sabrina Rojas desmintió los rumores que la vincularon con Franco Mastantuono y aclaró que no conoce al futbolista (Video: Infama, América TV)

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Sabrina Rojas volvió a referirse a los rumores que la vincularon sentimentalmente con Franco Mastantuono, el futbolista argentino que juega en Italia, luego de que trascendiera que un joven deportista de 19 años le escribía de manera insistente a través de redes sociales. La conductora remarcó que mezcló datos reales con elementos inventados en su relato original para evitar que se identificara al verdadero remitente de esos mensajes, y confesó el pudor que le generó ver su nombre asociado al del jugador en distintos portales.

“Me agarró mucho pudor verme en los portales con una persona que ni conozco”, expresó la actriz, quien explicó que su estrategia de distracción, utilizada en distintas entrevistas a lo largo de su carrera, esta vez tuvo un efecto no deseado. “Hoy también me pasa que yo juego mucho con la realidad, pero también lo decoro un poquito, muchas veces para distraer, que no se sepa el personaje. Y esta vez me salió mal porque decodificaron a una persona que no sé. Espero que no tenga novia porque me muero de la vergüenza”, detalló la conductora.

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La conductora explicó en su ciclo de DGO Stream que mezcló datos reales y ficticios para proteger la identidad del remitente de los mensajes (Video: Instagram)

En declaraciones a su ciclo de DGO Stream, la presentadora había profundizado sobre el origen del malentendido y remarcó que combinó hechos concretos con información distorsionada para que no trascendiera la identidad del joven. “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan está hablando de tal”, explicó, y agregó que la charla surgió en el marco de un debate sobre las diferencias de edad en las relaciones. “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”, sostuvo.

La conductora remarcó que desconoce por completo la vida privada del futbolista al que se la vinculó públicamente y expresó su preocupación por las consecuencias que esa versión pudiera generarle. “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es. Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó Rojas, quien insistió en que en su relato original no había brindado ningún dato que permitiera identificar al jugador. “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, remarcó.

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Según había contado la conductora en un primer momento, se trata de un futbolista argentino radicado en el exterior que le propone encontrarse cada vez que viaja a la Argentina, una posibilidad que ella descartó de manera directa por la diferencia de edad entre ambos. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, había explicado, y agregó que ya le comunicó su negativa al joven. “Le digo, no hay manera”, relató.

Rojas negó la posibilidad de retomar su relación con José Pepe Chatruc a pesar del trato cordial que conservan tras la separación

Consultada sobre su vida sentimental actual, la animadora fue contundente al señalar que no tiene intenciones de iniciar una relación en este momento. “No tengo nada. Hace dos semanas que vengo como muy pasada de trabajo y estoy agotada a un nivel que se me van los nombres”, explicó, y agregó que prioriza por ahora su bienestar personal por sobre cualquier vínculo romántico. “Estoy tan bien sola. Yo sola soy mi mejor versión”, sostuvo.

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La conductora también se refirió al vínculo que mantiene con su expareja, Luciano Castro, padre de sus hijos, y aclaró el sentido de un comentario anterior sobre el buen momento que atraviesan. “Hermoso, como papás de nuestros hijos. Con Luciano tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos y, aún cuando nos peleamos, lo podemos hacer desde una charla, y otras veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar”, explicó. Sobre una eventual reconciliación, fue categórica: “Con Luciano no, no, no, no, no. Lo adoro, lo quiero, pero a mí ya no me gusta más. Te tiene que gustar una persona para chonguear, y yo no gusto más de él”.

Rojas también despejó cualquier posibilidad de retomar su relación con su expareja, José “Pepe” Chatruc, con quien remarcó mantener un vínculo cordial tras la separación. “Con Pepe, cero problema. Nos separamos rebién”, aseguró, aunque aclaró que la frase que había pronunciado tiempo atrás, en la que afirmaba que sería el único ex con el que volvería, ya no representa su postura actual. “Ahora te digo la verdad, no volvería con ninguno. Ya me acomodé”, cerró.

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